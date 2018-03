Bermatingen Selbstgemachtes und Kunsthandwerk erfreut Besucher

Der Bermatinger Verein Kulturkessel hat am Sonntag den 25. Ostermarkt im Dorfgemeinschaftshaus veranstaltet. Die Organisatoren und Aussteller sind mit den Besucherzahlen zufrieden gewesen.

Selbstgemachtes und Kunsthandwerk ist beim traditionellen Ostermarkt des Bermatinger Vereins Kulturkessel gefragt wie eh und je. Und so ist es auch am Sonntagnachmittag anlässlich der 25. Auflage dieser Ausstellung gewesen. Die Eintrittsgelder – je ein Euro pro Besucher – fließen als Spende an den Verein Zukunftswerkstatt Markdorf.