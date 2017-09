vor 2 Stunden Jörg Büsche Markdorf Seehaufen taucht ins Mittelalter ein

Der Bermatinger Seehaufen will mehr sein als Mittelalter-Spektakel. Er stellt am Wochenende, 16. und 17. September, beim Fest in der Markdorfer Altstadt das Lagerleben im Mittelalter dar.