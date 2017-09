Bermatingen Zauneidechse verzögert Bauvorhaben Obere Mühle

Über die Stellungnahmen, die zum geplanten Bauprojekt Obere Mühle in Ahausen eingegangen sind, hat der Gemeinderat Bermatingen beraten. Da auf dem Gelände Zauneidechsen gefunden wurden, wird derzeit eine Ersatzfläche gesucht, auf die die Tiere umgesiedelt werden können. Außerdem sind archäologische Voruntersuchungen geplant, um den Bedarf und Umfang einer möglichen Rettungsgrabung auszuloten. Auf dem Gelände steht eine historische Mühle unter Denkmalschutz.

Das Wohnbau-Projekt Obere Mühle in Ahausen bahnt sich weiter seinen Weg durch Behörden und Paragrafen. Nachdem im Mai eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange beschlossen worden war, gingen infolgedessen einige Stellungnahmen des Landratsamts sowie der Denkmalbehörde ein. Über diese beriet der Gemeinderat in der ersten Sitzung nach der Sommerpause. Wieder war es an Architekt Helmut Hornstein die Belange in einer Synopse zusammenzuführen und dem Gemeinderat vorzutragen.

Eine geforderte Untersuchung zu potenziellen Vorkommen geschützter Arten wurde im Zeitraum Juli und August vom Büro See-Concept aus Uhldingen-Mühlhofen durchgeführt. Bei den Geländebegehungen wurden zwar keine Fledermäuse entdeckt, wie man zunächst befürchtet hatte. Dafür wurde eine nicht sehr große Zauneidechsen-Population gefunden. "Hier greift das Artenschutzrecht", erklärte Helmut Hornstein, "das gebietet, dass Lebensräume nicht zerstört werden dürfen." Hornstein sagte, dass derzeit potenzielle Ersatzflächen zur Umsiedlung geprüft werden, die mit der Oberen Naturschutzbehörde und dem Regierungspräsidium abgestimmt werden. Dazu ergänzte Hornstein: "Artenschutz schlägt Planungsrecht." Weitere Stellungnahmen betrafen die Altlastenregelung auf dem Gelände des alten Sägewerks sowie die Auswirkung der Geruchsimmissionswerten des nahen Milchviehbetriebs auf die geplanten Wohnhäuser.

Das Landesamt für Denkmalpflege brachte erhebliche Bedenken hinsichtlich der Anordnung der Gebäude und der geplanten Offenlegung und Renaturierung des historischen Mühlkanals mit geändertem Verlauf vor. Zum einen werde durch die Anordnung der Gebäude keine gemeinsame Hofsituation mit der denkmalgeschützten Mühle als Hauptgebäude der Hofanlage ausgebildet. Zum anderen lasse die Anordnung der Baumpflanzung zur Mühle hin den Eindruck entstehen, der neue Baukomplex grenze sich gegenüber der Mühle ab. "In der Neuplanung sind die neuen Gebäude nun um eine Freifläche herum angeordnet", erläuterte Hornstein, "die sich zur Mühle hin öffnet." Die bemängelten Baumpflanzungen sollen jetzt eindeutig den neuen Gebäuden zugeordnet werden und so keine Abgrenzung mehr schaffen.

Die Planungen bezüglich des Mühlkanals sind aus Sicht der Denkmalschützer ein Problem, da die notwendigen Bodeneingriffe zu erheblichen Schäden oder einer Teilzerstörung des Bodendenkmals führen würden. Um dem vorzubeugen und spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, sollen im Bereich der geplanten Baufenster sowie des Mühlkanals archäologische Voruntersuchungen durchgeführt werden, die den Bedarf und Umfang einer möglichen Rettungsgrabung ausloten sollen.

Der Gemeinderat stimmte geschlossen den geforderten und angepassten Bewertungen zu. Im nächsten Schritt wird das Gremium die Bausatzung beschließen.

Der alte Bebauungsplan Hinter der Scheuer stammte aus dem Jahr 1982 und entspricht den heutigen Anforderungen an Gewerbe- und Wohnbaustandards nicht mehr. Aus diesem Grund wurde eine Überplanung notwendig. Im Dezember 2015 stellte der Architekt Peter Burkhardt das Projekt Obere Mühle erstmals im Gemeinderat vor. Im März 2016 folgte der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans. Schon seit Längerem wollte der Grundstückseigentümer das Gelände des ehemaligen Sägewerks an der Oberen Mühle überplanen lassen, um vorzugsweise Wohnraum zu schaffen. Geplant sind 36 Wohneinheiten. (jmh)