Noch im Frühjahr sollen in Markdorf Arbeiten starten, um eine barrierefreie Route vom Bahnhof zum Rathaus zu verwirklichen. In der Gehrenberg-Stadt sind für Behinderte einige Verbesserungen umgesetzt worden, wie Markdorfs Behindertenbeauftragter Frank Hartel berichtet.

Innerhalb der vergangenen rund zweieinhalb Jahre ist in Markdorf einiges verwirklicht worden, um in der Stadt Stück um Stück mehr Barrierefreiheit zu erreichen. Frank Hartel – seit Ende September 2015 ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt Markdorf – ist zufrieden: "Es ist inzwischen mehr erreicht worden, als ich erwartet habe." Hartel lobt: "Ich ziehe den Hut, dass die Stadtverwaltung, das Stadtbauamt und der Gemeinderat bei den teilweise kostenintensiven Vorhaben so willig mitziehen. Und auf dem kleinen Dienstweg wird vieles beispielsweise durch Mitarbeiter des Bauhofs erledigt." Hartel listet mehrere Beispiele von Verbesserungen auf, die in der Gehrenberg-Stadt für Rollstuhlfahrer sowie für Sehbehinderte und Blinde geschaffen worden sind:

Öffentliche Sitzungen des Gemeinderates und der Ortschaftsräte sind barrierefrei zugänglich. "Das ist das Erste gewesen, das ich angestoßen habe", berichtet Hartel. Die Sitzungen des Ortschaftsrates Riedheim sind von der Mehrzweckhalle Leimbach in den Kindergarten St. Josef verlegt worden. Das ist laut Hartel von allen Beteiligten "sehr gut angenommen" worden.

des Gemeinderates und der Ortschaftsräte sind barrierefrei zugänglich. "Das ist das Erste gewesen, das ich angestoßen habe", berichtet Hartel. Die Sitzungen des Ortschaftsrates Riedheim sind von der Mehrzweckhalle Leimbach in den Kindergarten St. Josef verlegt worden. Das ist laut Hartel von allen Beteiligten "sehr gut angenommen" worden. Eine Rampenberatung hat es ebenfalls 2015 gegeben. "Die Rampe vor Markdorf Marketing in der Hauptstraße ist eine der ersten Maßnahmen gewesen", berichtet der Behindertenbeauftragte.

hat es ebenfalls 2015 gegeben. "Die Rampe vor Markdorf Marketing in der Hauptstraße ist eine der ersten Maßnahmen gewesen", berichtet der Behindertenbeauftragte. Auf dem Marktplatz sind am Behindertenparkplatz Begrenzungspfosten montiert worden. So wird laut Hartel verhindert, dass dieser Stellplatz mit anderen Autos überparkt wird und damit von Behinderten nicht mehr genutzt werden kann. Diese Begrenzungen können bei Bedarf wie etwa bei Festen entfernt werden. Beim Restaurant Schwanenstüble ist laut Hartel ein weiterer behindertengerechter Stellplatz mit solchen Pfosten ausgestattet worden.

sind am Behindertenparkplatz Begrenzungspfosten montiert worden. So wird laut Hartel verhindert, dass dieser Stellplatz mit anderen Autos überparkt wird und damit von Behinderten nicht mehr genutzt werden kann. Diese Begrenzungen können bei Bedarf wie etwa bei Festen entfernt werden. Beim Restaurant Schwanenstüble ist laut Hartel ein weiterer behindertengerechter Stellplatz mit solchen Pfosten ausgestattet worden. Bei der Spitalkirche ist auf dem Parkplatz beim Seiteneingang zum Kirchengebäude ein Pflanztrog entfernt und ein behindertengerechter Stellplatz eingerichtet worden.

ist auf dem Parkplatz beim Seiteneingang zum Kirchengebäude ein Pflanztrog entfernt und ein behindertengerechter Stellplatz eingerichtet worden. An der Unterführung der Kreuzung B 33/Am Stadtgraben/Gutenbergstraße sind beidseitig Schilder für Rollstuhlfahrer montiert worden, die auf Steigungen/Gefälle von 13 sowie 11 Prozent hinweisen. "So können Rollstuhlfahrer entscheiden, ob sie die Unterführung nutzen wollen, Passanten um Hilfe bitten oder eine andere Route wählen, bevor sie unten festsitzen und nicht weiterkommen. Die Bodenplatten sind glatt, da muss ich mich anstrengen, um durchzukommen", berichtet Hartel aus eigener Erfahrung. Er ergänzt: "Eine solche Beschilderung habe ich in anderen Städten noch nicht gesehen, das ist wohl einmalig."

der Kreuzung B 33/Am Stadtgraben/Gutenbergstraße sind beidseitig Schilder für Rollstuhlfahrer montiert worden, die auf Steigungen/Gefälle von 13 sowie 11 Prozent hinweisen. "So können Rollstuhlfahrer entscheiden, ob sie die Unterführung nutzen wollen, Passanten um Hilfe bitten oder eine andere Route wählen, bevor sie unten festsitzen und nicht weiterkommen. Die Bodenplatten sind glatt, da muss ich mich anstrengen, um durchzukommen", berichtet Hartel aus eigener Erfahrung. Er ergänzt: "Eine solche Beschilderung habe ich in anderen Städten noch nicht gesehen, das ist wohl einmalig." In der Broschüre "nette Toilette" ist zusammengefasst, wo es in der Stadt behindertengerechte Toiletten gibt. Die Broschüre kann laut Hartel auf der Homepage von Markdorf Marketing unter "Downloads" heruntergeladen werden: www.markdorf-marketing.de

"nette Toilette" ist zusammengefasst, wo es in der Stadt behindertengerechte Toiletten gibt. Die Broschüre kann laut Hartel auf der Homepage von Markdorf Marketing unter "Downloads" heruntergeladen werden: www.markdorf-marketing.de Im Einkaufsführer, der ebenfalls auf der Homepage von Markdorf Marketing, heruntergeladen werden kann, sind Adressen beispielsweise von Verwaltung, Einzelhandel, Organisationen, Gastronomien... aufgelistet, die barrierefrei erreichbar sind. Frank Hartel hat hierfür ein siebenseitiges Formular entwickelt: "Jeder, der sich barrierefrei darstellen möchte, kann das Formular ausfüllen, das in Kategorien gegliedert ist." Die Einträge sollen von Auflage zu Auflage fortgeschrieben und ergänzt werden. Download: www.markdorf.de/index.php?id=495

Der Markdorfer Behindertenbeauftragte hat eine weitere gute Nachricht parat: "Noch im Frühjahr beginnen Arbeiten für ein barrierefreie Route vom Bahnhof bis zum Rathaus." Die Strecke führt vom Bahnhofsgebäude die Bahnhofstraße entlang. Außerdem sei die Ampelanlage an der Bundesstraße 33 beim Schuhhaus Heilmaier mit Signalen für Sehbehinderte und Blinde ausgestattet worden. "Der Abschnitt im Bereich der jetzigen Abbiegespur zur Tiefgarage Bischofsschloss wird ebenfalls barrierefrei und behindertengerecht umgestaltet", erklärt Hartel. Weiter führt die dann barrierefreie Route entlang der Straße Am Stadtgraben, zum Untertor sowie über die Marktstraße bis zum Rathaus.

Hartel ist nach eigenem Bekunden auch im Gespräch mit dem evangelischen Pfarrer Tibor Nagy: "Es wird nach Möglichkeiten gesucht, um einen barrierefreien Zugang zur evangelischen Kirche zu schaffen. Doch bei Umbauten muss man immer wieder Kompromisse eingehen, da klappen 100-Prozent gute Lösungen nicht. Dann ist mir eine 80-prozentige Lösung lieber, als gar keine."

Und es gibt weitere Handlungsfelder, an denen Hartel dranbleiben will: "Die Rampen werden immer ein Thema sein. Da macht es Sinn, zunächst abzuwarten, um dann sozusagen Sammelbestellungen zu machen und Kostenersparnisse zu erzielen."

Außerdem soll es in absehbarer Zeit einen Runden Tisch mit Vertretern von Vereinen, Sozialverbänden und Betroffenen geben. "Ich höre immer wieder, dass sich Behinderte mehr Vereinsangebote wünschen." Mit dem Runden Tisch sollen die Bereiche Teilhabe und Integration vorangetrieben werden.

Des Weiteren möchte Hartel erreichen, dass ein bis zwei Ladestationen an markanten Stellen in der Stadt eingerichtet werden, an denen Akkus von Elektro-Rollstühlen, -Scootern und -Fahrrädern geladen werden können. "Die Stadtverwaltung ist in Gesprächen mit Energieversorgern", berichtet der Behindertenbeauftragte.

Anlässlich des städtischen Vorhabens "Rathaus im Bischofsschloss" wird es laut Hartel im März eine Besichtigung im Schloss-Ensemble geben, um auch dort möglichst viel Barrierefreiheit zu schaffen.

Es gibt auch den Wunsch, in der Stadt ein Parkleitsystem zu installieren. "Ich habe angeregt, dass im Falle einer Verwirklichung Hinweise zu behindertengerechten Stellplätzen mitaufgenommen werden", sagt Hartel. Außerdem sollen Hinweisschilder montiert werden, die schnelle Orientierung über verfügbare behindertengerechte Stellplätze und Toiletten geben. Und eine weitere, große und zukunftsgerichtete Aufgabe ist laut Hartel zu meistern: "Im Bereich des Sozialwohnungsbaus braucht es mehr barrierefreie Wohnungen."

Kontakte: Frank Hartel, Behindertenbeauftragter der Stadt Markdorf, Telefonnummer 0 75 44/50 02 84, E-Mail: behindertenbeauftragter@rathaus-markdorf.de; Dorothea Horn, Behindertenbeauftragte des Bodenseekreises, Telefonnummer 0 75 41/2 04 50 87, E-Mail: dorothea.horn@bodenseekreis.de

"Barrierefreiheit und Inklusion ist mehr als der stufenlose Eingang in ein Gebäude"

Dorothea Horn, Behindertenbeauftragte des Bodenseekreises, über ihre Arbeit.

Frau Horn, seit wann sind sie Behindertenbeauftragte im Bodenseekreis und welche Aufgaben haben Sie seither betreut?

Im Oktober 2015 habe ich die damals neu geschaffene Stelle als Kreisbehindertenbeauftragte angetreten. Ich bin Ansprechpartnerin und Ombudsfrau für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. Hierbei erfahre ich von vielen Einzelschicksalen und spezifischen Problemlagen und biete bestmögliche Unterstützung. Im Sinne der Inklusion organisiere ich im zweijährigen Rhythmus ein großes Fest der Inklusion, bei dem sich viele Menschen mit Behinderungen, ihre Einrichtungen und weitere Kooperationspartner engagieren. Gerade bereiten wir mit Hochdruck das nächste Mittendrin-Fest vor, das am 9. Juni auf der Uferpromenade in Friedrichshafen stattfinden wird. Darüber hinaus werde ich beratend in Planungen der öffentlichen Hand und der Verwaltung eingebunden, sofern sie Menschen mit Behinderungen direkt betreffen, zum Beispiel bei Bauvorhaben. Dies sind einige Beispiele, Sie sehen die Aufgaben sind vielfältig.

Welche Aufgaben sind hinzugekommen?

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) tut sich ein weiteres Aufgabenfeld auf, das für die Betroffenen selbst und ebenso für die Einrichtungen, die Ämter und Behörden einschneidende Veränderungen bringt. Es freut mich, dass ich hier in Prozesse und Planungen eingebunden und gehört werde. Seit Sommer 2016 hat sich über die Grenze hin nach Vorarlberg und in die Schweiz ein guter Kontakt mit Menschen mit Behinderungen entwickelt, die sich als gewählte Vertreter für die Interessen von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Gemeinsam wurde die „Bodenseedeklaration“ unter dem Motto „Nichts über uns ohne uns“ entwickelt. Wir arbeiten sehr gerne zusammen und können viel voneinander lernen. Diese Aktivitäten stehen für mich unter der großen Überschrift: Inklusion und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen voranzubringen und bestmöglich umzusetzen.

Ihr Eindruck: Wie weit sind Barrierefreiheit und Inklusion im Landkreis gediehen?

Ich sehe den Landkreis auf einem guten Weg, die Barrierefreiheit und die Inklusion voranzubringen. Das beginnt zum Beispiel beim Umbau der Bushaltestellen für eine schrittweise Umsetzung des barrierefreien Nahverkehrs. Das setzt sich fort bei der Dezentralisierung der großen Behinderteneinrichtungen im Bodenseekreis, die kleinere Wohneinheiten in den Städten und Gemeinden errichtet und bezogen haben. Inklusion findet ihren Ausdruck auch darin, dass bei Planungen und Entscheidungen die Betroffenen eingebunden sind, wie im Gemeindepsychiatrischen Verbund und im Netzwerk Behindertenhilfe des Bodenseekreises. Ich möchte damit deutlich machen: Barrierefreiheit und Inklusion ist mehr als der stufenlose Eingang in ein Gebäude. Inklusion drückt sich darin aus, dass wir Menschen mit einer Behinderung aus innerer Überzeugung auf Augenhöhe begegnen.

Wie unterstützen Sie und die Kreisverwaltung die kommunalen Behindertenbeauftragten, gibt es beispielsweise Netzwerktreffen?

Bislang haben fünf Städte und Gemeinden im Bodenseekreis eine Person berufen, die – in der Regel ehrenamtlich – für die Belange von Menschen mit Behinderung zuständig ist. Seit einem Jahr bilden wir ein kleines Netzwerk und treffen uns regelmäßig zum Austausch der Themen und Erfahrungen. Hierzu gehört unter anderem auch das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Mein Ziel ist es, auf weitere Städte und Gemeinden im Kreisgebiet zuzugehen und dafür zu werben, dass sie ebenfalls eine Person für diese Aufgabe benennen. Einen direkten Ansprechpartner vor Ort zu haben, ist ein Gewinn für die Betroffenen selbst, aber auch für die Institutionen am Ort, für die Verwaltung und vieles mehr. Ich selbst habe eine hauptamtliche Stelle inne, in deren Rahmen ich dieses Netzwerk koordiniere und dessen Erweiterung voranbringe.

Welche Probleme oder Anregungen werden ihnen von Behinderten genannt, gibt es Lösungsansätze?

In zahlreichen Beratungsgesprächen, die ich mit Betroffenen und ihren Angehörigen führe, werden zwei Problembereiche immer wieder benannt: Für Menschen mit Behinderung fehlt es an bezahlbarem barrierefreiem Wohnraum und an geeigneten Arbeitsplätzen. Wir haben mit dem Gemeindepsychiatrischen Verbund, mit dem Netzwerk Behindertenhilfe und dem nun geschaffenen – und sich hoffentlich erweiternden – Zusammenschluss der Behindertenbeauftragten tragfähige und kompetente Strukturen geschaffen, um dort, wo es Schwierigkeiten oder Mangel gibt, unter Einbeziehung der Betroffenen nach Lösungen zu suchen. Dies geschieht in kleinen Schritten und erfordert einen langen Atem, es geschieht aber auch nachhaltig und zukunftsweisend. Individuelle Fragen und Problemlagen, die Betroffene an mich herantragen, lösen wir im gemeinsamen Gespräch oder ich verweise an entsprechende Stellen, die klärend und unterstützend tätig werden können.

Fragen: Toni Ganter