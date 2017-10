Weingarten 300 Gäste bei Salemer Gesprächen der Wirtschaftsjunioren

Öfter mal den Pausenknopf drücken: Das riet Karsten Stanberger als Referent bei den Salemer Gesprächen der Wirtschaftsjunioren Bodensee-Oberschwaben in Weingarten den 300 Zuhörern. Der zweite Referent des Abends, Hotelier Bernd Reutemann aus Markdorf, hob die Bedeutung des respektvollen und wertschätzenden Umgangs mit Menschen hervor.

Die Wirtschaftsjunioren Bodensee-Oberschwaben haben sich dieses Jahr zum Ziel gesetzt, Beziehungen weiter zu intensivieren. So standen die Salemer Gespräche in Weingarten unter dem Motto "Zu Gast bei uns". 300 Gäste waren der Einladung in das Kultur- und Kongresszentrum gefolgt.

"Wir wollen in einer Welt mit 1000 Kontakten auf Facebook wieder die persönlichen Kontakte pflegen", sagte Vorsitzender Adrian Gretzinger. Er kündigte Bernd Reutemann, Keynotespeaker des Abends und Geschäftsführer des Hotels Bischofsschloss in Markdorf, als Experten für die kleinen, großen Dinge an, die den Unterschied machen. Der Hotelier erklärte: "Gastgeber zu sein, heißt Menschen zu mögen und respektvoll zu sein." Dies gelte in seinem Haus für die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsvertrag in ihrer jeweiligen Sprache bekommen, und für die Kunden, die sich über ein Frühstücksei mit lustigem Gesicht oder über ein geschenktes Bier aus der Minibar freuen. "Das, was Sie nach außen geben, kommt zurück", rief Reutemann eine alte Weisheit in Erinnerung. Dazu gehöre, die Menschen positiv und mit Wertschätzung zu überraschen. Es gehe um die Extrameile in der Zusammenarbeit mit Menschen, im Gespräch und im Zusammensein mit Kunden. Die Wirtschaftsjunioren hatten Reutemanns Impulse bereits im Vorfeld aufgegriffen und jede Anmeldung zu den Salemer Gesprächen mit einer handgeschriebenen Karte bestätigt. "So eine Karte wirft man nicht weg", wusste Reutemann.

Von der Entdeckung des Zeitwerts sprach Karsten Stanberger als zweiter Redner. "Warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße?" Diese Frage eines lebensverkürzt erkrankten Kindes war die Initialzündung für sein Buch "Die Grasbeißerbande – Das Sterben wieder ins Leben holen". Höchst lebendig forderte er dazu auf, öfter mal den Pausenknopf zu drücken und die Frage nach dem Sinn des aktuellen Tuns zu stellen. Im Gegensatz zum Joghurtbecher sei beim Menschen kein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt. Von Eltern verstorbener Kinder habe er erfahren, dass erst die Diagnose geholfen habe, den Wert der Zeit neu zu bemessen. "Braucht es denn solche Diagnosen? Muss erst etwas passieren?", fragte er und appellierte für ein sinnstiftendes Handeln. "Wir haben alles für ein sinnerfülltes Leben in uns, wir müssen uns nur frei machen von Dingen, die das Leben trüben." Jeder Gast erhielt ein Buch als Geschenk von den Wirtschaftsjunioren, die auf diese Weise den Verein Grasbeißerbande unterstützen.