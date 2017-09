Markdorf/Bodenseekreis B-31-Forum trifft sich in Markdorf

20 neue Trassenvorschläge zum Weiterbau zwischen Immenstaad, Hagnau und Meersburg sollen nun geprüft werden.

Zum vierten Mal hat sich am Dienstagabend das Dialogforum zur B 31 getroffen, um über das weitere Vorgehen in der Trassenführung zwischen Immenstaad, Hagnau und Meersburg zu beraten. Dies teilt Christoph Ewen vom für das Regierungspräsidium (RP) mit der Forumsorganisation betrauten Büro team ewen mit. 19 Teilnehmer hätten sich in Markdorf getroffen, um sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren und über Kriterien für eine gute Trasse zu diskutieren. Mittlerweile gebe es aus dem Forum 20 Vorschläge für eine Trasse. Beim RP, so Ewen, sei man "beeindruckt" von dem Engagement gewesen. Eine Konsequenz sei, dass der Untersuchungsraum nun an einer Stelle erweitert werde, um einen "sinnvollen Trassenvorschlag" zu prüfen. Einig seien sich alle Mitglieder des Forums, darunter Bürger ebenso wie Interessens- und Verwaltungsvertreter, dass Flächenverbrauch minimiert und die Anwohner von Lärm und Schadstoffen entlastet werden sollen. Einig sei man sich auch darin, dass der gesetzliche Maßstab maßgeblich sei: Ein regionaler Konsens helfe nur, wenn er auch rechtlich durchsetzbar sei. Nun, so Ewen, gehe es darum, die Kriterien "mit Leben zu füllen". Anfang 2018 sollen die Ergebnisse der Umweltuntersuchungen vorgestellt werden.