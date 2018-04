Bermatingen-Ahausen Verkehrsunfall: Mit Auto gegen Straßenlaterne und Zaun geprallt

Eine Autofahrerin hat einen Verkehrsunfall mit rund 15 000 Euro Sachschaden verursacht, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Der Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Bermatingen-Ahausen in der Gehrenbergstraße ereignet. Eine 67-jährige ist auf der Straße aus Richtung Bermatingen kommend unterwegs gewesen. Aus unbekannter Ursache kam die 67-Jährige mit dem Wagen von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie gegen einen Holzzaun. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.