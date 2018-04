Überlingen/Bodenseekreis Abenteuer Bodenseegürtelbahn: Vor 100 Jahren war man schon weiter

Wenn einer eine Reise macht, hat er was zu erzählen: Vor allem, wenn er dabei die Bahn am nördlichen Bodenseeufer benutzt – so wie Gastautor Gunter Schöbel, der Direktor des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen. Er stellt fest, dass die Entwicklung der Eisenbahn vor 100 Jahren schon einmal weiter war.

Montag früh. Friedlich brummend, erwartet uns der Diesel. Start von Uhldingen aus nach Mannheim. Umweltfreundlich geht’s in die erste Kurve in Mühlhofen. Roter Blitz auf dem Weg in die Welt. Plötzlich knirscht es, Bremsung, Stillstand, Pause, Grasbeuren, die Stimme des Zugbegleiters: Signalstörung. Weit sind wir da jetzt nicht gekommen. Aber bald rauschen wir weiter durch die Fluren, Obstbäume fliegen an uns vorbei. Dann Halten und Warten auf den Gegenzug in Salem. Dauert heute etwas länger.

Endlich geht’s über den Grenzbach nach Kluftern in die neue Kreisstadt. Landratsamt, fein geputzt die Bahnsteige, ganz neu, beste Haltestelle im Kreis – ohne Frage. Ein Gruß vom Triebwagen in das Headquarter Richtung Säntissaal nach oben. Gut gemacht Kreistag. So wünschen wir das auch im Westen. Hurtig Richtung Stadtbahnhof fliegt das Bähnle. Mist, der Anschlusszug nach Ulm ist leider raus. Aber ein Kaffee in Friedrichshafen ist dafür noch drin. Dann auf der Südbahn nach Norden. Bei Meckenbeuren der Hinweis, dass im vorderen Wagen das WC und im hinteren Wagen die vordere Tür nicht geht und Fahrgäste mit Bedürfnis beim nächsten Halt rasch nach ganz hinten umsteigen sollen – so die Lautsprecherdurchsage. Oberschwaben, Stuttgart, Kurpfalz, alles geht gut, nur eine halbe Stunde am Schluss verloren. Prima.

Rückwärts läuft alles bestens bis Ulm. Aufgrund einer Verkehrsstörung wird der Basler Anschlusszug zum See heute nicht erreicht. Der wartet nicht auf uns. Das muss man verstehen. Schweizer erwarten Pünktlichkeit. Mit dem nächsten Zug stranden wir wieder in Friedrichshafen, dem Bermudadreieck des Bodenseebahnverkehrs. Jetzt aber wird es mit der neuen Südbahn alles besser. 160 Stundenkilometer schnell, 230 Millionen Euro Invest. Traumhaft, Bahn wie früher, als wir noch bei uns Direktverbindung nach Paris und Wien hatten.

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Nicht wie im Nahverkehrsplan 2011 des Bodenseekreises festgehalten: Grüne und gelbe kleine Wägelchen für die pünktliche Eisenbahn mit maximal fünf Minuten Verspätung auf der Gürtelbahn, zumindest nach Überlingen. Wohl reingeschummelt, nicht genau geschaut oder einfach fake news, zumindest nach der aktuellen Erfahrung auf der Strecke. Hier hilft wohl nur eine Fortschreibung mit neuen Daten. Kaffeetrinken und warten. Der rote Triebwagen kommt an und es sind zwei. Voll zwar, aber warm. Man muss vorausschauend schon eine Station früher an die Tür gehen, damit man rauskommt. Besser als das letzte Mal. Da fuhr nur ein Wagen. Da war es richtig eng, auch mit den Kinderwagen und Rollatoren für alte Menschen. Leider sind wir nur bedingt barrierefrei bis jetzt, so der gültige Nahverkehrsplan. Aber uns geht’s noch gut. In Indien müssen sie sogar auf den Dächern mitfahren, sagt man. So schlimm haben wir es noch nicht im Bodenseekreis. Thank you for travelling with Deutsche Bahn AG.

Der Autor

Gunter Schöbel wurde 1959 in Stuttgart geboren. Seit 1975 arbeitete er in der archäologischen Denkmalpflege von Baden-Württemberg. Von 1979 bis 1982 studierte er Ur- und Frühgeschichte mit den Nebenfächer Anthropologie und Geologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Von 1982 bis 1989 setzte er sein Studium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit den Nebenfächern Anthropologie, Geologie und Ethnologie fort, wo er 1989 promovierte. Gleichzeitig arbeitete er von 1982 bis 1990 als Taucharchäologe beim Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. Seit 1990 war Schöbel wissenschaftlicher Leiter des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen, 1994 wurde er zu dessen Direktor berufen. Mit seinem Beitrag bezieht sich Schöbel auf den Beginn der Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn, der dieser Tage mit Verkehrsminister Winfried Hermann in Baienfurt gefeiert wurde.

Ein Hochlied zur Bahnstrecken-Eröffnung am 1. Oktober 1901

Zur Aufmunterung ein Lied zur Verständigung zwischen Ost und West von früher. Die Bahn konnte am 1. Oktober 1901 eröffnet werden. Folgendes Lied wurde in Friedrichshafen am Bahnhof zum großen Festtag vorgetragen, nach einer Komposition von Lehrer Selinka aus Fischbach (auszugsweise die erste und letzte Strophe):

Die Bahn, die Bahn

Die neue Gürtelbahn

Ist nun vollendet flott und stolz – trala! -

Drum tönet laut der Jubelschall

Und findet frohen Widerhall

Vom See, vom schönen Bodensee

/: Bis hin zum Gehrenberg :/

Ein „Hoch!“ – ein „Hoch!“ -

Ein dreifach donnernd „Hoch!“

Sei den Erbauern ausgebracht – trala! -

Weil sie vollführt ein Meisterwerk

Für Baden und für Württemberg.

Drum „hoch!“ – ja „hoch!“ -

und nochmals „hoch!“ -

/: Sie leben alle – „hoch!“:/

Das war ein schönes Lied zur Vereinigung der Länderbahnen damals. Wenn Verkehrsminister Winfried Hermann das nächste Mal an den See kommt, dann sollte ihm dies vorgetragen werden, vor allem die letzte Strophe. Vielleicht erinnert er sich dann an die Geschichte der Gürtelbahn und die Regierungsversprechungen und drückt bald auch den Startknopf in Überlingen wie zuletzt in Baienfurt. So ein paar Milliönchen für die Bahnhöfe und Wägelchen bei uns, gerne auch mit Batteriebetrieb, wenn die Elektrifizierung nicht geht, wären doch schön für alle. Bei uns würden auch schon 80 Stundenkilometer Geschwindigkeit wie früher in der Dampflokzeit reichen. Hauptsache es wird besser. Der jetzige Zustand ist bedenklich. Natürlich freuen wir uns heute für unseren Bodenseekreis. Doppelt freuen würden wir uns aber, wenn vielleicht zur Gartenschau 2020 die andere Hälfte der Gürtelbahn zur Modernisierung kommen würde. (gs)