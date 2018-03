Bermatingen Neues Konzept "Wohnen im Alter": Bermatinger sind offen für Neues.

Im Alter kann man auch anders wohnen als im zu groß gewordenen Eigenheim: Ein neues Konzept, das generationenübergreifend angelegt ist, wird im Bermatinger Kellhof umgesetzt. Und, wie kommt das an bei den Bürgern? Wir haben uns umgehört.

Mit der angekündigten Umsetzung des "Wohnen im Alter"-Konzepts in der Gemeinde wird sich das Ortsbild rund um den Kellhof optisch wie sozial ein Stück verändern. Zum einen stehen umfangreiche Baumaßnahmen an: Die drei Gebäude des alten Gutshofs müssen saniert, umgebaut und barrierefrei gestaltet werden. Danach, wenn die Bewohner eingezogen sind, werden junge Familien und Ältere dort gemeinsam wohnen und vor allem leben. Denn das Konzept beinhaltet als Kerngedanken ein soziales Miteinander von Jung und Alt. Die Stiftung Liebenau bietet mit ihren "Lebensräumen für Jung und Alt" eine Konzeption an, die in vielen Punkten den Vorstellungen der Gemeinde entspricht. Entsprechende Verhandlungen laufen derzeit.

Das sagt der Vorsitzender des Vereins Miteinander im Mesnerhaus, Herbert Grau: Er sieht das Projekt sehr positiv. "Der Kellhof ist einfach sehr gut gelegen und die Umgebung passt." Gerade die Nähe zum Mesnerhaus, aber auch zur Grundschule und Kindergarten, können seiner Ansicht nach für Synergieeffekte sorgen. "Alles ist vom Kellhof fußläufig zu erreichen, darüber hinaus wird die Schulstraße ja im Rahmen der Neugestaltung etwas verkehrsberuhigter, sodass man sehr sicher bis zum Mesnerhaus kommt." Inhaltlich werde man sehen, wie man die Angebote anpassen und gestalten kann. Er kann sich durchaus die eine oder andere gemeinsame Angebotserweiterung vorstellen. "Viele Vereinsmitglieder warten tatsächlich auf so eine Möglichkeit im Ort. Das alles wird davon abhängen, inwieweit ein künftiger Träger den Verein in die Planung mit einbeziehen wird", sagt Herbert Grau.

Das sagt der Vorsitzende des Seniorenkreises, Alois Gohm: Er sieht in dem Projekt "eine Chance, die viele neue Möglichkeiten für das Dorfleben mit sich bringt". Er kann sich durchaus vorstellen, das Sommerfest des Seniorenkreises, das in der Vergangenheit an wechselnden Orten stattfand, künftig im Innenhof des Kellhofs zu veranstalten. "Eine schöne Gelegenheit, die Leute zusammenzubringen." Jedoch wird das letzten Endes alles von der Konzeption und dem späteren Träger abhängen, aber "wir werden sehr gerne mitarbeiten", so Gohm. Ganz wichtig ist ihm, dass das Konzept speziell auf Bermatingen zugeschnitten wird. "Die intensive Auseinandersetzung mit dem Konzept wird sich ganz bestimmt lohnen." Doch müsse man auch unbedingt darauf achten, dass man bei der Angebotsgestaltung nicht in Konkurrenz mit anderen Anbietern gerate, denn "das wäre äußerst unnötig und bedauerlich".

Das sagt Renterin Ute Großmann: Sie engagiert sich in der "BermAgenda"-Gruppe des Mesnerhauses. Sie glaubt, dass durch so ein Wohnprojekt auch die Gruppen im Mesnerhaus profitieren werden. "Ich finde das richtig gut. Hätte es das vor zehn Jahren schon gegeben, wäre ich dort eingezogen." Damals war sie wegen ihrer Enkelin von Bad Dürrheim nach Bermatingen gezogen. "Es ist doch viel schöner, im Alter bei der Familie zu sein und nicht alleine sonst wo." Ihre kleine Wohnung hat die fast 80-Jährige im Laufe der Zeit nach und nach seniorengerecht gestaltet.

Das sagt Claudia Macke: Sie findet es grundsätzlich gut, wenn durch so ein Projekt alte Leute nicht gezwungen sind, wegziehen zu müssen. "Ich kann mir durchaus vorstellen, später mal in so eine Einrichtung zu ziehen, warum nicht?", sagt sie. Jedoch wäre das Projekt zum Zeitpunkt ihres Hauskaufs keine Alternative gewesen. "Ein eigenes Haus kann ich mir einfach besser vorstellen, man ist klar unabhängiger, gerade mit Kindern", sagt Claudia Macke und schaut dabei ihre Tochter Lisa an. Für das Miteinander ist das Projekt ihrer Ansicht nach eine Bereicherung. "Für Menschen, die so etwas suchen, ist der Kellhof ideal."

Yvonne Denzler: "Oh ja, das Konzept funktioniert"

Die Leiterin der "Lebensräume für Jung und Alt" in Deggenhausertal ist von dem Wohnkonzept überzeugt.

Die Altersstruktur der Bewohner bei den Lebensräumen soll von jung bis alt reichen, funktioniert die Idee?

Ganz klar: Ja. Die Interessenten sind da. Besonders Menschen im Bereich 60 plus, die sich bewusst mit dem Altwerden auseinandergesetzt und sich über ihre künftige Wohnsituation Gedanken gemacht haben, fragen bei uns an. Viele leben in großen Häusern, eventuell sogar alleine, und wollen einfach nicht mehr so große Räume pflegen und bewirtschaften. Aber auch mehr Zeit für sich haben, spielt eine große Rolle. Bei den Jungen sind es nicht selten neu zugezogene Familien, die dadurch schneller Fuß im Ort fassen wollen.

Musste das bestehende Lebensräume-Konzept aufgrund von gemachten Erfahrungen an entscheidenden Stellen abgeändert oder angepasst werden?

Sicher, das Konzept ist nicht statisch. Man kann immer etwas verbessern oder ändern, daher ist ständiges Qualitätsmanagement ein sehr wichtiger Bestandteil in unseren Einrichtungen. Das einzige, was feststeht, ist die Wohnstruktur – also zwei Drittel 60 plus und ein Drittel Junge, die Gemeinwesenarbeit und das soziale Miteinander – beispielsweise die soziale Integration von neuen Mitbewohnern.

Funktioniert die Nachbarschaftshilfe?

Oh ja, und wie. Zum Beispiel so: Einer geht morgens früh gerne zum Joggen, dann legt die ältere Nachbarin etwas Geld bereit und er bringt ihr frische Brötchen mit. Oder auch mal kurzfristig jemanden mit dem Auto zum Bahnhof nach Ravensburg bringen. Es soll darum gehen, im Alltag füreinander – soweit man es will – da zu sein. So etwas steht und fällt aber natürlich mit den Menschen, denn alles soll freiwillig geschehen, was es auch meistens tut. Es ist einfach ein Wohnen mit Familienanschluss, man wird weiterhin wahrgenommen.