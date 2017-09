Bodenseekreis Alice Weidel im Glück und ganz weit weg von der Basis am Bodensee

Die AfD-Frontfrau Alice Weidel hatte sich schon im Wahlkampf in ihrem Wahlkreis am Bodensee rar gemacht. Nun gibt es aber ganz praktische Fragen an die Wahlkreisabgeordnete, die antrat, die Interessen der Region in Berlin zu vertreten. Eine Interviewanfrage schlug sie mit Verweis auf "Termingründe" bislang aus.

Wie auch? AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel war nach dem Sieg bei den Bundestagswahlen am Sonntagabend natürlich in Berlin präsent und nicht in ihrem Wahlkreis am Bodensee. Ihre Parteifreunde feierten den Sieg im Gasthaus „Löwen“ in Überlingen-Deisendorf. An der Feier nahmen Alice Weidels Eltern teil, sie wohnen in Überlingen. An der Feier gibt es nichts zu kritisieren. „Wir sind ordentliche Menschen, wir haben das alles ganz nett über die Bühne gebracht“, sagte Weidels Mutter gestern am Telefon.

Weidels Nachbarn beschreiben die Eltern als ausgesprochen nett. Etwas ruppig klang ihr Vater gestern um die Mittagszeit am Telefon, als er um ein Stimmungsbild gebeten wurde. „Ich gebe Ihnen kein Stimmungsbild, das würde nur verstellt und negative Aspekte würden besonders hervorgehoben. Ich will nicht mit Ihnen diskutieren“, sagte er und übergab den Hörer an seine Frau, die noch etwas sagen wolle. Sie klang nicht glücklich, trotz der gewonnenen Wahl. Die Mutter von Alice Weidel fragte: „Können Sie das nachvollziehen, wie es mir geht nach den vielen Hetzkampagnen gegen meine Tochter? Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Doch, sie fügt noch an: „Es hätte mich gefreut, wenn Sie uns gratuliert hätten.“ Sie entschuldigte sich höflich und beendete das Telefonat mit dem Hinweis, dass sie nun lieber weiter an ihrem Kartoffelgratin kochen wolle statt zu telefonieren.

AfD befürchtet "Anfeindungen"

Die AfD gab sich trotz der fast 13 Prozent Wählerstimmen auch gestern noch als verfolgte Minderheit. Christoph Högel, Mitglied im Kreisvorstand AfD Bodenseekreis, schrieb in einer Mail an die Redaktion: „Leider erleben wir und die Wirte, bei denen wir uns treffen, immer wieder Anfeindungen, ja sogar Farbbeutelanschläge oder Denunziation.“ Ob das konkret im Bodenseekreis schon einmal so stattgefunden hat, sagte Högel nicht, führt dies aber als Begründung an, warum sie den Namen der Gaststätte, in der sich die AfD zur Wahlparty getroffen hatte, geheim halten wollten.

Wie aber gedenkt Alice Weidel nun, trotz ihrer Spitzenstellung in der AfD, den Kontakt zur Basis zu halten und Politik zu machen, die ihrem Wahlkreis dient? Das hätten wir sie gestern gerne gefragt und haben deshalb um ein Telefon-Interview gebeten. Eine an sie gerichtete Anfrage beantwortete ihr Pressesprecher Magnus Heutmann in einer E-Mail mit den Worten: „Frau Dr. Weidel kann Ihrer Anfrage aus Termingründen leider nicht nachkommen. Wir bitten um ihr Verständnis.“ Daraufhin haben wir Alice Weidel gestern die Fragen schriftlich zukommen lassen und warten nun erst einmal ab, wann ihre Terminlage eine Beantwortung gestattet.

Die an Alice Weidel gerichteten Fragen beziehen sich unter anderem auf ihre Rolle, die sie sich als Wahlkreisabgeordnete verordnet. Inwiefern plant sie, die Interessen der Menschen im Bodenseekreis in Berlin zu vertreten? Wie hält sie Kontakt zur Basis? Und wann stellt sie sich dem öffentlichen Diskurs zu Themen, die hier am Bodensee die Menschen bewegen?

Die Wahlparty