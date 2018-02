Bermatingen Verkehrsunfall: Bei Ausweichmanöver gegen Leitplanke geprallt

Die Polizei ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag in Bermatingen ereignet hat. Eine Autofahrerin prallte mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke, weil sie nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste.

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem auf ihrer Seite entgegen kommenden Auto ausweichen musste, ist eine 23-jährige VW-Fahrerin am Sonntag gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 205 in Bermatingen gegen eine Leitplanke geprallt. Laut Polizeibericht ist am VW rund 8000 Euro Sachschaden entstanden.

Die 23-jährige VW-Fahrerin war auf der L 205 aus Richtung Markdorf kommend unterwegs, als ihr kurz nach dem Ortsschild von Bermatingen der unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos entgegengekommen sei. Der Unbekannte sei weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise an das Polizeirevier Überlingen, Telefonnummer 0 75 51/80 40.