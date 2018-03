Bermatingen Sabine Weeber: "Ohne Bücher wäre ich nur ein halber Mensch"

Auf einen Kaffee mit... Bibliothekarin Sabine Weeber über ihre Begeisterung und ihr Engagement fürs Lesen.

Wann wurde Ihre Leidenschaft für Bücher geweckt?

Als Kind durch die Karl May Bücher des Großvaters. Er hat sie mir zum Lesen gegeben. Auch die Expeditionsberichte des schwedischen Geografen und Asien-Entdeckungsreisenden Sven Hedin. Das waren umfangreiche Schinken und ganz klein geschrieben, aber hochinteressant.

Mädchen lasen damals unter anderem Hanni und Nanni. Was war mit Mädchenbüchern?

Es kam niemand auf die Idee, mir welche zu schenken. Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen und war immer mit meinem Großvater unterwegs. Deswegen bin ich geprägt von Wald und Natur. Mit der Oma war ich im Garten. Fast die ganze sonstige Freizeit habe ich mit Lesen verbracht. Es gab kein Handy, keinen Fernseher, keinen PC. Von der Schule ging ich nach Hause und nach den Schularbeiten und häuslichen Pflichten wurde gelesen und mit Freunden gespielt. Es gab auch nicht die Menge an Vereinen oder eine Musikschule, in die ich so eingebunden war wie manche Kinder heute, die mehrere Termine in der Woche haben.

Und für welche Literatur interessierten Sie sich nach Karl May?

Für Biografien. Meine Großeltern hatten beim Wittelsbacher Ausgleichsfonds gearbeitet. Der Opa war als Hausmeister für die Gebäude der Wittelsbacher in München verantwortlich. Da hatte er viele Geschichten übers Haus Wittelsbach erzählt. Auch die Habsburger haben mich interessiert, genauso wie sonstige historische Berichte und überhaupt Geschichte – aber kein Klatsch. Zu Studienzeiten habe ich dann noch begonnen Krimis zu lesen, am liebsten Donna Leon und Peter Tremayne, dessen "Schwester Fidelma-Krimis im Irland des 7. Jahrhunderts angesiedelt sind. Dieser Autor hat sehr gut recherchiert. Damals waren Frauen zum Beispiel Richterinnen und hatten wichtige offizielle Ämter bekleidet. Es waren Krimis, die historischen Hintergrund vermittelt haben.

Was fasziniert Sie an Geschichte?

Man versteht Menschen zum Teil besser und die historischen Hintergründe, man versteht, warum wir heute so leben. Wenn ich mir überlege, welche Bücher ich mir raussuche, sind es immer Bücher, die mit Menschen zu tun haben. Biografien: Es interessiert mich, wie andere Menschen ihr Leben gemeistert haben, was und warum sie zu dem geworden sind, wie wir sie heute noch kennen. Typische Belletristik mag ich gar nicht.

Sie betreuen die Schulbibliothek in Bermatingen. Wie ist das Leseverhalten der Kinder?

Mädchen im Grundschulalter lesen mehr als Jungen, wobei es bei beiden Ausreißer gibt. Ich habe Jungen, die haben den Bestand regelrecht runtergefräst und manche Mädchen lesen sich komplett durch die Regale – lassen nur die typischen Jungenbücher aus. Mädchen lesen allgemein mehr als Jungen. Letztere leihen sich oft nur Filme oder lesen Donald Duck – aber auch das ist Lesen, das ist auch in Ordnung. Und Jungen bevorzugen eher Sachbücher, zum Beispiel Titel aus "Was ist was" oder "Sehen, staunen, wissen".

Seit 1999 sind Sie nun an der Grundschule. Hat die Lesebegeisterung von Kindern abgenommen?

Das würde ich nicht sagen. DVDs kamen erst später hinzu. Die Ausleihen steigen jährlich. Das liegt auch daran, dass ich jedes Jahr mehr Bücher habe. Ich habe mit einem Bestand von 200 angefangen, heute sind es über 7000. Somit sind viel mehr interessante Titel vorhanden, die Attraktion ist gestiegen. Kinder- und Jugendbibliotheken gibt es auch nicht so viele im Kreis.

Kann man die Kinder und Jugendlichen Elternhäusern zuordnen?

Nein, die Kinder stammen aus unterschiedlichster Herkunft. Flüchtlingskinder kamen von Anfang an, obwohl sie zunächst kein Wort Deutsch konnten. Aber wir haben ja auch Bilder- und Sachbücher. Die haben sie mit Begeisterung angeschaut.

Gibt es gute oder schlechte Literatur?

Gut und schlecht ist nicht der richtige Begriff. Es gibt vielmehr Literatur, die die Fantasie anregt und das soziale Miteinander fördert. Und Literatur, die einfach nur witzig ist, aber bei der nichts hängenbleibt. Seit einigen Jahren gibt es im Tagebuchjargon geschriebene Bücher. Das sind kurze Kapitel, auch ein bisschen comicartig, mit kurzen Sätzen und einfachen, deftigen Worten: Das liest man, aber da bleibt nichts hängen. Mit diesen Büchern lockt man vor allem die Jungen in die Bibliothek – und wenn man Glück hat, kann man ihnen auch etwas anderes "andrehen". Einige Sachbücher vermitteln sehr viel Wissen.

Wie kann man Kinder fürs Lesen begeistern?

Durch Vorlesen zum Beispiel. Das regelmäßige Vorlesen ist wichtig, nicht nur in der Schule. Zu Hause und in der Schule wird altersgerecht vorgelesen, das Passende für die Klassenstufe ausgesucht. Bei den öffentlichen Nachmittagsvorlesungen an den Mittwochen bei uns in der Bibliothek findet sich manchmal vom kleinen Kindergartenkind bis zum Drittklässler alles ein; da kann nicht alles altersgerecht sein. Manchmal muss man die Großen bitten, auch bei den Kinderbüchern zuzuhören, bis sie mit ihren Wünschen an der Reihe sind. Aber irgendwie passt es immer.

Warum haben Sie die Vorlesestunde im März 2016 eingeführt?

Das hat hier einfach gefehlt, ich dachte, da muss man etwas anbieten, als zusätzlichen Anreiz, Kinder zum Lesen zu ermuntern.

Je nach Beliebtheit ist das eine oder andere Buch schnell verschlissen. Wie kommen Sie zu Ersatz und neuen Titeln?

Ich habe einen festen Etat von 1000 Euro von der Gemeinde. Regelmäßig kann ich auf die Spende der Bestücker des Kinderkleiderbasars in Ahausen bauen, das ist ganz toll. Dieses Jahr erhielt ich zusätzlich die Eintrittsgelder vom Kunsthandwerkermarkt des Kulturkessels. Natürlich sind Bücher teuer: Ein Bilderbuch beispielsweise kostet 15 Euro – für zehn Minuten Lesen.

Deshalb stöbern Sie in Ihrer Freizeit auf Flohmärkten?

Ja. Da findet man auch die Lückenergänzungen oder kann gut erhaltene Bücher finden und die zerlesenen Exemplare ersetzen. Dann kaufe ich vor allem in der örtlichen Buchhandlung. Aber ich freue mich natürlich immer über jede Spende.

Warum ist Lesen so wichtig fürs Leben?

Es erweitert den Horizont. Man entdeckt vielleicht neue Interessen. Und, was bei Kindern ganz verpönt ist: Man kann aus Büchern etwas lernen, für sich persönlich, den Haushalt, den Garten, das Leben. Es ist rundum eine Bereicherung des Lebens.

Hatten Sie das Lesen nie satt?

Nein. Es fällt mir auch schwer, mich von Büchern zu trennen, ich suche dann nach Ecken in den Regalen, wo ich noch etwas verstauen könnte.

Da bietet sich doch ein E-Book an?

Oh nein, das ist für nichts für mich. Ich lese immer zwei, drei Bücher gleichzeitig. Die Sachbücher liegen im Wohnzimmer, die etwas dünneren Bücher im Schlafzimmer. Ich muss immer rückblättern können. E-Books sind für mich unpersönlich. Man schaut den ganzen Tag in den PC, dann brauche ich abends nicht noch ein E-Book. Nicht einmal im Urlaub. Da nehme ich immer sehr viele Bücher mit und damit ich die nicht mehr tragen muss, schicke ich die gelesenen per Post zu mir nach Hause. Ohne Bücher wäre ich nur ein halber Mensch. Die eine Hälfte meiner Freizeit verbringe ich mit Lesen, die andere im Garten.

Zur Person

Sabine Weeber, 62, ist in München geboren und aufgewachsen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Amerika bei ihren ausgewanderten Eltern wuchs sie bei den Großeltern in München auf. Nach dem Abitur absolvierte sie an der Universität Konstanz eine Bibliotheksausbildung und in Stuttgart die Fachhochschule für Bibliothekswesen zur Diplombibliothekarin für wissenschaftliche Bibliotheken. Acht Jahre arbeitete Sabine Weeber an der Unibibliothek in Konstanz. 1983 zog sie nach Bermatingen und widmete sich der Erziehung ihrer beiden Söhne. Sabine Weeber lebt heute in Markdorf, betreut die Schulbibliothek und nachmittags außerdem die Kinder an der Grundschule Bermatingen.