Bermatingen Sie haben Lust auf Handwerk: Martin Volz und Felix Landolt führen Familientradition fort

Für sie kam es nie infrage, ihrem Familienbetrieb den Rücken zu kehren. Martin Volz und Felix Landolt aus Bermatingen sind beides Handwerker aus Leidenschaft. Beide hatten sich schon früh entschieden, Verantwortung zu übernehmen und in das elterliche Geschäft einzusteigen und so für dessen Weiterbestand Sorge zu tragen.

Jedoch ist es im Handwerk nicht damit getan, dass die Eltern ein florierendes Unternehmen aufgebaut haben, welches man dann übernehmen kann. In Deutschland besteht die sogenannte Meisterpflicht, eine gesetzliche Regelung, die nur Handwerksmeistern erlaubt (neben ein paar Ausnahmeregelungen), handwerkliche Betriebe zu führen. Wer also den elterlichen Betrieb übernehmen will, muss die Meisterprüfung ablegen.

Martin Volz: Meisterlehrgang erfordert viel Durchhaltevermögen

Martin Volz hat wie schon sein Vater Karl und sein Bruder Markus eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik absolviert und sich 2016 entschlossen, den Meister anzuhängen. Eine Entscheidung, die es in sich hatte, wie sich Volz erinnert: "Der Einstieg war alles andere als leicht, denn die Anforderungen waren schon sehr hoch." Der Meisterlehrgang ist in vier Bereiche aufgegliedert. Erstens: der kaufmännische Fachwirt, zweitens: der Ausbilderschein sowie drittens und viertens: die fachtheoretische und -praktische Meisterprüfung. Besonders der fachtheoretische Teil verlangte Volz viel Fleiß ab. "Es wurde ein hohes Maß an Durchhaltevermögen abverlangt, denn stellenweise habe ich schon an mir gezweifelt." Doch nun hat er es hinter sich und kann mit seinen Geschwistern Pläne machen für die Zeit, wenn Chef und Papa Karl Volz sich einmal zurückziehen wird.

Felix Landolt: Er kann sich keinen besseren Beruf vorstellen

Bootsbauer Felix Landolt ist noch nicht so weit, er steckt derzeit mitten im Meisterlehrgang, führt aber schon gemeinsam mit seinen Eltern die Familienwerft in Bermatingen. Für ihn geht es in erster Linie darum, sich persönlich und handwerklich weiterzuentwickeln, aber aber auch von Kunden ernst genommen zu werden. "Die Kunden erwarten sehr häufig, dass ein Meister sich ihres Bootes annimmt", erklärt er.

Ein weiteres Anliegen für ihn ist die Ausbildung neuer Bootsbauer: "Es gehört dazu, an junge Menschen, die ehrliche Lust darauf haben, das Wissen weiterzugeben, damit es erhalten bleibt." Besonders weil dieser Beruf seiner Ansicht nach zu den vielseitigsten überhaupt gehört. "Einerseits ist da das traditionelle Bootsbauer-Handwerk, mit seinen Holzarbeiten, aber auch moderne Bereiche" – wie etwa der Kompositbau aus glasfaserverstärkten Kunststoffprodukten.

Ebenso vielseitig seien die Arbeitsorte, an, in und auf Booten, in der Halle, an der frischen Luft oder im Hafen. "Ich kann mir einfach keinen besseren Beruf vorstellen, der mich so erfüllt und gleichzeitig immer wieder meine Geschicklichkeit fordert", so Landolt.