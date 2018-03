Bermatingen Musikverein sucht wieder neuen Dirigenten

Jürgen Gitschier hört aus familiären Gründen als Dirigent des Musikvereins Bermatingen auf. Nun muss der Verein nach gut zwei Jahren wieder einen neuen Dirigenten finden.

Veränderungen stehen beim Musikverein Bermatingen an. Dirigent Jürgen Gitschier gab bei der Jahresversammlung offiziell bekannt, dass er als Dirigat aus familiären Gründen aufhören möchte. "Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn ich bin unheimlich gerne hier, der Musikverein ist wirklich ein toller Verein", sagte Gitschier. Im vergangenen Jahr absolvierte der Verein rund 30 Auftritte und über 50 Proben. Zeit, die der in Denkingen lebende Dirigent besonders an den Wochenenden nicht bei seiner Familie sein konnte. "Meine beiden Kinder sind jetzt acht und elf Jahre, also noch in einem Alter, in dem sie was mit ihren Eltern machen wollen. Das will ich nicht verpassen."

Gitschier hatte Ende 2015 den Dirigenten-Job übernommen und kann auf zwei erfolgreiche Jahre mit den Bermatinger Musikern zurückblicken. Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählten im vergangenen Jahr das Wertungsspiel in Pfaffenhausen, das der Verein mit einem "sehr gut" abschloss sowie das Schlosskonzert in Markdorf. Entsprechend resümierte er: "Gerade 2017 hat die gemeinsame Arbeit Früchte getragen – und das haben unsere Zuhörer bemerkt." Jedoch kritisierte er die anhaltende durchwachsene Probenbeteiligung, bei der erheblich Luft nach oben sei. Damit der Verein nicht sofort ohne Dirigenten dastehe, werde er solange bleiben, bis ein neuer gefunden ist. Dazu bemerkte die Vorsitzende Anna Reisch: "Wir werden ab sofort die Dirigentenstelle ausschreiben und hoffen, dass sich recht bald ein passender Nachfolger finden wird."

Spielerisch ist der Verein zwar derzeit gut aufgestellt, aber das eine und andere Register braucht dringend Verstärkung. So besteht zum Beispiel das Trompetenregister derzeit lediglich aus zwei Spielern. Daher kündigte Reisch an, dass die Werbung um neue Musiker ansteht. Bereits am 17. April möchte der Verein eine offene Musikprobe veranstalten, wie die Vorsitzende ankündigte. "Von 20 bis 22 Uhr laden wir alle Musikanten, die am gemeinsamen Musizieren im Musikverein interessiert sind, völlig unverbindlich zu uns in Probelokal ein."

Musikalisch wie organisatorisch stehen in diesem Jahr etliche Konzerte und Feste an. Vom 4. bis 6. August richtet der Verein das Torkelfest auf dem Weingut Dilger aus. Beim Bermatinger Weinfest, 31. August bis 2. September, ist der Verein kulinarisch und musikalisch vertreten. Weitere Programmpunkte sind der Sternmarsch 29. Juli zum 150. Jubiläum der Stadtkapelle Markdorf, das Frühschoppenkonzert anlässlich der Fahrzeugweihe Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen am 30. September sowie der festliche Jahresabschluss mit dem Weihnachtskonzert am 15. Dezember.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Anna Reisch als Vorsitzende, Nadine Stähle als Schriftführerin, Thomas Neubrand als stellvertretender Kassenwart und Christina Bleier, Thomas Pawlowski, Manuel Ley als Zeugwart und Jürgen Rössler als passive Beisitzer. Einzige Neuerung im Vorstand: Sabrina Grupp löst Alexander Möglich als Notenwart ab. Für seine zehnjährige Mitgliedschaft wurde Hornist Niklas Fischer vom Blasmusikverband geehrt. Erfolgreich absolvierten Timo Dähn mit dem Saxofon den D1-Lehrgang sowie Sarah Röck und Hannah Rot mit der Klarinette den D2-Lehrgang.