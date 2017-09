Bermatingen Mittendrin im ökumenischen Gottesdienst

In der Jakobus-Kirche in Ahausen wird viermal jährlich eine ökumenische Gottesdienstreihe unter dem Titel "Mittendrin" organisiert. Diesmal ging es um "Jesus und die Kinder".

Bermatingen-Ahausen (keu) Mittendrin nennt sich die ökumenische Gottesdienstreihe, die viermal jährlich im Jakobus-Kirchlein in Ahausen angeboten wird. Mittendrin waren die Besucher mithilfe von Uta Sander auch beim Bibliolog; eine neue Form des Dialogs, bei der die Bibel ganz anders entdeckt und vermutlich auch mehr verinnerlicht wird. Die Religionslehrerin, die sich dafür weiterbildete, stellte die Geschichte "Jesus und die Kinder" aus dem Neuen Testament vor: Zahlreiche Menschen, die von Jesus' Wundertaten gehört hatten, suchten den vom vielen Predigen an diesem Tag Erschöpften auf und brachten ihre Kinder mit, damit er sie berühre.

Nun wurden die Mittendrin-Besucher gebeten, sich in die Rolle einer Mutter, eines dreijährigen Kindes und eines Jüngers, der Jesus vor weiterer Anstrengung schützen und die Kinder wegschicken wollte, hineinzuversetzen und als diese Person das Geschehen zu kommentieren. Das Ganze ganz zwanglos.

Obwohl diesmal nur wenige Interessierte kamen – das herrliche Wetter wurde als Grund für die Abwesenheit sonstiger Stammbesucher ausgemacht -, brachten sich die wenigen eifrig ein und beleuchteten mit ihren Aussagen die Handlung zum Teil auf ganz neue Weise. Entsprechend Jesus' Aussage "Seid wie die Kinder" gab Uta Sander die Empfehlung weiter zu vertrauen, kleine, vermeintlich unscheinbare Dinge wahrzunehmen und sich daran zu erfreuen. Sie verwies auf das winzigste Samenkorn mit größtem Potenzial. Die Gewissheit, dass das Reich Gottes in jedem sei, wurde mit einem Blick in einen herumgereichten Spiegel, diesem Glaubenssatz und kleinen Spiegelfolien zum Mitnehmen deutlich gemacht.

Organist Rüdiger Butzlaff aus Markdorf begleitete die Kirchenlieder des Gottesdienstes, den er mit Procol Harums "A whiter shade of pale" glanzvoll beendete. Bei Säften und Knabbereien klang der Auftakt der Reihe aus.

Die Gruppe nimmt weitere Akteure auf, die kreativ in der Themengestaltung sein dürfen und deren Einsatz einmal jährlich gefragt ist. Der nächste der folgenden drei Gottesdienste, die thematisch den Elementen gewidmet sind, ist am 24. November um 17 Uhr in die Kirche St. Jakobus.