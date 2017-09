Bodenseekreis 23 Veranstaltungen zum Welt-Alzheimer-Tag

Das Landratsamt Bodenseekreis koordiniert eine Veranstaltungsreihe zum Welt-Alzheimer-Tag. Im Vorfeld gab Dr. Jochen Tenter, Chefarzt der Alterspsychiatrie des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Weißenau, Tipps für Angehörige und Betroffene.

Bodenseekreis – Am heutigen Donnerstag ist Welt-Alzheimer-Tag. Deutschlandweit sind rund 1,5 Millionen Menschen von der Krankheit betroffen, im Bodenseekreis sind es nach Angaben von Experten etwa 2000. Wobei die Zahlen in den vergangenen Jahren stagnierten. In der Bodenseeregion gibt es anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages eine Veranstaltungsreihe des Landratsamts, die mit einem vielfältigen Programm informiert, aber auch unterhält. Dr. Jochen Tenter, Chefarzt der Alterspsychiatrie des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg in Weißenau hält am 21. November einen Vortrag zum Thema Demenz. Tenter wird einen kurzen Überblick über medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten geben und über neue Erkenntnisse aus der Forschung berichten. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER gab er vorab praktische Tipps für Angehörige und Betroffene.

Demenz beginnt schleichend und kann jeden treffen. Demenz ist der Oberbegriff für eine Reihe von Krankheitsbildern, die in der Regel mit zunehmendem Alter auftreten und Veränderungen im Gehirn mit sich bringen. Am bekanntesten und häufigsten ist die Alzheimer-Krankheit. "Viele betroffene Menschen und auch deren Angehörige bemerken zuerst eine vermehrte Vergesslichkeit. Doch es sind viele andere Anzeichen, auf die man achten sollte", erklärt Jochen Tenter. Er selbst arbeitet seit 35 Jahren im Krankenhaus und behandelt seit 27 Jahren Menschen mit Demenz.

Laut Tenter können Hinweise für eine beginnende Alzheimererkrankung auch Veränderungen im persönlichen Verhalten sein. "Die Menschen haben Angst vor Dingen, die sie früher gerne gemacht haben, trauen sich beispielsweise eine Reise nicht mehr zu, weil sie befürchten, diese nicht mehr organisieren zu können. Andere ziehen sich immer mehr zurück, gehen plötzlich ohne erkennbaren Grund am Nachmittag schon ins Bett oder haben plötzlich Probleme, einfache Geräte zu bedienen oder alltägliche Dinge zu benennen", zählt Tenter auf. Er rät allen Betroffenen und Angehörigen dazu, bei einem ersten Verdacht bei einem Arzt eine Diagnose erstellen zu lassen. "Nicht alle Demenzen sind Alzheimererkrankungen. Gerade bei noch milder Symptomatik gibt es Ursachen, die sich behandeln lassen", weiß der Experte.

Jochen Tenter rät allen Angehörigen aber auch dazu, Betroffene besonders zu Beginn der Erkrankung nicht mit Überfürsorglichkeit zu überschütten. "Es ist ja nicht so, dass die Patienten nichts mehr können, es ist wichtig, sie geistig zu fordern." Überhaupt sei es gerade im Alter wichtig, Hobbys wie Tanzen oder Lesen und vor allen Dingen Freundschaften zu pflegen. "All jenen, die erkrankt sind, rate ich, einfach jeden Tag zu genießen und wenn möglich viele Dinge rechtzeitig zu regeln, wie beispielsweise die Suche nach einem guten Pflegeheim." Außerdem sollten wichtige Dinge in der Familie besprochen werden.

Zu den Schattenseiten der Krankheit gehört es, dass die Patienten die Fähigkeit zur Selbstkritik verlieren. "Das finde ich fast am schlimmsten, da dies für die Angehörigen den Umgang mit den Betroffenen sehr schwer macht. Es gibt Betroffene, die ausgesprochen misstrauisch gegen nächste Angehörige sind und beispielsweise dem eigenen Sohn unterstellen, im Elternhaus einbrechen zu wollen", weiß Tenter. Skeptisch ist der Arzt, was die baldige Entwicklung eines wirksamen Medikamentes gegen Demenz angeht. "Ich glaube im Moment nicht daran, ich setzte viel mehr auf einen großen Fortschritt bei der Menschlichkeit und im Umgang mit Betroffenen und darauf, dass die Menschen weniger ausgegrenzt werden."

Alzheimer und Aktionen