Bermatingen Tempo 30 nur noch in einem Kernbereich

Tempo 30 nur noch in einem Kernbereich

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in Bermatingen wird zurückgenommen. Tempo 30 soll nur noch in einem Kernbereich gelten.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat das Landratsamt Bodenseekreis angewiesen, die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer in Bermatingen bis auf einen Kernbereich zwischen Rathaus und Kreuzung Ahauser Straße (Ampel) zurückzunehmen. Dies teilt Bürgermeister Martin Rupp mit. Bezüglich des genauen Inhalts der Anordnung wird das Landratsamt im Laufe des Tages informieren.

„Nach der langen und intensiven Diskussion in der Gemeinde um Tempo 30 und den positiven Effekten für die vom Verkehr betroffenen Anwohner ist dessen weitestgehende Rücknahme durch das Regierungspräsidium natürlich ein Schock für die Gemeinde", erklärt Rupp. "Wir wollen das so nicht akzeptieren und werden versuchen, Tempo 30 mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten – wie bisher gemeinsam mit dem Landratsamt und im Schulterschluss mit den Anwohnern“, so der Bürgermeister.