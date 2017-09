Bermatingen Sie sind "mittendrin" im Leben und im Glauben

In Ahausen startet am 23. September wieder die beliebte ökumenische Gottesdienstreihe.

Sie sind mit ihrem Glauben "mittendrin" im Leben und wollen ihre Mitmenschen einladen, es ihnen gleich zu tun: "Mittendrin", das ökumenische Gottesdienstprojekt in Ahausen, nimmt wieder Fahrt auf. Vier "mittendrin"-Gottesdienste, bei denen sich die Besucher wieder miteinbringen können und die thematisch um die vier Elemente kreisen, werden von dem engagierten Team derzeit organisiert. Den Auftakt macht am Samstag, 23. September, um 17 Uhr der erste Gottesdienst unter der Überschrift "Das Reich Gottes (mit Bibliolog)". Weitere drei Gottesdienste, alle ebenfalls samstags um 17 Uhr in der Kirche St. Jakobus, folgen am 25. November, 17. Februar und 14. April.

"Es ist eine andere Art Gottesdienst, der eventuell auch Menschen anspricht, die sonst vielleicht nicht in die Kirche gehen würden", beschreibt Ralf Schwegel die Idee hinter dem "mittendrin"-Konzept. Themen und Inhalte sollen aus dem Leben gegriffen sein. Immer ein Duo oder ein Trio aus dem Team gestaltet einen Gottesdienst. "Auch wir sind ja verschieden und kommen zum Beispiel aus unterschiedlichen Berufen", ergänzt Uta Sander. Das gewährleiste, dass die Themenpalette breit gefächert sei. "Das "mittendrin"-Team ist auch ein Anker für mich, damit mein Glaube im Alltag nicht untergeht", erläutert Annina Siebenhaller ihre persönliche Mitmach-Motivation. Interesse? Über neue Mitglieder würden sie sich jederzeit freuen, sagt Sander. Jeder im Team dürfe und könne sich mit seinen Stärken und Neigungen einbringen. Auch in dieser Saison ist nach dem Gottesdienst vor den Gesprächen: Immer im Anschluss wird noch eine gemeinsame Gesprächsrunde bei Tee und Gebäck angeboten, in der man sich über die Inhalte des gerade Erlebten nochmals austauschen kann.

Übrigens: Die "mittendrin"-Gottesdienste eignen sich auch für Jugendliche, Konfirmanden etwa können sich auch dort ihre "Gottesdienst-Häkchen" verdienen.