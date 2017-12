vor 4 Stunden SK Weingarten/Ravensburg Betrunkener Mann beraubt Ehefrau

Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Raubes und Trunkenheitsfahrten ermittelt die Polizei gegen einen 38-Jährigen. Die Fälle haben sich am Samstag in Weingarten und in Ravensburg ereignet. Laut Polizeibericht ist der Mann am späten Samstagabend in Gewahrsam genommen worden. Er hat seine Frau geschlagen, den Autoschlüssel abgenommen und fuhr alkoholisiert davon.