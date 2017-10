Bermatingen Thimo Nieterok zog wegen des Jazz von Bermatingen nach Köln

Auf einen Kaffee mit Thimo Niesterok, leidenschaftlicher Trompeter aus Bermatingen mit Hang zum traditionellen Jazz. Im Gespräch mit Christiane Keutner spricht er über Heimat und Großstadt-Leben, vom Beginn seiner Karriere und künftigen Plänen.

Sie waren auf Schwedentour im September. Wie war es?

Das war eine sehr besondere Erfahrung, da in den skandinavischen Ländern, außer dass die Uhren langsamer ticken, Kunst und Kultur viel mehr gewürdigt und unterstützt werden. Da scheinen Fördergelder keine Rolle zu spielen, für die in Deutschland hart gekämpft werden müsste!

Wie entstand Ihre Liebe zur Musik?

Das ging mit Blasmusik los. Wenn ein Musikverein auf Festen oder an der Fasnacht gespielt hat, bin ich immer hingegangen und war glücklich, wenn ich drei Stunden in der ersten Reihe saß. Meine Eltern konnten mich dann dort abholen, wo ich mich zu Anfang hingesetzt hatte.

Ihre Musikkarriere begann klassisch?

Kann man so sagen. Mit sechs Jahren hatte ich Blockflötenunterricht bei Wilhelm Saganiuk an der Musikschule Markdorf und bei ihm habe ich auch mit acht Jahren Trompete begonnen.

Warum gerade dieses Instrument?

Das hängt auch mit der Blasmusik zusammen. Die Trompeten schienen immer den meisten Spaß zu haben und waren garantiert immer zu hören! Heute begeistert mich ihre weite Klangfarbe. Mit verschiedenen Dämpfern kann man den Sound total verändern und so viele Klänge auf so viele Weisen spielen. Das kennt man zum Beispiel von Miles Davis oder Cootie Williams und seinen Kollegen aus der Ellington-Big-Band. Man kann mit einer Trompete flüstern, schreien, die menschliche Stimme imitieren, das ist schön.

Wie kamen Sie dann auf Jazz?

Das ging relativ schnell. Mit etwa sieben oder acht Jahren hatte ich ein Jazzkonzert gehört. Ein Freund der Familie hatte mich mitgenommen. Es spielte die Bodensee-Big-Band und ich kannte den Klang, weil meine Oma SWR4 hörte und dort liefen immer Einspieler der SWR-Big-Band. Der Sound hatte es mir angetan. Ich habe mir CDs gekauft und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Mit etwa elf Jahren habe ich dann in der Big Band der Musikschule Markdorf von Florian Loebermann gespielt, ein sehr guter Lehrer und Saxofonist, mit dem ich dann später auch in kleineren Besetzungen gespielt habe. Aus diesem Musikerkreis ist dann auch mein erstes Quartett entstanden, die "Fo(u)r Jazzers".

Wann beschlossen Sie, Profimusiker zu werden?

Den Wunsch hatte ich schon früh, den Entschluss fasste ich beim Spielen im Landesjugend-Jazzorchester. Dort bekam ich entsprechendes Feedback, auch von den Dozenten. Ich wollte dann breit aufgestellt sein, deshalb habe ich in Köln viel ausprobiert. Aber man kann nicht alles auf einmal machen. Daraufhin hatte ich mir überlegt, mit welcher Musik ich mich am wohlsten fühle. Und das ist der traditionelle Jazz, von New Orleans bis zur Swing-Ära der 30er bis 40er-Jahre. Das ist im progressiven Köln mit viel freier Musik etwas schwierig.

Gott sei Dank lebt so eine Stadt (und das kulturell gut ausgestattete NRW) jedoch auch davon, dass es im Grunde für alles einen Platz gibt, und interessanterweise findet gut gemachter "alter Jazz" vor allem bei jungen Leuten wieder Anklang – man spürt das zum Beispiel bei der großen Lindy Hop-Szene, für die man auch gerne mal Tanzparties spielt, bei denen der Savoy-Ballroom in New York zumindest erahnbar ist.

Wer in dieser Musikszene hat Sie besonders beeindruckt?

Im letzten Jahr ist mir wirklich klar geworden, welchen Rieseneinfluss Louis Armstrong auf die Jazztrompete und den Jazz an sich hatte. Er war einer der Urväter und es liegen uns durch ihn sehr viele Aufnahmen vor, die zeigen, wie der Jazz entstanden sein muss und wie er sich entwickelt hat.

Warum studieren Sie in Köln?

Es gibt zwar eine schöne Jazz-Szene am Bodensee, aber keine Hochschule. Ich habe auch in Stuttgart und Mannheim vorgespielt und Zusagen bekommen. Aber ich wollte einfach mal ganz raus und etwas komplett anderes. Köln ist, was Jazz angeht, eine der bekanntesten und besten Schulen, und Jazz eine der wenigen Studiengänge, bei denen man sich wünscht, länger als acht Regelsemester zu studieren.

Ganz raus und etwas komplett Anderes: Das spiegelt sich auch in Eigenkompositionen wie "Leavin' Lake Constance", in dem Sie das Verlassen des Bodensees thematisiert haben.

Als der Abschied bevorstand, hatte ich noch den Sommer in Bermatingen und musste feststellen, es ist doch sehr schön hier! Unter diesen Eindrücken ist das Stück entstanden. In instrumentaler Musik konkrete Emotionen auszudrücken, ist schwer bis unmöglich. Daher versuche ich wenigstens, im Titel die Verbindung zu der Stimmung oder dem Anlass herzustellen.

Die erste CD haben Sie eingespielt?

Mit meinem Swing-Quintett in Köln, hauptsächlich mit selbstkomponierter Musik. Vier Stücke davon werden in einem Film verwendet. Der Film ist vom Überlinger Produzenten Jeffrey van Davis, den ich als Schlagzeuger von Jamsessions kenne. Er heißt "The Hotel Room" und wird gerade produziert.

Ist Improvisation nicht sehr schwierig?

Ich habe, seit mir das meine instrumentalen Fähigkeiten erlauben, immer versucht, zu improvisieren, wie es eben in meiner Musik ganz normal ist – deswegen fällt mir das leichter. Die Kollegen aus der Klassik müssen ein Notenbild auf verschiedene Weise mit Leben füllen. Ein klassisches Werk könnte ich nicht mal so eben spielen wie sie. Aber spannend ist, wie man sich immer ein wenig seinen momentanen Höreindrücken anpasst, wie jeder Tag und somit auch jedes Konzert anders klingt.

Sie leben nun seit zwei Jahren in der Großstadt Köln. Hat sich Ihr Blick auf Ihr Zuhause geändert?

Für mich heißt Zuhause Familie und Freunde, Nachbarschaft. Das ist etwas, das bleibt. Ich schätze alleine die kleine Sache, dass es mal still ist, wenn man draußen ist. Dass man Leute trifft, die man grüßen kann. In Köln wird man für verrückt gehalten, wenn man grüßt.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Trompeter in der nahen Zukunft?

Innerhalb eines halben Jahres kann sich viel ändern, je nachdem, welche Leute man trifft. Es wird wohl auf einen typisch freiberuflichen Flickenteppich hinauslaufen: Dass man Trompete unterrichtet, vielleicht junge Leute im Jazzbereich fördert, um das weiterzugeben, was man selbst gelernt hat. Zum anderen Konzerte geben und versuchen, die eigene Musik nicht zu sehr in den Hintergrund zu stellen.

Zur Person

ThimoNiesterok ist 20 Jahre alt und als Einzelkind in Bermatingen aufgewachsen. Zuerst besuchte er das Gymnasium am Bildungszentrum Markdorf, später für den Musikleistungskurs das Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. In Köln studiert er Jazz-Trompete an der Hochschule für Musik und Tanz im fünften Semester. Er spielt in verschiedenen Jazz-Bands in und um Köln und ist auch der süddeutschen Szene noch eng verbunden. Zu seinen Hobbies zählen das Spielen von Klavier und Kontrabass, außerdem liest er gern. Aktuell ist er mit Heinrich Böll gedanklich durch Köln und dessen Geschichte gestromert, gerne nimmt er Lektüre über Musik, hauptsächlich Jazz und Biographien, in die Hand.

Die ThimoNiesterok Swing Connection tritt am 7. Oktober um 20.30 Uhr im Kulturkessel Bermatingen auf. (keu)