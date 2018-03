Lindau Bahn baut aus: Ab 2020 schneller vom Bodensee nach Ulm und München

Der "Bahnknoten Lindau" wird bis zum Jahr 2020 ausgebaut, kündigt die Deutsche Bahn an, das Unternehmen will insgesamt 440 Millionen Euro investieren. Drei Jahre lang gibt es Baustellen in der Region. Am Ende sollen aber die Fahrzeiten vom Bodensee Richtung Zürich und Ulm deutlich kürzer sein als bisher.

Damit, wie geplant, bis Dezember 2020 nicht nur der neue Lindauer Bahnhof im Stadtteil Reutin in Betrieb genommen werden kann, sondern auch die Strecken Zürich–München und Lindau–Friedrichshafen-Ulm (bis im Jahr 2021) elektrifiziert werden können, wird es in den kommenden drei Jahren viele Bahn-Baustellen in der Region geben. Jetzt wurde für den Ausbau der Strecke München–Lindau das Baurecht für drei weitere Abschnitte erteilt. Der offizielle Spatenstich soll am 23. März in Memmingen erfolgen. Auf der Strecke nach München wird deshalb vom 23. März bis zum 10. September der Streckenabschnitt zwischen Leutkirch und Buchloe komplett gesperrt. Die Züge nach München fahren über Kempten.

Ohne Bahnschranken durch Lindau

Nach Angaben der Bahn soll in Lindau die erste große Unterführung am Langenweg, die den Verkehr dann ohne Bahnschranke auf die Lindauer Insel bringt, im Mai fertig sein. Dann sollen die anderen Bahnschranken im Stadtgebiet beseitigt und ebenfalls durch Unterführungen ersetzt werden. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 soll es in Lindau nicht nur einen rund elf Millionen Euro teuren neuen, zusätzlichen Bahnhof für den Fern- und Regionalverkehr im Lindauer Stadtteil Reutin geben, sondern auch die Bahnstrecken Zürich–München und Lindau–Friedrichshafen–Ulm sollen dann elektrifiziert und damit deutlich kürzere Fahrzeiten bringen. Insgesamt investiert die Bahn für den sogenannten Bahnknoten Lindau rund 160 Millionen Euro und 440 Millionen Euro für den Ausbau der Strecke München–Lindau.

Zürich–München in 3:30 Stunden

Bislang dauert eine Bahnfahrt vom schweizerischen Zürich bis in die bayerische Landeshauptstadt München bis zu 4:30 Stunden. Nach der Elektrifizierung soll die Bahn für die rund 310 Kilometer lange Strecke nur noch maximal 3:30 Stunden benötigen. Möglich sein soll dies durch den Einsatz von Zügen mit Neigetechnik und der teilweise Anpassung der Gleisstrasse. Danach sollen auf weiten Teilen der Strecke Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h möglich sein, so die Bahn. Doch bis es soweit ist, muss in Lindau neben dem bestehenden Bahnhof auf der Insel ein weiterer gebaut werden. In Lindau-Reutin entsteht ein neuer Bahnhof für den Fern- und Regionalverkehr. Er erhält vier Bahnsteige, die barrierefrei erreicht werden können. Der Westteil des Bahnhofs wird umgebaut, um gleichzeitige Zugfahrten in Richtung Lindau–Aeschach und Lindau-Insel zu ermöglichen. Durch den neuen Bahnhof wird der Stadtteil Reutin direkt an den Schienenverkehr angeschlossen. Die Fernzüge nach Österreich und in die Schweiz können künftig in Lindau-Reutin halten, wodurch der Fahrtrichtungswechsel durch den Sackbahnhof im heutigen Lindauer Hauptbahnhof entfallen kann. Ebenfalls neu gebaut wird ein elektronisches Stellwerk das rund 53 Millionen Euro kosten wird, der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Auf den Flächen zwischen den Gleisen und dem Berliner Platz entstehen Bushaltestellen, Taxistände, Parkplätze und Fahrradabstellanlagen. Zudem werden im südlichen Bereich des Bahnhofs Lindau-Reutin bisherige Gleisanlagen für die städtebauliche Entwicklung freigemacht. Für die Umgestaltung dieses Areals werden derzeit vier unterschiedliche Varianten erörtert. Vom "Grünen Ufer" bis hin zu verschiedenen Wohnkonzepten haben alle Varianten die Vernetzung von Stadt und See zum Ziel. Es ist geplant, dass das Areal über die bestehende "Kamelbuckelbrücke" sowie über einen neuen Fuß- und Radweg erreicht werden kann. Dieser wird zudem einen direkten Zugang zu den Bahnsteigen ermöglichen. Die verschiedenen Varianten für den Berliner Platz haben die Lindauer Stadträte am gestrigen Mittwoch in einem öffentlichen Workshop diskutiert.

Start nach Friedrichshafen auf der Insel

Erhalten bleiben soll der Lindauer Bahnhof auf der Insel mit seinem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude. Er soll dann für den Regionalverkehr genutzt werden und eine Anbindung zum neuen Bahnhof in Reutin haben. Dafür sind sechs der bisher acht Bahnsteiggleise vorgesehen, die anderen beiden werden zurückgebaut. Alle künftig bestehenden Gleise werden elektrifiziert. Geplant ist nach einer Skizze der Bahn allerdings auch, dass die Züge in Richtung Friedrichshafen nur auf der Insel starten und dann nach einem Halt in Lindau–Aeschach direkt in Richtung Friedrichshafen fahren. Ein Halt in Reutin ist nicht geplant.

Kürzere Fahrzeiten

Schneller am Ziel: Nach dem Ausbau des Bahnknotens Lindau, der bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 fertig sein soll, sollen sich dann die Fahrtzeiten laut Bahn wie folgt verkürzen:Lindau–München unter zwei Stunden; Lindau–Stuttgart: 2:15 Stunden.

Die Höchstgeschwindigkeit soll nach dem Ausbau 140 bis 160 Stundenkilometer betragen (bisher 100 bis 110 km/h). Wegen der höheren Geschwindigkeit werden entlang der Strecke 36 Bahnübergänge mit modernen Sicherungsanlagen versehen. Die Kosten: Für den Streckenausbau Lindau–München rechnet die Bahn mit Kosten von 440 Millionen Euro (davon 100 Millionen Euro für Schallschutz). Kosten für die Elektrifizierung der Südbahn Ulm–Friedrichshafen-Lindau: rund 225 Millionen Euro. An der Strecke werden an etlichen Bahnhöfen Bahnsteige, Zugänge und Unterführungen neu gebaut. Ebenfalls notwendig werden Neubauten und Ergänzungen bei Oberleitungen, Unter- und Überführungen sowie in der Leit- und Sicherungstechnik und für den Schallschutz. (hog)

Infos baubedingte Fahrplanänderungen: https://bauinfos.deutschebahn.com