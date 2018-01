vor 2 Stunden SK Bermatingen Polizei ermittelt mutmaßlichen Exhibitionisten in Bermatingen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Exhibitionisten ermittelt, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr bereits zum zweiten Mal eine 14-jährige Schülerin in der Bahnhofstraße in Bermatingen belästigt haben soll.