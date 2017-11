Bodenseekreis 9,2 Millionen Euro fehlen im Haushalt

Landrat Lothar Wölfle und Kämmerer Uwe Hermanns haben im Kreistag den Haushaltsplanentwurf für 2018 vorgelegt. Hohe Belastungen im Sozialhaushalt sorgen für eine große Deckungslücke.

Bodenseekreis – Der Haushaltsplanentwurf des Bodenseekreises kann – zum ersten Mal in der Amtszeit von Landrat Lothar Wölfle – nicht in ausgeglichener Form vorgelegt werden, sondern weist ein Defizit von 9,2 Millionen auf. Das haben Lothar Wölfle und Finanzdezernent Uwe Hermanns in einer Pressekonferenz erklärt und das machte Wölfle auch in seiner Haushaltsrede vor dem Kreistag deutlich. "Das mutet erstmal verblüffend an, alle nehmen mehr Geld ein und wir legen einen nicht ausgeglichenen Haushalt vor", sagte Wölfle. Und man profitiere ja auch von den höheren Umlagen, "aber gleichzeitig werden die Mehreinnahmen aufgefressen durch die Mehrausgaben, insbesondere im sozialen Bereich, aber auch im Bereich der Infrastruktur".

Der Landkreis will 2018 in den Breitbandausbau einsteigen, auch gebe es erheblichen Nachholbedarf bei der Sanierung von kreiseigenen Gebäuden. Der ist nicht zuletzt deshalb hoch, weil in den vergangenen beiden Jahren viel liegenblieb, als das Bau- und Liegenschaftsamt mit den Gebäuden für Flüchtlinge beschäftigt war. Und genau das – Kosten für Flüchtlinge – sei eben auch ein großes Thema im Haushalt. Der Grund: "Wir haben weniger Flüchtlinge im laufenden Jahr, aber die Aufwendungen aus den vergangenen Jahren, insbesondere die Abschreibungen, laufen weiter", erklärte Wölfe.

Den Haushalt in Schieflage bringt auch die Sondersituation, dass 250 bis 350 geflüchtete Menschen in landkreiseigenen Unterkünften leben, die laut ihres Rechtsstatus längst in die Anschlussunterbringung gezogen sein müssten. Diese Anschlussunterbringungen befinden sich in den Städten und Gemeinden, die für die Flüchtlinge aufkommen müssen. "Wir haben etwa ein Drittel der Städte und Gemeinden, die ihre Quote erfüllt, das heißt, eine nicht unerhebliche Zahl verbleibt beim Kreis", sagte Wölfle. Das Land aber zahle den Kostenersatz an den Kreis nur für Menschen, die berechtigterweise in den Gemeinschaftsunterkünften leben. Insgesamt summiere sich die Deckungslücke im Bereich Flüchtlinge auf 3,9 Millionen Euro.

Großen Bedarf gibt es auch hinsichtlich des Stellenplans: 38 neue Stellen müssen 2018 geschaffen werden. Das sei "eine relativ hohe Zahl", sagte Wölfle, entstanden auch durch gesetzliche Vorgaben wie das Bundesteilhabe- und das Unterhaltskostenvorschussgesetz. Übrigens hat der Kreistag die Stellenkosten hinsichtlich der Bruttoausgaben auf 50 Millionen Euro gedeckelt. Wölfe sagte: "Ich werde nicht müde, den Kreistag darauf hinzuweisen, dass rund ein Drittel der Personalkosten drittfinanziert ist, die reine Bruttobetrachtung bringt nichts."

Trotz aller Probleme schließe der Ergebnishaushalt positiv ab. "Aber was wir nicht schaffen, sind die Investitionen", sagte Wölfle. So einfach streichen lassen sich die aber nicht, denn ihnen liegen Kreistagsbeschlüsse zugrunde. "Wir können nicht als Verwaltung politische Entscheidungen durch die Haushaltsvorlage revidieren."

Der Landrat sieht mehrere Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um den Haushalt auszugleichen. Punkt 1: Auf die eine oder andere Investition verzichten, das müsste dann aber der Kreistag entscheiden. Punkt 2: Die Freiwilligkeitsleistungen herunterfahren, allerdings ist das auch nicht so einfach, denn "da werden wir erstens nicht so viel rausholen und zweitens stecken dahinter fast immer vertragliche Verpflichtungen". Ein weiterer Schritt wäre eine Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte, das würde 6 Millionen Euro in die Kasse spülen. Damit stiege die Kreisumlage auf 34 Prozent, der höchste Hebesatz waren 35 Prozent in 2011 und 2012. Der Durchschnitt liegt in Baden-Württemberg derzeit bei 31,5 Prozent. Wölfle sagte aber auch: "Wir leisten es uns, unsere Sozialausgaben zu einem höheren Prozentsatz nicht durch die Kreisumlage zu finanzieren, als andere. Im Durchschnitt sind es 100 Prozent, wir leisten uns 90 Prozent."

Die vierte Möglichkeit: Eine Nullrunde bei der Entschuldung, also eine Neuverschuldung in gleicher Höhe wie die Tilgung. "Als ich 2007 angefangen habe, sah die Verschuldung 60 Millionen vor, inzwischen sind wir bei 24 Millionen. Das würde ich jetzt ungern wieder rückwärts drehen", sagte er. Mit einer Nullrunde aber bliebe der Schuldenstand gleich, würde nur nicht weiter gesenkt. In der nächsten Sitzung wird der Haushalt beraten und anschließend verabschiedet.

Eckdaten des Haushalts