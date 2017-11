Bermatingen Sabine Haller: "Hunde sind treue Begleiter"

Auf einen Kaffee mit... Sabine Haller, die zwischen Ittendorf und Ahausen eine Hundeschule betreibt, und über ihre Liebe zu Tieren spricht.

Frau Haller, nachdem Sie 16 Jahre eine Tankstelle in Markdorf betrieben haben, haben Sie am Montag eine Hundeschule eröffnet. Wie kam es zu diesem Wechsel von der Tankstelle zur Hundeschule?

Ich hatte zum einen Lust auf Veränderung, auch weil der Leistungs- und Bringdruck des Konzerns schlicht zu hoch wurde. Zum anderen liebe ich Hunde und das Erzieherische liegt mir irgendwie im Blut.

Was bedeuten Ihnen Tiere?

Ganz viel. Hunde sind treue Begleiter, fast schon so etwas wie Kumpels. Als Hundebesitzer wird einem nie langweilig, auch nicht bei schlechtem Wetter. Es bringt viel Spaß.

Was haben Sie selbst für Tiere?

Ich habe eine Golden-Retrieverhündin mit Namen Cicek. Die habe ich von einer Freundin übernommen. Davor hatte ich einen Mischlingsrüden – Kiwi, der mich 16 Jahre begleitet hat.

Sie sind studierte Tierpsychologin, was darf man sich darunter vorstellen?

Es gibt drei Fachrichtungen, Pferd, Katze und Hund. Ich habe mich auf Hunde spezialisiert. Angefangen beim Wolf, über die Verhaltensforschung, die Funktionsweise des Gehirns bis zur Vererbungslehre, beschäftigte ich mich mit allen den Hund betreffenden Verhaltens-Facetten.

Wäre das beispielsweise auch bei Hamstern anzuwenden?

Eher nicht. Dem Hamster ist der Mensch egal, solange er etwas zu fressen hat. Er braucht keine Bezugspersonen. Mit Katzen kann man über Konditionierung arbeiten, aber der Hund braucht den Menschen.

Wenn Sie einen Hund therapieren, dann nur den Hund oder auch den Menschen?

(lacht) Der Mensch nimmt mindestens die Hälfte ein, wenn nicht mehr. Es ist der Mensch, dem ich die Fehler erkläre und Verbesserungen vorschlage. Schließlich liegt es an ihm, wie er dann mit dem Hund arbeitet. Wichtig ist, ich kann nur bei Verhaltensproblemen helfen. Sind die Probleme auf gesundheitliche Ursachen zurückzuführen, muss der Hund zu einem Tierarzt.

Wie ist Ihre Ansicht, unterscheiden sich Menschen mit Tierbindung von Menschen ohne?

Meiner Erfahrung nach – und das ist jetzt ganz subjektiv – sind Menschen mit Hunden nicht so verbissen, eher lockerer. Sie sind oft auch kontaktfreudiger durch die Hunde. Manchmal mehr, manchmal weniger freiwillig.

Tiere und Kinder – ein Erfolgsmodell?

Das kann man nicht pauschal sagen. In einer Einzelfallbetrachtung können Kinder durchaus davon profitieren, aber das sollte gut überlegt sein. Tiere sind kein Spielzeug. Und, sofern es die Bedingungen erlauben, sollte das Kind zuerst da sein.

In den sozialen Medien ist immer öfter zu erleben, dass bei Tierbesitzern von Mami und Daddy die Rede ist, statt Frauchen und Herrchen. Sind Hunde und Katzen zum Kinderersatz avanciert?

Oh ja, diese Entwicklung halte ich aber für den Hund ungesünder als für den Besitzer. Der Hund wird in eine Rolle gezwungen, die er nicht wirklich erfüllen kann. Das ist alles andere als vernünftig.

Wo beginnt für Sie vernünftige Tierliebe und wo endet sie?

Ganz zu Anfang schon darüber informieren, was ein Hund oder Tier braucht. Stets dafür Sorge tragen, dass der Hund beschäftigt ist und an der Hund-Halter-Beziehung arbeiten. Auch ist Kontakt zu anderen Hunden wichtig. Gedöns wie Kleidung oder Schuhe braucht ein Hund ganz sicher nicht. Sich ganz einfach fragen, was macht Sinn und was nicht.

Sie sprachen es soeben an, Stichwort Vermenschlichung von Tieren.

Da läuft etwas ganz klar in die falsche Richtung. Die Tiere werden zu lebenden Spielzeugen degradiert, nur um den Menschen glücklich zu machen. Der Hund bleibt dabei meist auf der Strecke. Allein diese ständige Herumtragerei auf dem Arm oder in irgendwelchen Handtaschen ist schon ungesund für das Tier. Das ist ein Negativtrend aus den USA. Hier in Deutschland ist man meiner Erfahrung nach noch recht vernünftig.

Inwiefern ist das Herumtragen von Hunden ungesund?

Handtaschenhunde machen die Erfahrung, dass sie sich nicht bewegen müssen. Der Mensch nimmt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, selbst Erfahrungen am Boden zu machen. Dadurch laufen die Hunde Gefahr in Agonie zu verfallen. Gott sei Dank hatte ich noch nie so einen Fall bei mir.

Inwieweit können Sie auf solche Entwicklungen Einfluss nehmen?

Indem ich den Haltern klar mache, ihre Hunde nicht zu vermenschlichen. In der Hundeschule geht es primär um die Grunderziehung, Sitz, Platz und Rückruf – also, dass die Kommandos auch angenommen werden. In der Therapie geht es um das Verhalten des Hundes.

Ist so eine Therapie zeitintensiv?

Man muss sich bewusst machen, dass bei Hunden schon kleine Verhaltensänderungen eine große Wirkung haben kann. Im Schnitt erzielt man schon richtige Erfolge nach zwei bis fünf Sitzungen. Dabei möchte ich betonen, ich kann unerwünschte Verhaltensweisen nicht abstellen, aber ich kann sie verändern.