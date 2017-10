Bodenseekreis Auf den Spuren der 68er: Kreiskulturamt sucht Zeitzeugen

Das Kreiskulturamt organisiert eine Ausstellung zur 68er-Bewegung. Viele Protestaktionen erregten damals in der Bodensee-Region Aufmerksamkeit.

Die Erinnerungen an das Jahr 1968 sind geprägt von den Studentenunruhen in Berlin und München. Doch nicht nur in Deutschlands Großstädten regte sich der Protest. Auch in der Bodensee-Region gab es Aktionen gegen die herrschende Autorität. Für eine Ausstellung im September 2018 – vermutlich in der Kreisgalerie in Meersburg – sucht das Kreiskulturamt nach Zeitzeugen dieser Ära. "Wer war 1968 in der Region dabei?", heißt es in einem Aufruf. Diverse Gegenstände und Veröffentlichungen aus dieser Zeit liegen bereits auf einem großen Tisch im Büro von Stefan Feucht im Schloss Salem. "Ich habe mich bei der Recherche hauptsächlich auf 1968 selber beschränkt", erklärt der Kreiskulturamtsleiter. Mehrere Ereignisse erregten damals die Aufmerksamkeit und Empörung der Öffentlichkeit.

In Friedrichshafen und Ravensburg wurden Prozesse gegen "langmähnige Gammler" geführt, zitiert Feucht aus einem Zeitungsbericht. Im Februar 1968 gab es Schmierereien an der Canisiuskirche in Friedrichshafen. Unbekannte hatten Parolen wie Rotfront und Friede in Vietnam an die Mauern und Türen geschrieben. Die Polizei ermittelte vergeblich nach den Tätern. Heute zeugen nur noch Bilder von der Ordnungswidrigkeit. Grundsätzlich war die Bodensee-Region eher still. Dennoch gärte es vor allem an den Schulen in Friedrichshafen. Eine Versammlung der NPD Anfang April wurde von Gymnasiasten mit Zwischenrufen und Hitlerreden vom Tonbandgerät oder Kassettenrekorder gestört. Kritik am Nationalsozialismus war ein Aspekt der 68er-Bewegung. Zweimal traf sich die Polizei mit Schülern des Zeppelin-Gymnasiums, "um mäßigend einzuwirken", wie Feucht erklärt. Das war im Februar und Mai 1968. Anfang der 70er wurde eine Demonstration gegen den Numerus Clausus in Friedrichshafen abgehalten.

Parallel kam es in Überlingen immer wieder zu Protestaktionen. Am neu eingeweihten Gymnasium wurden 1968 in zwei Klassenzimmern Kruzifixe abgehängt und durch Mao- und Dutschke-Bilder ersetzt. Mao Zedong war Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas. Rudi Dutschke galt als Wortführer der 60er-Studentenbewegung in Westdeutschland. Einige Schüler wurden wegen der Bilder vorübergehend suspendiert. Wenige Wochen später verkleideten sie sich für die Fastnacht als Maoisten. 15 weitere Schüler bemalten Plakate mit der Aufschrift "Lehrer sind Papiertiger" und stellten sich auf den Heinrich-Seuse-Brunnen an der Überlinger Hofstatt. Der Begriff Papiertiger steht für jemanden, der gefährlich erscheint, es aber nicht wirklich ist. "Die Fasnet bot für viele die Möglichkeit, versteckten Protest zu formulieren, der schon einen ernsten Kern hatte, aber nicht wirklich für ernst genommen wurde, weil ja der Ausnahmezustand der Fasnet herrschte", erläutert Feucht. In den kleinen Städten habe es mehr Sozialkontrolle als in den Großstädten gegeben: "Es ist noch sehr autoritär zugegangen. In der Schule gab es Frontalunterricht, ohne pädagogische Ansätze." Doch die Jungen setzten um, was sie durch Fernsehen, Radio, Magazine und linke Zeitschriften mitbekamen, um einen Freiraum für ihr eigenes Leben zu schaffen, sagt Feucht. Aus Konstanz kamen Studenten und verteilten Flugblätter. Gemeinsam wurde diskutiert. "Die 68er sind eigentlich vollkommen gescheitert", erklärt Feucht – zumindest mit ihren direkten Aktionen. Entwickelt hat sich daraus aber eine ganze Menge, zum Beispiel die Jugendhausbewegung oder die Rockszene in Tettnang.

Das erste Jugendhaus der Region gab es in Gattnau bei Kressbronn. Insgesamt sei im Jahr 1968 eine andere Einstellung zur Kultur und Gesellschaft sichtbar geworden, so Feucht. Viele sind in den Jahren danach zum studieren nach Berlin gegangen.

Einige Zeitzeugen hat Feucht schon getroffen oder kontaktiert. Darunter drei, die in Überlingen dabei waren. Die Linie setze sich bei manchen fort. Bei anderen breche sie ab und entwickle sich eher in die konservative Richtung. Kontakt wünscht sich Feucht zu ehemaligen Schülern aus Friedrichshafen. Einiges kann er anhand von Zeitungsberichten nachvollziehen. Doch die Quellen-Lage in Gemeinde- und Kreisarchiven sei nicht sehr ergiebig, sagt Feucht. Für die Details benötigt er deshalb die Aussagen derjenigen, die bei den Besuchen der Polizei im Zeppelingymnasium dabei waren oder die NPD-Versammlung gestört haben. Fotos, Flugblätter, Plakate, typische Accessoires und eben Geschichten: Noch sammelt das Kreiskulturamt. Auf den Aufruf hin haben sich bislang nur Wenige gemeldet. "Diese 68er Sache. Jeder weiß, was das ist, aber es schien nicht bewahrenswert zu sein. Zumindest hier nicht", bedauert der Kreiskulturamtsleiter, der sich von einem Hinweis zum nächsten angelt. Dabei möchte er nicht nur die politischen Ereignisse darstellen, sondern dem Zeitgeist auf die Spur kommen, der 1968 gegenwärtig war.

Zeitzeugen gesucht

"1968 – eine Jahreszahl voller Geschichte, Emotionen, Erinnerungen", schreibt das Kreiskulturamt in seinem Aufruf an die Bevölkerung. Gesucht werden Erinnerungsobjekte aus jener Zeit. Das Augenmerk der Ausstellungsmacher liegt dabei nicht nur auf der 68er-Bewegung. Von Interesse sind auch jene Personen und Aktionen, die dem allem kritisch gegenüberstanden. Wer etwas zu der Ausstellung beitragen möchte, kann sich bei Stefan Feucht, Leiter des Kreiskulturamts, melden. Kontaktmöglichkeiten: unter Telefon 0 75 41/2 04 64 11 oder per E-Mail an dr.stefan.feucht@bodenseekreis.de.