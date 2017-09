Bodenseekreis Ausbildung in Teilzeit ermöglicht neue Chancen

Ausbildung in Teilzeit ermöglicht die Verbindung von Familien- und Erwerbsarbeit. Die Arbeitsagentur hofft, damit auch die "stille Reserve" zu erreichen: Frauen, die Familienarbeit leisten und für Vollzeitbeschäftigung nicht zur Verfügung stehen. Drei Frauen erzählen von ihren Erfahrungen: Sonja Lehmann, Sabrina Buz und Sandra Albano.

Als Sonja Lehmann ihren Job in der Elektronikbranche aufgeben musste, weil ihre beiden Kinder mit ihrer Schichtarbeit nicht zurechtkamen, bekam sie Angst: "Ich war Mitte 30, hatte keine richtige Ausbildung und war noch nie auf dem Arbeitsamt." Die Arbeitsagentur schlug ihr eine Teilzeitausbildung vor: 25 Stunden in der Woche, davon 17 im Betrieb. "Ich habe 100 Bewerbungen geschrieben, bis es geklappt hat", sagt sie. Jetzt lernt sie Groß- und Außenhandelskauffrau bei Airplus. Die Firma repariert und wartet Flugzeuge am Flughafen Friedrichshafen, vom Sportflieger bis zum Businessjet. Lehmann setzt sich mit Zollvorschriften auseinander und verhandelt am Telefon auf Englisch. Ihr Chef Florian Kindzorra ist so zufrieden mit ihr, dass er sie übernehmen will: "Sie macht ihre Arbeit hervorragend. Sie ist älter als andere Azubis, sie ist reifer, hat klare Vorstellungen und den Willen, das hier durchzuziehen." Abstriche bei der Ausbildung macht er nicht. "Die Ausbildung im Betrieb ist komprimierter, intensiver, aber wir schicken sie auch auf Schulungen, sodass sie alles mitbekommt."

Annette Beine, Friseurobermeisterin in Langenargen, hat sogar zwei Azubis in Teilzeit: "Sie sind hochgradig talentiert, lernen vieles beim Zusehen. Wir brauchen in unserem Beruf Fingerfertigkeit, Kreativität und Geschick im Umgang mit Menschen, das bringen sie mit." Eigentlich sollte sie die beiden nur vermitteln, nahm sie nach einem Schnuppertag aber selbst. "Sie sind zwar nur vormittags da, dann aber zu 100 Prozent, sodass sie mich schon entlasten.

" Sabrina Buz wollte schon als Kind Friseurin werden. "Meine Geschwister sind Friseure, ich bin da reingewachsen. Die Arbeit ist nie langweilig und eine schöne Mischung aus Handwerk, Wissen und Kommunikation." Sie probierte erst andere Jobs aus und bekam drei Kinder. Die sind vier, acht und elf Jahre alt und morgens in Kindergarten und Schule. Sandra Albano bekam ihren ersten Sohn mit 16, den zweiten vier Jahre später. Vor drei Jahren startete sie durch: Sie machte den Hauptschulabschluss und suchte sich eine Lehrstelle. "Ich mag die Kreativität in diesem Job und zu Hause kann ich so Mama sein, wie ich es will."

Arbeitsagentur und Kammern unterstützen diesen Weg: "Trotz aller Herausforderungen ist die Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Angesichts der Engpässe im Fachkräftebereich und angesichts einer pluraler werdenden Gesellschaft ist die Flexibilisierung und Anpassung der Arbeitswelt notwendig", sagt Markus Brunnbauer, Bereichsleiter Ausbildung bei der IHK Bodensee-Oberschwaben. Walter Nägele, Pressesprecher der Arbeitsagentur in Konstanz, hofft, auf diese Weise Frauen zu erreichen, die einige Jahre Familienarbeit geleistet haben: "Diese Frauen kennen wir nicht, sie tauchen in keiner Statistik auf. Sie bilden eine stille Reserve für den Arbeitsmarkt." Sie seien meist hoch motiviert, gut ausgebildet und gut organisiert.

Für Betriebe sind Azubis in Teilzeit eine Herausforderung: Lieferanten in Übersee sind nicht unbedingt zu Sonja Lehmanns Bürozeiten erreichbar. Nicht jede Kundin hat vormittags Zeit, sich von Sabrina Buz und Sandra Albano einen Blunt Bob oder Clavi schneiden zu lassen. Für die Azubis ist es anstrengend: Nach der Arbeit wollen die Kinder bekocht, verstanden und zum Fußball gefahren werden, abends stehen Hausaufgaben für die Berufsschule an. Trotzdem machen sie weiter. "Das ist eine Investition in die Zukunft", sagt Lehmann. "Ich kann ab Mittag für meine Kinder da sein, vor allem meine Kleine ist ein Mutterkind", sagt Buz. "Mein Großer hat ein riesiges Mitteilungsbedürfnis, seit er in der Pubertät ist", sagt Albano. Seit er sieht, wie seine Mutter für die Schule lernt, strengt er sich auch wieder an.

Unterstützung

Die Agentur für Arbeit unterstützt Teilzeitausbildungen auf verschiedene Weise: Sie bietet Qualifikationen an, stockt das Azubi-Gehalt auf oder übernimmt Kinderbetreuungs-, Fahrt- oder Lehrgangskosten. Zusammen mit den Jobcentern fördert die Landesregierung Teilzeitausbildung für Alleinerziehende. Lehrgänge und Praktika helfen bei der Berufswahl, in der Ausbildung werden die Teilnehmer begleitet. Aktuell unterstützt das Programm sieben Frauen im Bodenseekreis. Die IHK Bodensee-Oberschwaben verzeichnet 31 Auszubildende in Teilzeit in IHK-Berufen, die Handwerkskammer in Ulm zwölf.