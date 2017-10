vor 6 Stunden SK Bermatingen Mann fährt trotz schwerem Autoschaden weiter

Ein 48-jähriger BMW-Fahrer ist am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße 7749 bei Bermatingen von der Fahrbahn abgekommen und nach 20 Metern im Straßengraben gegen einen Betonschacht für Sickerwasser geprallt. Laut Polizeiangaben fuhr er dann weiter bis in die Markdorfer Straße in Bermatingen, obwohl sein Wagen schwer beschädigt war und Kühlflüssigkeit auslief.