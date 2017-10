Bermatingen Neue Grabkammern in Bermatingen zu Allerheiligen fertig

Auf dem Friedhof in Bermatingen werden derzeit 64 Grabkammern gebaut. Das neue System verspricht kürzere Liegezeiten und pflegeleichtere Gräber. Bis Allerheiligen sollen die Arbeiten fertig sein.

Das Grabkammersystem, das derzeit auf dem Friedhof in Bermatingen eingebaut wird und bis Allerheiligen fertig sein soll, soll der Bevölkerung wie der Gemeinde entgegenkommen: Zum einen wird damit eine Bestattung auf dem neuen Friedhof gewährleistet, zum anderen gibt es eine kürzere Liegezeit sowie pflegeleichtere Gräber.

Bereits 2010 musste sich der Gemeinderat wegen der schlechten Verwesung über eine Belegung in anderweitiger als der herkömmlichen Form unterhalten, da die Flächen für Sargbestattungen nicht, wie sonst üblich, wieder belegt werden können und so immer weniger Boden zur Verfügung steht. Das Gremium vergab die Planung an das Büro Haag und Noll in Ravensburg, nachdem es derartige Systeme auf dem Westfriedhof in Ravensburg besichtigt hatte. "Das Grabkammersystem war der günstigste und praktischste Vorschlag", erklärte Ortsbaumeister Anton Gaiser beim Vor-Ort-Termin. Etwas günstiger wird es auch wegen der kürzeren Liegezeit. "Die Bestatter haben mit dem System ausschließlich positive Erfahrungen gemacht", sagte Heike Kühne von der ausführenden Baufirma Neff aus Wangen-Neuravensburg.

Im derzeit laufenden ersten Bauabschnitt werden 64 Kammern angelegt, pro Reihe 16 Stück. Aktuell gibt es drei Reihen, die vierte wird zunächst begrünt und bei Bedarf belegt. Nach dem Bedarf richtet sich auch der zweite Bauabschnitt; hier sind 48 weitere Grabkammern vorgesehen. Das Rundkopfpflaster aus den 70er Jahren auf den Wegen ist Vergangenheit. Es wurde durch einen flachen Belag ersetzt, der für Besucher zu Fuß, mit Rollator oder im Rollstuhl gut begehbar ist.

Die neue, seit diesem Jahr geltende Satzung für den Friedhof sieht unter anderem eine Verkürzung der Ruhezeit von 25 auf 15 Jahre vor; bei einem Wahlgrab (mehr als eine Bestattung) 20 Jahre. Vielen Menschen sei ein Vierteljahrhundert zu lang, da sie im Alter Grabpflege nicht mehr so leisten könnten wie gewünscht. Auch wohnten die Kinder nicht immer vor Ort, um sich um eine Grabstelle kümmern zu können.

Auch pflegeleichter wird es mit dem schmaleren Grab, das wie gewohnt bepflanzt oder mit einer Steinplatte abgedeckt werden kann. Es gleicht in der Optik den anderen Gräbern. Eine weitere Variante sind pflegefreie Rasengräber: Hier stellen die Angehörigen einen Grabstein, die Gräber sind mit Gras bedeckt, der Bauhof mäht den Rasen.

Grabkammern

Bei den Grabkammern handelt es sich um rechteckige Betonfertigteilkörper, die in die Erde eingebaut werden und mit einem abnehmbaren Pflanztrog abgedeckt sind. Bei einer Bestattung wird der rund 600 Kilo schwere Pflanztrog abgenommen, der Sarg bestattet, der Pflanztrog wieder platziert. Er kann ganz normal bepflanzt werden. Im Pflanztrog befindet sich eine Öffnung für eine Urne; so kann diese bestattet werden, ohne den Pflanztrog abnehmen zu müssen.

Die Ruhezeit kann aufgrund der besseren Verwesung durch Dränage und Belüftung auf 15 Jahre reduziert werden. In einer Kammer können zwei Särge im Tiefgrab oder ein Sarg und zwei Urnen bestattet werden. Der Sarg wird mit Humus umgeben. Werden vier Grabstellen gewünscht, werden zwei Grabkammern zusammengefasst.

Die Kosten für die 64 Grabkammern im ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 220 000 Euro. (keu)