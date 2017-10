Bermatingen Tanztee machte Lust auf mehr

Über 100 Besucher genossen den Tanztee im Bermatinger Dorfgemeinschaftshaus. Mitglieder der "Tanzfabrik Bodensee" stellt den "West Coast Swing" vor.

Warm war es den Tänzern, warm wurde es den Helfern beim Tanztee im Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen, denn sie hatten ungewöhnlich viel zu tun. Grund war der unerwartete Ansturm auf die Veranstaltung, die der Kulturausschuss der Gemeinde mittlerweile einmal jährlich anbietet. Proportional zu den fallenden Temperaturen am Sonntag stieg bei beiden Seiten jedoch die Stimmung, alle hatten ihren Spaß. 108 Besucher waren gekommen, dazu noch 14 Paare der Tanzschule Hartwig „Tanzfabrik Bodensee“, die dem Publikum den wieder aufblühenden Tanzstil „West Coast Swing“ schwungvoll nahebrachten. Sie alle wurde von Mitgliedern des Ausschusses und des Gemeinderats, Bürgermeister Martin Rupp sowie der auswärtigen Gasthelferin Lisa Bernhard, 22, umsorgt.

Von den spendierten Kuchen – Karin Orosz hatte gleich zwei gebacken –, war am Ende der rund dreistündigen Veranstaltung kaum noch etwas übrig, Kaffee musste erstmals neu aufgebrüht werden. „Wir haben heute ganz schön schaffen müssen“, meinte Gemeinderätin Andrée Störk und stellte die benutzten Tassen in den Spülkorb, während im hinteren Teil der Küche die Wienerle erwärmt wurden. Anja Weber lobte das „extrem nette Publikum“ und sauste mit Serviertablett an die Tische.

Auf den gut betanzbaren Boden wurden die Besucher vom musikalischen Duo „Micados“ geführt, deren große musikalische Palette Gemeinderätin Elisabeth Gutemann rühmte. Die zwei Musiker, bekannte Gesichter beim Tanztee, fanden stets den richtigen Ton und die Balance zwischen traditionellen und modernen Rhythmen – und damit unterschiedlichen Tänzen.

Das Bild auf der Tanzfläche hat sich in den vergangenen Jahren geändert: Während eine Zeitlang mehr oder weniger nur eine Generation Spaß am Paartanz hatte, finden sich vermehrt Jüngere ein. Sie genießen den großen Raum im dennoch heimeligen Dorfgemeinschaftshaus und die Live-Musik. Dafür nehmen sie auch eine weitere Anreise in Kauf. Wie Barbara Schön aus Heiligenberg: „Ich habe es schon zum Bürgermeister gesagt: Wir würden auch öfters kommen. Wir erlebten hier einen ganz gepflegten Tanznachmittag in schöner Atmosphäre.“ Roland Schmid aus Markdorf fügt hinzu: „Außerdem sind die Bedienungen äußerst angenehm, einschließlich Bürgermeister!“

Wenn man nicht auf der Tanzfläche agiert, haben die Besucher Spaß beim Zuschauen. Ein älteres Paar fällt besonders auf: Helga Schulz aus Markdorf. Die 83-Jährige ist Dauergast beim Tanztee in Bermatingen und hat Günter Großmann, ebenfalls aus Markdorf, mitgebracht: „Ich war seit 30 Jahren nicht mehr beim Tanzen und musste mich erst wieder reinfinden. Aber ich glaube, meine Tanzpartnerin war zufrieden“, sagte er. Zum guten Schluss gab es noch einen kleinen tänzersichen Flashmob der Helfer und viel Applaus für den gelungenen Nachmittag.