Bermatingen Tuba-Talent Leon Schmid gewinnt Bundeswettbewerb

Leon Schmid aus Ahausen erreicht mit 24 Punkten den ersten Platz beim "Jugend musiziert"-Finale in Lübeck

Glücklich und zufrieden zeigt sich der Ahauser Tubist Leon Schmid nach seinem Erfolg beim Bundesfinale von "Jugend musiziert" in Lübeck. Mit sechs weiteren Mitstreitern musste sich der 16-Jährige messen und lieferte schließlich mit 24 Punkten – von maximal möglichen 25 Punkten – die überzeugendste Leistung in seiner Altersklasse ab. "Ich war mit meinem Spiel diesmal richtig zufrieden, es war so gut wie fehlerfrei", erzählt Leon Schmid. Mit seinen Stücken „Sonate B-Dur“ von Henry Eccles, dem „Nocturno“ von Franz Strauss und dem „Beelzebub“ von Andrea Catozzi konnte die international besetzte fünfköpfige Fachjury in Lübeck überzeugen.

Aber ohne Fleiß kein Preis. Seit September vergangenen Jahres hatte sich Leon Schmid zusammen mit seinem Lehrer Fabian Zürn und seiner Klavierbegleitung Andrea Kahlo-Ringendahl intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet. "Zuerst musste ich ja den Regional- und Landesentscheid schaffen", erzählt Leon Schmid im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Mit jeweils 25 Punkten belegte er eindrücklich, dass er auf einem guten Weg war. Nicht außer Acht zu lassen ist auch der Umstand, dass er erst seit September auf die größere F-Tuba umgestiegen war und sich entsprechend auf neue Griffe einzustellen hatte. "Er hat sich erstaunlich schnell an die F-Tuba gewöhnt", erzählt Lehrer Fabian Zürn.

Andrea Kahlo-Ringendahl begleitete Leon Schmid auch schon vor drei Jahren beim Bundesfinale und ist erfreut über seine Entwicklung: "Er hat in den vergangenen drei Jahren enorme Fortschritte gemacht." Besonders gut habe die gegenseitige Abstimmung funktioniert, betont sie. "Als Pianistin stehe in diesem Moment in seinem Dienst, er hat mich hervorragend geführt." Durch Blickkontakt und Atemeinsätze gab Leon Schmid ihr zu verstehen, in welchem Tempo sein Spiel verlaufen würde. "Das zu beherrschen ist eine wirklich große Leistung, denn zeitgleich musste er sich auch noch auf die Stücke konzentrieren", so Ringendahl.

Ob Leon Schmid in drei Jahren ein weiteres Mal antreten wird, steht aktuell noch nicht fest: "Das entscheide ich später."