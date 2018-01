vor 9 Stunden Jan Manuel Heß Bermatingen Narren treiben mitten in der Nacht Schabernack in Ahausen

"Narrenspaß uff d'r Gass" heißt es am Freitag, 26. Januar, wieder in Ahausen. Eine Nacht lang wird der kleine Ortsteil der Gemeinde Bermatingen wieder kopfstehen. Rund 40 Gruppen und Musikkapellen aus dem alemannischen Narrenring (ANR) Regionen Bodensee, Allgäu und Oberschwaben werden am 15. Ahauser Nachtumzug des Narrenvereins Moschtobst dabei sein.