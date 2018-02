Bermatingen Skirennfahrer Fabio Renz über sein Comeback, Mentaltraining und seine Heimat Bermatingen

Der Bermatinger Skifahrer Fabio Renz hat sich nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekämpft. Im Interview spricht er über Disziplin, Mentaltraining und seine beruflichen Ziele.

Herr Renz, das letzte Mal sprachen wir miteinander, während Sie auf der Liege der Physiotherapie-Praxis von Monika Mühlberger in Markdorf lagen, wenige Monate nach Ihrem schrecklichen Unfall im März 2015 in Kvitfjell/Norwegen. Wegen der Mehrfragmenttrümmerfraktur mit Kompartmentsyndrom im linken Schien- und Wadenbein glaubten vielleicht nur wenige an eine absolute Genesung. Sie aber haben sich im wahrsten Wortsinn zurückgekämpft und stecken momentan in der Comeback-Phase. Nächste Woche geht es zum Europacup nach Südtirol. Haben Sie selbst daran geglaubt, dass Sie noch einmal so weit vorankommen?

Ich war schon darauf eingestellt, dass ich noch mal Rennen fahren will. Aber ich habe wohl die Schwere der Verletzung unterschätzt. Im Nachhinein wurde mir erst bewusst, dass es auch deutlich schlechter hätte ausgehen können. Ich war vielleicht ein bissle blauäugig – was mir jedoch geholfen hatte. Denn hätte ich gewusst, welch zähen Weg mit Hin und Her und weiteren Verletzungen ich vor mir habe… Noch mal wollte ich den nicht gehen.

Die Reha war zäh. Sie sind es auch – und sehr diszipliniert.

Das muss man sein, wenn man etwas erreichen will. Nach dem vierwöchigen Krankenhausaufenthalt hat die Reha bei Moni Mühlberger etwa acht Wochen gedauert. Ins Sommertraining habe ich die Reha-Übungen immer wieder mit eingebaut und darauf geachtet, dass ich Koordinationsübungen mache. Disziplin gehört zum Sportlerdasein und daher stand das außer Frage, dass ich das so durchziehen werde, auch nach der neuerlichen Verletzung: Im August 2016, habe ich mir den Adduktor in der Leiste, den Sehnenansatz, beim Tennisspielen angerissen.

Und vor einigen Wochen, kurz vor einem weiteren Lauf beim Weltcup Garmisch-Partenkirchen, ist Ihnen ein Gummiband ins Auge geschnalzt. Wie das?

Ich hatte jemandem gebeten, das Deuserband zu halten, mit dem ich mich am Start immer aufwärme. Ihm ist es durchgerutscht. Ich war selten so enttäuscht wie an diesem Tag, weil die Emotionen und die Schindereien der letzten Jahre hochgekommen sind. Da ist man wieder präsent und dann passiert so ein Mist. Im Nachhinein ist das so dämlich, dass man darüber eigentlich nur lachen kann.

Stehen Sie nun da, wo Sie vor drei Jahren aufhören mussten?

Eigentlich läuft es momentan echt gut, ich fühle mich manchmal besser als vor der Verletzung. Ergebnistechnisch aber sicher noch nicht. Doch wir, die Trainer und Sportler, vermeiden es, ergebnisorientiert zu denken. Es geht nicht darum, zu sagen: Heute werde ich Erster. Das Ziel muss vielmehr sein, dass man schneller und sicherer fährt und dann kommt die entsprechende Platzierung hinzu. Man muss sich immer überlegen, was führt zum Ziel.

Wie bereiten Sie sich denn kurz vor dem Abstoßen aus dem Starthaus vor?

Ich höre schon während des Aufwärmens Musik, weil mich das extrem motiviert. Meistens Rock, alt und modern, die komplette Bandbreite. Dann bespreche ich mit dem Trainer, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, beispielsweise, ob die Piste extrem schlagig ist. Danach klopft mir mein Servicemann meine Schuhe frei vom Schnee, ich gehe einige Stellen mental durch und dann geht es eh schon los. Jeder hat so sein eigenes Ritual.

Sie setzen auch stark auf Mentaltraining.

Seit ich 15 bin, arbeite ich mit einem Mentaltrainer. Das ist nicht nur sehr hilfreich und wichtig für den Sport, sondern auch für das Leben. Ich mache regelmäßig meine Übungen. Anstatt lange über die Erfahrung mit dem Deuserband zu grübeln, kann ich das auf diese Weise ausblenden, die Spannung aus gedanklichen Konflikten rausnehmen.

Was ist wichtiger, um seine Ziele zu erreichen: Mentales oder körperliches Training?

Schwer zu sagen, das ist typabhängig. Ich tue mich da schwer, das in Prozent anzugeben. Fest steht nur, für mich funktioniert das eine ohne das andere nicht.

In einem Sport-Interview sprachen sie von der guten Atmosphäre in ihrem Team. Aber die Kumpel sind doch auch Konkurrenten. Wie funktioniert das?

Wir sehen uns öfters als unsere Familien. Sehr viele von ihnen kenne ich vom Internat. Ich muss ehrlich sagen, wenn einer schneller ist als man selbst, ist das ärgerlich, weil man lieber selber gewinnen will. Aber man freut sich mehr, wenn einer gewinnt, den man sehr gern mag. Damit komme ich gut zurecht. Zwischen Start und Ziel kümmert man sich um sich selbst, danach geht's wieder um das Team. Bei uns läuft es echt harmonisch und gut ab.

In wenigen Tagen werden Sie 26. Wie lange kann man im Skizirkus mithalten? Und ist es nicht schwer, sein Geld mit Skifahren zu verdienen?

Die Obergrenze liegt bei Mitte/Ende 30. Ich fahre gegen 35- wie gegen 16-jährige. Mit meinem Verdienst kann ich mein Leben bestreiten. Nach meiner Verletzung 2015 hatte ich den Hauptsponsor verloren, ich war dann nicht mehr so interessant. Aber nun habe ich zwei coole neue Sponsoren dazubekommen: die Rafi aus Ravensburg und die GK-Software aus dem Vogtland.

Um die Sponsoren kümmern Sie sich selbst?

Ja. Beim dritten, NOCCO, einem Getränkehersteller aus Schweden, sind wir beide gleichzeitig aufeinander zugegangen. Es ist wunderschön, dass es die drei Sponsoren gibt, die einem das Vertrauen im Vorhinein schenken. Das motiviert auch sehr.

Sie haben das Management in Ihre eigenen Hände genommen.

Ja. Im BWL-Studium habe ich das gelernt und mich mit Marketing auseinandergesetzt.

Was machen Sie in Ihrer wenigen freien Zeit, die neben Uni und Skifahren vielleicht noch bleibt?

Ja, das Studium ist sehr zeitintensiv. Im Frühjahr verbringe ich oft 16 Stunden am Tag mit Training und der Uni. Da bleibt recht wenig Platz für andere Sachen: studieren, trainieren, schlafen, essen, ausruhen. Wenn ich mal ein bissl Zeit habe, spiele ich ganz gern Gitarre. Das ist ein schöner Ausgleich für mich. Und dann schau ich, dass ich die Familie noch unterbringe. Ich bin Patenonkel von der Tochter meines Bruders und genieße jetzt auch mal das Feeling von Stadtleben. Ich bin mit München schon gut bedient, fühle mich hier sehr wohl. Die Berge sind nah und die Wege nach Berchtesgaden und ins Allgäu kurz.

Wie oft sind Sie in Bermatingen?

Oh, im Winter recht selten. Im Sommer so oft es geht, aber das ist auch wegen der Uni recht schwierig. Aber ich verbringe immer gern Zeit bei meinen Eltern, weil es das Nest ist, in dem ich mich ausruhen kann. In meiner eigenen Wohnung bin ich seit Januar auch nur ein paar Tage gewesen. Wir reisen am Sonntag nach Südtirol zu einer Woche Europacuprennen und Anfang März nach Kvitfjell/Norwegen.

Dort, auf der Olympiastrecke, hatten Sie vor drei Jahren diesen schlimmen Unfall. Welches Gefühl begleitet Sie da?

Keine Emotionen – ich habe mit meinem Mentalcoach geredet und ich glaube, dass ich damit gut zurechtkomme. Ich werde mir die Kurve anschauen, in der es mich hingeknallt hat. Ich sehe das – jetzt noch – recht entspannt.

Apropos entspannt: Wie hat Ihre Familie auf Ihren Wunsch reagiert, weiterhin Skifahren zu wollen?

Mein Bruder hatte mich immer ermutigt, bis er selbst beim Skifahren zusammengefahren wurde. Seitdem wäre es ihm lieber, wenn ich nicht mehr fahre. Aber mein Dad, der eigentlich am wenigsten wollte, dass ich professioneller Skifahrer werde, hat mich extrem unterstützt, wenn ich gezweifelt habe und mir gesagt, ich solle erst entscheiden, wenn ich wieder so gut Ski fahre, wie ich es konnte. Trotz seiner Ängste um mich, die ich wohl erst verstehen kann, wenn ich selbst Kinder habe. Mein Bruder, der auch in München wohnt, hat mich ebenfalls sehr unterstützt: Ich durfte zwei Semester bei ihm auf der Couch schlafen. Und die restliche Familie. Wir halten eigentlich ganz gut zusammen.

Wissen Sie schon, was Sie nach Ihrem BWL-Studium und dem Skifahren machen wollen?

Ich möchte bei einer Airline Passagier-Pilot werden und neben dem Fliegen auch Management-Aufgaben übernehmen. Nur aufs Skifahren zu setzen ist zu riskant.

Fliegen ist nur selten gefährlicher als Skifahren.

Der Weg zum Flughafen ist gefährlicher als das Fliegen selbst (lächelt).

Was ist der Reiz an Skirennen?

Oh, das ist schwer in Worte zu fassen. Es ist die Geschwindigkeit, der Kick, den man hat, das Ausloten des Grenzbereichs: Wie weit kann ich gehen, dass ich durchkomme, das Einschätzen der Kräfte von Schräglagen und Sprüngen. Vor allen Dingen aber ist es der Umgang mit sich selbst im Grenzbereich, Limits zu prüfen und sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen und an sich zu arbeiten. Solche Situationen reizen. Das hat man im Alltag nicht, da gibt es nur wenige spannende Situationen.

Demnach werden Sie sich später mal als Pilot über Gewitter freuen…

Wenn ich als Passagier fliege, ist es das Schönste, wenn das Flugzeug durch eine verregnete Abenddämmerung ruckelt und man dann durch die Wolkendecke steigt und von Sonnenschein empfangen wird. Das ist faszinierend.

Zur Person

Fabio Renz, 25 Jahre, wuchs in Bermatingen auf. Nach der Grundschule besuchte er zunächst ein Ski-Internat in Vorarlberg, später das in Oberstdorf. Nach dem Abitur wurde er in der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Sonthofen aufgenommen und lebte bis 2017 im Allgäu. Seit Kurzem lebt Fabio Renz mit seiner Freundin in München, wo er im Herbst 2015 ein BWL-Studium an der Hochschule Fresenius aufgenommen hat. Die Hochschule kooperiert mit dem Deutschen Skiverband, zeichnet sich durch kleine Unterrichtsgruppen und große Flexibilität auf, damit die Sportler an Wettkämpfen teilnehmen können. Fabio Renz spielt in seiner knappen Freizeit gern Gitarre und ist stolzer Patenonkel der Tochter seines Bruders.

Seine größten Erfolge: Deutscher Jugendmeister im Riesenslalom, Deutscher Meister J 16 im Riesenslalom, Deutscher Vizemeister im Super-G, Deutscher Meister in der Abfahrt und zweimal im Europacup im Super-G, was einen höheren Stellenwert hat als der Deutsche Meistertitel, Weltcup-Debut 2014. Er befand sich in der Super-G-Weltrangliste zwischen den Plätzen 60 und 70, im Europacup Super-G und Abfahrt unter den Top 15. Nach dreijähriger Zwangspause wegen seines Unfalls 2015 ist er jetzt wieder am Start. (keu)