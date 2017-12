Bodenseekreis Abfallbilanz im Bodenseekreis: Restmüllaufkommen steigt, Gebühren bleiben stabil

Die gute Nachricht für die Kreisbewohner gleich vorneweg: Die Abfallgebühren bleiben nach Angaben der Kreisverwaltung auch im Jahr 2018 stabil.

Bodenseekreis – Im Landesschnitt lagen die Gebühren 2017 für einen Vier-Personen-Haushalt nach Angaben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bei 151,06 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2016 mit 150,41 Euro stieg die Gebühr um 65 Cent. Im Bodenseekreis blieben die Abfallgebühren laut Abfallwirtschaftsamt unverändert. Hier fallen für einen Vier-Personen-Haushalt weiter 149 Euro an. Beim Gewerbeabfall lag die Gebühr 2017 bei 195 Euro.

Im Sommer hatte der Landkreis gelbe und rote Karten für Müllsünder eingeführt. Grund für die Kontrollen der Mülltonnen waren immer mehr Abfälle, die in der Biotonne entsorgt wurden, dort aber nicht hingehören. Daher habe man nach dem Fußball-Verwarnsystem Aufkleber eingeführt. "Bisher wurden etwa 850 rote Karten geklebt", erklärt Sprecher Robert Schwarz. Wurden Fremdstoffe in der Tonnen entdeckt, gab es zunächst die „Gelbe Karte“. Bei Wiederholungstätern folgte die „Rote Karte“ und die Tonne wurde nicht mehr geleert. "256 mal wurden seit August Biotonnen gegen Gebühr mit einer Sonderleerung als Restmüll entsorgt", so Schwarz. Die Qualität des Bioabfalls sei deutlich besser geworden.

Das Restmüllaufkommen im Bodenseekreis ist zuletzt gestiegen. In der Landesliga der städtischen Landkreise liegt der Kreis beim Haus- und Sperrmüll nach Angaben der Verwaltung unverändert auf Rang acht. Mit einem Pro-Kopf-Aufkommen von 177 Kilogramm kamen die Kreisbewohner im Jahr 2016 auf ein Kilogramm mehr als im Vorjahr. Dennoch liege der Landkreis unter dem Landesdurchschnitt von 141 Kilogramm pro Einwohner.

Bauschutt: Die Gewerbe- und Baustellenabfälle sind laut Sitzungsvorlage des Ausschusses für Umwelt und Technik im Jahr 2016 landesweit gestiegen. Auch im Bodenseekreis ist diese Tendenz erkennbar. Landes- und kreisweit ist ein Anstieg von einem Kilogramm pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet worden. Im Bodenseekreis bedeutet dies nach Angaben des Abfallwirtschaftsamts bei 8290 Tonnen ein Aufkommen von 39 Kilo pro Einwohner.

Altpapier: Keine Veränderung gab es 2016 bei den Altpapiermengen im Vergleich zum Vorjahr. Laut Abfallwirtschaftsamt sind diese "beinahe identisch" geblieben. Mit 90 Kilogramm je Einwohner und Jahr sei wie im Jahr 2015 das viertbeste Ergebnis in Baden-Württemberg erreicht worden. Lediglich in den Landkreisen Biberach, Karlsruhe und im Enzkreis gab es noch bessere Ergebnisse. Landesweit sein ein geringer Rückgang auf 79 Kilogramm verzeichnet worden.

Elektroschrott: Bei den entsorgten Elektro- und Elektronikgeräten im Bodenseekreis verzeichnet das Abfallwirtschaftsamt einen leichten Anstieg. Laut Sitzungsvorlage wurden 9,9 Kilogramm pro Einwohner an den Entsorgungszentren und Wertstoffhöfen abgegeben oder wurden bei der Abruf- und Problemstoffsammlung abgeholt. Im Vorjahr waren es neun Kilogramm pro Bewohner. Landesweit kamen 2016 insgesamt 7,6 Kilogramm pro Einwohner zusammen.

Wertstoffe: Der Landesdurchschnitt der Wertstoffe liegt in Baden-Württemberg bei 151 Kilogramm pro Einwohner und Jahr (2016). Nach Angaben des Abfallwirtschaftsamts wurde dieser Wert im Bodenseekreis deutlich übertroffen. Hier kamen im vergangenen Jahr 204 Kilogramm pro Einwohner zusammen. "Unter anderem ist dieser deutliche Anstieg auf die gestiegene Menge der über das Duale System erfasten Wertstoffe zurückzuführen", heißt es in der Vorlage.

Biomüll: Bei den Abfällen, die über die Biotonne entsorgt wurden, gab es 2016 im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen. Im Bodenseekreis sei ein unwesentlicher Rückgang von 16 930 auf 16 901 Tonnen verzeichnet worden. Das Gesamtaufkommen lag unverändert bei 80 Kilogramm pro Einwohner, so die Kreisverwaltung. Anders habe es bei den Grünabfällen ausgesehen. Hier sei die Menge deutlich von 81 auf 88 Kilogramm je Einwohner gestiegen.