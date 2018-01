Bodenseekreis Arbeitsagentur warnt vor E-Mails mit falschen Jobangeboten

Unseriöser Nachrichten sollen sofort gelöscht werden. Anzeichen für Fälschungen sind unter anderem eine fehlerhafte Grammatik und ein fehlendes Logo.

Zahlreiche E-Mails, die angeblich von der Agentur für Arbeit stammen, sind derzeit im Umlauf. Inhaltlich versprechen diese Nachrichten einen profitablen Job mit gutem Verdienst. Die Arbeitsagentur weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um keine Mails der Agentur, sondern um Spam-Mails handelt. Deshalb rät Walter Nägele, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, weder auf weiterführende Links in der Nachricht zu klicken, noch auf die E-Mail zu antworten. "Am besten ist es, wenn Empfänger die Nachricht sofort löschen – ohne sie zu lesen", sagt Nägele auf Nachfrage des SÜDKURIER. Er selbst und einige seiner Arbeitskollegen seien ebenfalls von dem Betrug betroffen. "Natürlich habe ich die Mail sofort gelöscht", so der Pressesprecher der Arbeitsagentur.

In der Betreffzeile der unseriösen Nachricht stehen Angaben wie "Agentur für Arbeit bietet Stellenausschreibungen Ihnen an." Wie Walter Nägele erklärt, handle es sich bei den angebotenen Jobs in der E-Mail um den Handel mit Bitcoins. "Solche Jobs bieten wir überhaupt nicht an", stellt der Pressesprecher der Arbeitsagentur richtig. Weitere Hinweise sind konkrete Gehaltsversprechungen und dass der Absender der E-Mail keine Vorkenntnisse erwartet. Als Adressat wird am Ende oftmals eine "Vermittlungsagentur" genannt. "Außerdem fehlt das Logo der Arbeitsagentur und was total auffällt: Grammatik und Satzbau sind unkorrekt", zeigt Nägele weitere versteckte Fehler auf. Bis auf den Absender der Arbeitsagentur (Domain "arbeitsagentur.de") weise also nichts auf eine echte Nachricht hin.

Empfängern solcher sogenannten Spam-Mails rät der Pressesprecher der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, die Nachricht nicht zu öffnen, sondern sofort zu löschen. Möglicherweise enthalten die E-Mails Viren oder Trojaner. Auch auf Links in der Mail sollten die Empfänger auf keinen Fall klicken. "Vermutlich stecken da Hacker dahinter", sagt Nägele.

Die unseriöse Nachricht

Ein Auszug der falschen E-Mail: "Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Prozessoptimierung und Trading mit Bitcoins. Jedermann kann bei uns ohne besonderes Vorwissen gleich anfangen Geld zu verdienen. Wir bieten Ihnen einen interessanten Nebenverdienst bis zu 4300 Euro im Monat an, bei nur einigen Stunden pro Woche."