Uhldingen-Mühlhofen 180 Oldtimer und Youngtimer bei Bodensee-Klassik auf den Straßen

Ein rollendes Automuseum konnten die Zaungäste der Rallye Bodensee-Klassik erleben. Drei Tage lang waren 180 Oldtimer und Youngtimer in der Region unterwegs, von Bregenz über Friedrichshafen bis Uhldingen-Mühlhofen. 660 Kilometer legten die rollenden Schätze aus sieben Jahrzehnten Automobilgeschichte dabei zurück.

Uhldingen-Mühlhofen/Bregenz – „Wir wollen zeigen, dass diese Autos auch fahren und nicht irgendwelche Stehautos sind. Oldtimer, mit denen man richtig viel Spaß haben kann. Und wir haben Spaß, mit anderen Menschen, die alte Autos lieben, etwas durch die Gegend zu fahren.“ Reinhard Schade aus dem hessischen Marburg war einer von über 300 Fahrern und Beifahrern, der am Wochenende mit einem 64 Jahre alten Mercedes Benz 180 an der Bodensee-Klassik teilnahm. Hier konnten Zaungäste sieben Jahrzehnte Automobilgeschichte hautnah erleben.

Seine Beifahrerin Tina Gorschlüter aus Wetzlar erklärte: „Die alten Schätze müssen gefahren werden, weil sie sich sonst tot stehen.“ Der Rahmen einer solchen Rallye sei dafür besonders geeignet, eine Veranstaltung, bei der sich Menschen die Mühe machten, „wunderschöne Strecken herauszusuchen". So begeistert wie die beiden Oldtimerliebhaber, die für das Team Lebenshilfe Gießen starteten, waren auch die anderen Rallyefahrer: Überall überwog ein Lächeln, herzliche Begrüßungen waren an der Tagesordnung, man kannte sich, schließlich genießt man dasselbe Hobby.

180 Fahrzeuge 660 Kilometer unterwegs

Bei der dreitägigen Rallye fuhren 180 Oldtimer und Youngtimer rund 660 Kilometer durch die Bodenseeregion, das Allgäu, Oberschwaben, Vorarlberg und Tirol. Höhepunkte waren unter anderem der Lindauer Hafen am ersten Tag, die Mittagsrast im Birnauer Oberhof mit Ausblick auf den Bodensee sowie Meersburg und Markdorf mit ihren historischen Fachwerkhäusern am zweiten Tag, schließlich der Riedbergpass, Oberjoch und Füssen am letzten Tag. Die Bodensee-Klassik endete nach der Überquerung des Hochtannbergpasses auf dem Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz.

Wertungsprüfungen in Friedrichshafen und Uhldingen-Mühlhofen

In fünf Etappen stellten die Fahrer der Klassiker aus den 1920er bis 1990er Jahren bei verschiedenen Wertungsprüfungen beispielsweise im Auto- und Traktormuseum Uhldingen-Mühlhofen oder am Dornier-Museum in Friedrichshafen ihr Können unter Beweis. Während der Rallye, deren Strecke jedes Jahr neu festgelegt wird, ging es nicht um Geschwindigkeit. Das Motto lautete: „Reisen statt Rasen."

Mit dabei waren viele besondere automobile Schmuckstücke, wie Ford Gran Torino von 1976. Ein baugleiches Modell fuhren „Starsky & Hutch“ in der gleichnamigen Kultserie. Der Ferrari Dino 246, Baujahr 1972, ist aus der TV-Serie „Die 2“ bekannt: Tony Curtis alias Danny Wilde fuhr in einem solchen Modell. Als eines der ältesten Fahrzeuge ging ein LaSalle 345-B des US-amerikanischen Automobilkonzerns General Motors von 1932 an den Start.

Fahrer in engem Kontakt mit Zuschauern

Am Rande der gesamten Strecke konnten die Zuschauer die Fahrzeuge fotografieren. Während ältere Zaungäste Kindheitserinnerungen auffrischten, war es für Jüngere interessant, „die alten technischen Wunderwerke zu bewundern, die eben noch nicht digitalisiert fahren. Diese ohne Bremskraftverstärker und ohne Servolenkung zu bewegen, ist eben sehr reizvoll“, erläuterte Tina Gorschlüter. Gerade diese Begeisterung am Streckenrand und der Dialog mit den Zuschauern gehörte für sie zu den stärksten Eindrücken. „Ganz toll ist, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, die wunderschönen Innenstädte mit toller Kulisse und begeisterten Zuschauer zu befahren“, sagte sie. Und Reinhard Schade fasste zusammen: „Es ist sozusagen ein Kindergeburtstag für Erwachsene mit schönem Essen und bildschöner Landschaft.“