Bermatingen Tempo 30 in Bermatingen soll bleiben

Gegen den Beschluss des Regierungspräsidiums, die Tempobegrenzung in der Ortsdurchfahrt Bermatingen teilweise aufzuheben, recht sich Widerstand: Gemeinde und Bürger wollen Widerspruch einlegen. Bei einem Treffen stimmten sie am Freitag das gemeinsame Vorgehen ab.

Bermatingen – Der Paukenschlag über die teilweise Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung in der Ortsdurchfahrt Bermatingen durch das Regierungspräsidium Tübingen ist noch nicht verhallt, da formiert sich schon der Widerstand der betroffenen Anwohner sowie der Gemeinde. Sabine Obser, Beate Kunemann, Siegfried Amman, Ulrike Eisele und Hans-Peter Kunemann wandten sich mit einer Petition an den Petitionsausschuss des Landtags. Darin heißt es: "Wir (die Petenten, Anmerkung der Redaktion) fühlen uns dadurch in unseren Rechten verletzt und verlangen erstens, dass diese Anordnung zurückgenommen, zweitens der Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung ausgeweitet und drittens der desolate Fahrbahnbelag auf der Ortsdurchfahrt umgehend erneuert wird."

Sie begründen dies unter anderem damit, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer sowohl für Bürger und Anwohner, als auch für den Verkehrsfluss in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Erleichterungen mit sich brachte sowie die Verkehrssicherheit verbesserte. "Durch Tempo 30 wurden gefahrlosere Straßenquerungen nicht nur für Kinder und ältere Menschen ermöglicht", sagt Hans-Peter Kunemann. Bei einer Rückkehr zu Tempo 50 würden Fußgängerquerungen im Bereich der Bushaltestelle, über den Zebrastreifen in der Markdorfer Straße oder im Bereich der Einmündung der Ahauser Straße zur Grundschule wieder gefährlicher. Außerdem wird in der Petition auf die prekäre Situation bei Ein- und Ausfahrten auf Grundstücke oder auf die vielen Parkplätze entlang der Ortsdurchfahrt hingewiesen. Senkrechtparker müssten sich, wie etwa vor der Sparkasse, rückwärts in den fließenden Verkehr einordnen.

Aber es gehe auch um den Schutz der in vielen Teilen historischen Gebäude entlang der Markdorfer und Salemer Straße. "Durch den Schwerlastverkehr entsteht eine hohe Abgasbelastung und darüber hinaus gefährden die starken Erschütterungen die Bausubstanz der Gebäude", sagt Kunemann weiter.

Neben dieser Petition werden die Gemeinde und ein Anlieger stellvertretend Widerspruch gegen die verkehrsrechtliche Anordnung einlegen, gab Bürgermeister Martin Rupp gestern bekannt. Er und einige Bürger der betroffenen Straßenabschnitte hatten sich gestern im Rathaus getroffen, um ein weiteres Vorgehen abzustimmen.

Welche Gründe das Regierungspräsidium für die Entscheidung hatte, ist noch nicht klar. Auf eine Anfrage des SÜDKURIER hat die Behörde in Tübingen noch nicht geantwortet. Diesbezüglich erklärte Rupp auf Nachfrage, "dass der Anlass zur Entscheidung des Regierungspräsidiums ein Bürgerbegehren war", das nach seiner Auffassung nach mit einer aktuellen Online-Petition gegen Tempo 30 im Bodenseekreis in direktem Zusammenhang stehe.