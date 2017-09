Bermatingen Martin Rupp startet in den Wahlkampf

Amtsinhaber Martin Rupp ist der einzige Bewerber um das Amt des Bermatinger Bürgermeister. Am 8. Oktober wird gewählt. Doch Wahlkampf macht Rupp trotzdem.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bürgermeisterwahl – jedenfalls in Bermatingen. Am 8. Oktober werden die Bürger erneut an die Wahlurnen gerufen, um darüber zu entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren die Geschicke in der Gemeinde lenken wird. In den vergangenen zwei Amtszeiten, seit 2001, war dies Martin Rupp. Seine Chancen, weitere acht Jahre Bürgermeister zu bleiben, sind hervorragend: Am 11. September endete die Bewerbungsfrist und außer Rupp warf niemand seinen Hut in den Ring.

Auch als Kandidat allein auf weiter Flur ist ihm der offene Dialog mit den Bürgern in der Gemeinde wichtig, daher lud er zum Auftakt seines Wahlkampfs am Montagabend in die Weinstube Stecher. Der Andrang hielt sich zwar arg in Grenzen – ganze zehn Bermatinger fanden sich ein – aber Rupp nutzte den Abend für einen ausführlichen Rückblick auf das Erreichte und gab einen Ausblick auf seine Ziele für die kommenden Jahre.

Viel wurde in die Infrastruktur investiert, es wurde ausgebaut und erneuert. Die Sicherung der Nahversorgung durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes, der Anbau der Gymnastikhalle sowie die Erneuerung der Wasserversorgung sind nur einige Punkte, die in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt werden konnten. Rupp betont hierbei stets die gemeinsame Leistung von Gemeinderat, Verwaltung und den Bürgern. "Ich finde, es war richtig, bei der Ansiedlung des Lebensmittelmarktes die Bevölkerung mit einzubeziehen, ebenso die Mitwirkung des Turnvereins bei der Gymnastikhalle", sagte Rupp. Außerdem konnten mit dem Neubau des Kindergartens, der Einführung der Schulsozialarbeit und der Bereitstellung von günstigem Bauland mit Kinderboni die Entwicklungen im sozialen Bereich vorangebracht werden.

"Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Betreuungsangebote in Schule und Kindergarten, haben wir die kinder- und familienfreundliche Situation gesteigert." Auch wirtschaftlich stehe die Gemeinde gut da: "Wir haben die rechtlichen Bedingungen geschaffen, sodass zwei Großbetriebe erweitern können und unterstützten Firmen über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum." Beim Thema Umweltschutz und Landschaft hob er den Bau des Regenwasserüberlaufbeckens an der Seefelder Aach sowie die energetische Sanierung des Sporthallendaches hervor.

Den Blick auf die kommenden Jahre gerichtet, möchte Rupp sich für die Sicherung der Ärzteversorgung stark machen, die Vereine unterstützen und das besonders das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde fördern. Wichtigste Infrastrukturmaßnahmen werden die Neugestaltung des Bahnhofsareals und des Schulgeländes sein. "Noch in den Herbstferien werden die ersten Spielgeräte auf dem Schulgelände installiert." Weiterhin soll der Ortskern in Ahausen aufgewertet werden, etwa durch die Renaturierungsmaßnahmen am Mühlbach.

Rupp machte an diesem Abend deutlich, dass er in Bermatingen noch nicht fertig ist, er will weiterhin seinen Beitrag leisten und sich für ein gutes Miteinander von Gemeinde-, Ortschaftsrat und Bürgern einsetzen. "Ich will meine Dienste in den Dienst der Menschen von Bermatingen und Ahausen stellen", stellte er klar. Er betonte auch, dass Bermatingen nicht nur der Ort ist, in dem er arbeitet, sondern auch der Ort, an dem er und seine Familie zu Hause sind und sich wohlfühlen.

Es folgte eine lebhafte Diskussion. So wurde unter anderem angefragt, ob man nicht etwas gegen das stark kalkhaltige Wasser machen könne, aber auch die Situation der öffentlichen Parkplätze oder die Notwendigkeit einer Dorfschenke wurden diskutiert.

Zur Person

Martin Rupp wurde 2001 zum Nachfolger von Alois Gohm gewählt. Er ist 46 Jahre alt, stammt aus Neckarsulm und lebt heute mit seiner Frau Cordula und sein beiden Söhnen Lukas und Benjamin in Bermatingen. Er ist Verwaltungswirt und war bis Ende 2001 Kämmerer in Kirchheim am Neckar. Rupp ist leidenschaftlicher Skifahrer und Volleyballer. In seiner Freizeit beschäftigt er sich viel mit seinem Garten und schätzt gute Bücher.

Die nächste Wahlveranstaltung findet am Mittwoch, 27. September, im Gasthaus "Hecht" in Ahausen statt. Beginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag, 1. Oktober lädt Martin Rupp ab 14.30 Uhr zum Wahlkaffee in die Zollerstuben ein. (jmh)