Bodenseekreis Arbeitsmarktgespräch: Jugendliche wünschen sich Sicherheit

Auf was legen junge Menschen bei der Berufswahl Wert? Welche Branchen wählen sie und wie können sie heute überhaupt erreicht werden? Mit diesen Fragen haben sich die Teilnehmer des Arbeitsmarktgesprächs im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen beschäftigt.

Jugendliche wünschen sich eine Vereinbarkeit von Arbeit, Freizeit und Familie. Der künftige Beruf soll sicher sein und ein selbstständiges Leben ermöglichen und zugleich eine selbstbestimmte, sinnvolle und gesellschaftlich nützliche Tätigkeit darstellen. Mit diesen Ergebnissen der aktuellen Shell-Studie setzten sich gestern die Teilnehmer des internationalen Arbeitsmarktgesprächs in Friedrichshafen auseinander und ließen auch die Jugendlichen selbst zu Wort kommen

Jugend und Beruf in der Region

"Wir haben in der Region keine Jugendarbeitslosigkeit, die bedrohlich ist", machte Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, zu Beginn deutlich. Vielmehr sei die Jugend in Zeiten des Fachkräftemangels für Unternehmen und die Arbeitsagentur ein teures Gut. "Wir beschäftigen uns daher mit der Frage, was hat sich bei der Berufswahl geändert, wo liegen die Parallelen zu anderen Generationen und wie erreichen wir die jungen Menschen mit unseren Angeboten heute noch", sagte Driesch.

Prognosen der Trendforscher

"Ein Viertel der Schüler möchte nach der Schule im Öffentlichen Dienst arbeiten. Der Öffentliche Dienst ist damit erstmals die beliebteste Branche der Schüler für den Berufseinstieg und überholt damit die Automobilindustrie", erklärte Thomas Gensicke, Trendforscher und Mitverfasser der Shell-Jugendstudie. Das Thema Sicherheit spiele im Leben der jungen Menschen eine ganz zentrale Rolle und das werde in der Planung von Unternehmen, Arbeitsagenturen und anderen Akteuren in diesem Feld eine zentrale Rolle spielen. "Natürlich gibt es noch die flippigen und kreativen jungen Menschen, aber die große Masse sucht bei Arbeit und Beruf doch eher den sicheren Hafen. Das war vor 20 Jahren nicht so", betonte Gensicke. Dabei sei eine begrenzte Experimentierfreude zu erkennen. "Für die meisten Jugendlichen ist eine gute Ausbildung entscheidend und sie versuchen schnell zu Potte zu kommen", so der Trendforscher weiter. Die Globalisierung sei für sie insgesamt von einer interessanten Chance zu einer Notwendigkeit geworden. Jede Generation habe ihre eigene Mentalität, die eng mit den Zeitumständen verknüpft sei. Diese sei durch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen dabei auf Sicherheit bedacht. "Ich schätze an den jungen Menschen aber, dass sie mit einer unkomplizierten und realistischen Haltung an ihr Leben rangehen", fasste er zusammen.

Das sagen die Berufseinsteiger selbst

Um nicht nur über, sondern auch mit Jugendlichen zu sprechen, hatte die Agentur für Arbeit auch drei junge Menschen aus der Region zur Veranstaltung nach Friedrichshafen eingeladen. Leah Hornstein studiert im ersten Semester Sozialpädagogik in Düsseldorf. "Sicherheit spielt in unserem Leben natürlich eine Rolle", sagte sie. Für sie bedeute das allerdings nicht, dass sie nicht experimentierfreudig sei. "Für mich war beispielsweise immer klar, dass ich zum Studium die Region erst einmal verlassen werde." Unsicherheit verspüre sie vor allem bei der Frage, ob sie mit einem Beruf im sozialen Bereich künftig ihr Leben finanzieren könne. Trendforscher Gensicke kennt diese Befürchtung: "Heute geht es bei vielen nicht mehr darum, ob sie einen Job finden, sondern darum, ob dieser genügend abwirft, um davon gut zu leben." Louis Classen macht in Überlingen eine Ausbildung zum Elektroniker. Sein Traumberuf ist eigentlich der des Fachinformatikers. "Aber nachdem ich nach 40 Bewerbungen gerade mal ein Vorstellungsgespräch hatte, habe ich eine Alternative gesucht", sagte der 18-Jährige. Obwohl auch für Bewerber mit mittlerer Reife geeignet, würden die meisten Betriebe Abiturienten als Nachwuchskräfte im Bereich Fachinformatik einstellen. Als Grundlage für seinen weiteren beruflichen Weg sei er mit seiner Ausbildung zufrieden und er sehe im Handwerk auch künftig gute Chancen.