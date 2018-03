Bermatingen Startschuss für Wohnen im Alter in Bermatingen

Die Gemeinde kauft den Kellhof für ein neues Wohnkonzept. Für die Umsetzung des Projekts werden rund drei Jahre Planungs- und Bauzeit veranschlagt.

Im Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen, aktiv am Leben in der Gemeinde teilhaben können und nicht irgendwo isoliert leben müssen. Ein Plan, der für viele Senioren nicht immer in Erfüllung geht. Um das jedoch zu ermöglichen, erstellte die Gemeinde Bermatingen vor sechs Jahren das Konzept "Wohnen im Alter". Nach langer Suche und vielen Verhandlungen fand man jetzt mit dem Kellhof ein geeignetes Objekt im Ort. Der Kellhof erfüllt mit seinen zweieinhalbtausend Quadratmetern nicht nur den entsprechenden Platzbedarf, sondern hat auch die Schule, den Kindergarten, die Kirche und das Mesnerhaus in seiner unmittelbaren Umgebung.

Bürgermeister Martin Rupp erläutert im Gespräch mit dem SÜDKURIER, was es mit dem Konzept auf sich hat und wie es weitergeht. "Es ging uns im Gemeinderat in erster Linie darum, im Ort eine Möglichkeit zu schaffen, die es Senioren erlaubt, weiterhin in Bermatingen wohnen zu bleiben." Diese gebe es derzeit so in Bermatingen nicht. Gerade die Barrierefreiheit ist oft ein Grund für Senioren, sich nach passenderem Wohnraum umzusehen. Oft müssen daher Senioren aus dem vertrauten Lebensumfeld wegziehen, was im schlimmsten Fall zu Vereinsamung und Isolation führen kann.

Für die Gemeinde ein wichtiger Grund, einen Ort zu schaffen, der Menschen aller Altersschichten zusammenführt und so für sozialen Kontakt und Austausch sorgt. Dabei solle es nicht um ein Pflegeheim oder betreutes Wohnen gehen, betont Rupp. "Wir stellen uns etwas in die Richtung 'Lebensräume für Jung und Alt' vor, wie sie von der Stiftung Liebenau beispielsweise im Deggenhausertal und in Oberteuringen angeboten wird", so Rupp. Die "Lebensräume" sind Mehrgenerationenhäuser, die auf eine aktive Selbst- und Nachbarschaftshilfe setzen und somit das Zusammenleben der Generationen fördern möchten. Dazu Rupp: "Wir von der Gemeinde könnten uns zum Beispiel vorstellen, das ein Drittel der Bewohner aus jungen Familien besteht und zwei Drittel aus Senioren." Zum jetzigen Zeitpunkt habe man sich noch nicht formell für die Stiftung Liebenau und ihr Konzept entschieden, jedoch stehe man in Verhandlungen.

"Grundsätzlich zeigten sich die Vertreter bei einer Besichtigung positiv beeindruckt, besonders der zentralen Lage wegen", sagt Rupp. Bis dahin habe man aber noch ein wenig Zeit, denn der Kellhof stehe unter Denkmalschutz und für Maßnahmen an Kulturdenkmalen sei grundsätzlich vor Planungsbeginn eine Bestandserfassung erforderlich. Diese wird derzeit von der Gemeinde für die Nebengebäude vorgenommen. Danach soll das Grundstück an den Investor verkauft werden, der das Konzept dann umsetzt. "Das ist sehr wichtig, wir schaffen nur die Rahmenbedingungen, die Umsetzung erfolgt durch den Investor zusammen mit der betreuenden Institution."

Der Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks kommt einer Stiftung zugute, die Projekte für das Gemeinwesen unterstützt. Insgesamt geht Rupp – vorsichtig geschätzt – von einer Planungs- und Bauzeit von etwa zwei bis drei Jahren aus. "Gerade was den Denkmalschutz angeht, kann man nicht genau kalkulieren."

Für Bürgermeister Martin Rupp und den Gemeinderat ist der Kauf des Kellhofs ein lang ersehnter Startschuss für das "Wohnen im Alter"-Konzept. Nun hat es sich nach langer zeit in ein richtiges Projekt gewandelt. "Der gesamte Gemeinderat ist überzeugt von dem Objektkauf und das ist ein wichtiges Signal für die Umsetzung", sagt Rupp.

Denkmalschutz und Barrierefreiheit

Die Denkmalpflege habe den gesetzlichen Auftrag, als "Anwalt der Kulturdenkmale", zu fungieren, erklärt Katja Lumpp, Pressesprecherin im Regierungspräsidium Stuttgart, das auch für Denkmalpflege zuständig ist. Dadurch sollen Kulturdenkmale als Geschichtszeugnis für nachfolgende Generationen erhalten werden. "Aus diesem Grund ist es wichtig, für Kulturdenkmale eine sinnvolle und denkmalgerechte Nutzungsweisen zu entwickeln." Neue gesetzliche Auflagen, wie etwa die Barrierefreiheit oder Gebäude energieeffizienter zu machen, sollen dabei berücksichtigt werden. In vielen Fällen könne man im Dialog zwischen Denkmalpflege, Planern und Eigentümern Lösungen finden, die sowohl denkmalgerecht sind, als auch eine zeitgemäße Nutzung der Bauwerke ermöglichen.

Lebensräume für Jung und Alt

Ziel ist es, dass verschiedene Generationen eine prägende und übergreifende Nachbarschaftshilfe entwickeln und leben, indem sie sich gegenseitig helfen. Das bürgerschaftliche Engagement gewinnt nach und nach immer mehr an Bedeutung. Daher sollen passende Lebensräume für aktive, rüstige Senioren, Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende oder junge Familien geschaffen werden. Wohnen, einander begegnen, am Leben teilhaben, helfen und sich helfen lassen, sind die Werte, die in den barrierefreien Lebensräumen gelebt werden sollen. Senioren sollen dadurch so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können. Indem sie sich aktiv in die Gemeinde einleben, soll ein echter Lebensraum für alle Generationen entstehen, die sich gegenseitig unterstützen.