Bermatingen Man kann nie sagen, es ist alles erreicht

Amtsinhaber Martin Rupp tritt am Sonntag, 8. Oktober, zum dritten Mal für das Amt des Bürgermeisters in Bermatingen an. Er hat keinen Gegenkandidaten. Im exklusiven Interview mit dem SÜDKURIER spricht er über seine Ziele und die Zukunft der Gemeinde

Herr Rupp, Sie sind einziger Kandidat für das Amt als Bürgermeister der Gemeinde Bermatingen, das Sie seit zwei Amtsperioden, also seit 16 Jahren, innehaben. Hätten Sie denn nicht auf die drei Wahlveranstaltungen und den Flyer verzichten können?

Das sehe ich anders. Der Bürger hat ein Anrecht darauf, zu erfahren, für was der Kandidat Martin Rupp steht und welche Ziele er für die nächsten Jahre hat. Dafür war der Prospekt für alle Haushalte von vorneherein gedacht. Zudem möchte ich auch in den Wahlveranstaltungen mit einer Präsentation auf die Projekte und Leistungen der letzten Amtsperiode zurückblicken und die Ziele der nächsten Jahre vorstellen. In der Diskussion gibt es dazu auch Gelegenheit für ein Feedback. Ich möchte erfahren, was den Menschen wichtig ist und ob ich meine Schwerpunkte richtig gesetzt habe. Daher freue ich mich, wenn möglichst viele dieses Angebot nutzen und zu den Veranstaltungen kommen.

Was empfanden Sie, als Sie hörten, dass Sie der einzige Kandidat sind?

Man müsste lügen, wenn man sich als Amtsinhaber nicht freuen würde und erleichtert ist, wenn Mitbewerber ausbleiben. Auf der anderen Seite ist es nun eine Herausforderung, möglichst viele zum Wählen zu bewegen. Denn neben einem guten Ergebnis wäre natürlich eine gute Wahlbeteiligung auch ein Gradmesser.

Es liegt auf der Hand, dass es keine Mitbewerber gab, weil Ihnen der Ruf vorauseilt, gute Arbeit zu leisten. Als bescheidener Mensch werden Sie das nicht bestätigen…

Das freut mich, wenn Sie das so sehen. Aber ich habe leider auch den Eindruck, dass das Bürgermeisteramt nicht mehr als so attraktiv angesehen wird, wie man am Beispiel Immenstaad sieht. Für mich und viele meiner Kollegen ist es unverständlich, dass es auch dort nur einen Bewerber gibt. Vor 20 Jahren hätten hier sicher noch vier, fünf gute Kandidaten echten Wahlkampf gemacht. Vielleicht liegt das an der „Work-Life-Balance“, dass Beruf und Privatleben nicht so gut vereinbar scheinen, und dass Partner das heute immer weniger mittragen. Sie stehen dann ja auch in der Öffentlichkeit. Die Arbeit ist zwar nicht einfacher geworden, aber für mich immer noch sehr attraktiv und spannend. Daher kann ich persönlich jungen Verwaltungsfachleuten das Amt nach wie vor empfehlen.

16 Jahre im Amt: Da gibt es stete Wiederholungen. 16 Mal die Generalversammlungen der Vereine, das 16. Weinfest, zum x-ten Mal die Diskussion über Baugebiete. Was ist daran noch spannend?

Natürlich gibt es Wiederkehrendes. Aber die Rahmenbedingungen und Anforderungen ändern sich stetig, die Gesellschaft braucht und fordert Neues oder Veränderungen. Denken Sie an die Kleinkindbetreuung, den Breitbandausbau, das Thema Verkehr und Mobilität. Man kann auch nie sagen, es ist alles erreicht worden. Man ist immer gefordert, das macht dieses Amt so spannend. Kein Tag ist wie der andere.

Wenn Sie zurückblicken: An welches positive Projekt denken Sie spontan?

An unsere neue Aussegnungshalle, vermutlich weil es auch das jüngste Projekt ist. Die Architekur und die Lösung der Aufgabe gefallen mir sehr gut, Altes und Neues ist gelungen integriert, es trifft auch meinen persönlichen Geschmack. Und dann denke ich auch an den Kindergarten Bermatingen mit drei Millionen Euro Investition in den Neu- und Anbau, die Umgestaltung der Gehrenbergstraße oder die Gymnastikhalle.

Was hat Sie besonders gefreut?

Dass es mit dem Grunderwerb des Bahnhofareals geklappt hat. Weil es lange, intensive und sehr schwierige Verhandlungen waren. Wer sich mit der Bahn AG auskennt, weiß wovon ich spreche…

Ist etwas zu kurz gekommen?

Mich stört immer noch das Thema Verkehr und die Tatsache, dass man nicht alleine etwas zur Entlastung des Ortskerns bewirken kann, da es sich um eine Landesstraße handelt und die Umfahrung vom Land Baden-Württemberg auf Eis gelegt wurde. Das und die Ausreden „zu wenig Geld, zu wenig Personal“ haben mich sehr geärgert und auch enttäuscht. Wir wähnten uns auf so gutem Weg mit dem Planfeststellungsverfahren. Aber wir werden weiter Druck machen, um hier doch noch voranzukommen.

Welche Projekte werden künftig in die Hand genommen?

Zwei sind bereits angelaufen: Zum einen die Umgestaltung des Bahnhofbereichs und der Grundschule. Neue Spielgeräte und die von den Kindern sehnlichst gewünschte Seilbahn sollen um die Herbstferien aufgestellt und ein Weg angelegt werden, damit weniger Schmutz in die Schule getragen wird. Im Frühjahr 2018 startet dann die Anlegung des Parkplatzes. Und zum anderen die Umsetzung der Sportstättenkonzeption, die am Dienstag im Gemeinderat einstimmig beschlossen worden ist.

Was ist mit dem geplanten Wohnen im Alter, ein Thema, das schon vor Jahren angestoßen wurde?

Leider stand das dafür angedachte Grundstück zwischen Kindergarten und Pfarrheim nicht zur Verfügung und wir mussten erst einmal nach Alternativen suchen. Vielleicht hat es aber auch so sein sollen, denn wie jetzt mit dem Wachstum der Gemeinde sichtbar wird, besteht eventuell nochmals Erweiterungsbedarf für den Kindergarten. Dafür wäre jetzt nach wie vor Platz.

Gibt es hier eine andere Lösung?

Wir sind im Gespräch über einen zentralen, ich finde sogar besseren Standort. Das erklärte Ziel ist es, im Erdgeschoss dieser Lösung barrierefreie, zeitgerechte Räume für eine Allgemeinarztpraxis anzubieten, um eine gute Ärzteversorgung in der Gemeinde auch langfristig zu sichern. Und für die Wohnanlage wäre das natürlich auch prima. Wir werden versuchen diese Möglichkeit zu bieten, denn letztlich hängt an der Ärzteversorgung ja auch eine Einrichtung wie die Apotheke, die ebenfalls sehr wichtig ist. Das wollen wir alles erhalten.

Bürgermeister ist oft ein 16-Stunden-Job. Stört es Sie nicht, auch in Ihrer Freizeit von Menschen auf Berufliches angesprochen zu werden?

Damit habe ich kein Problem. Mir war von Anfang an klar, dass dies dazugehört. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und im Gespräch, auch bei Festen und auf der Straße.

Wie geht Ihre Familie damit um?

Wir fühlen uns in Bermatingen sehr wohl. Meine Frau unterstützt mich, hält mir den Rücken frei. Wir sind sehr gut integriert, auch was Freundschaften betrifft. Bermatingen ist zur Heimat geworden. Früher hieß es, wir fahren heim zu den Eltern. Heute fahren wir heim nach Bermatingen, an den Bodensee. Ich möchte es mir auch nicht mehr anders vorstellen.

Also keine Bewerbung um den Bürgermeisterposten in einer größeren Gemeinde oder Stadt? Provokant gefragt: Haben sie keinen Ehrgeiz?

(lacht) Bermatingen ist eine wunderschöne Gemeinde, hier fühle ich mich und mit meiner Tätigkeit sehr wohl. Ich bin damals bewusst in einer kleineren Gemeinde angetreten, weil ich gerne mit Menschen in Kontakt bin. Ist die Gemeinde größer, sind persönliche Kontakte aus Zeitgründen weniger möglich. Ich merke, dass sich die Leute freuen, wenn man sich Zeit nimmt. Ich würde das vermissen. Klar ist man ehrgeizig, sonst strebt man das Amt nicht an. Aber ich frage mich, was man aufgeben würde. Ich bin viel lieber Bürgermeister in Bermatingen als „Verwaltungsmanager“ in einer großen Stadt.

Was machen Sie 2025?

Wenn ich das schon wüsste, hätte ich einen anderen Job: Erfolgreicher Wahrsager (lacht).

Können Sie sich eine vierte Amtsperiode vorstellen?

Ich wäre dann 54. Das wäre doch recht jung, um aufzuhören.

Worüber ärgern sie sich?

Dass wir, die Gemeinde, die ehemalige Bäckerei Gogol nicht gekauft haben. Wenn mich was richtig wurmt, ist es das. Es hätten sich Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft ergeben. Allerdings war der Kauf des „Gasthaus Adler“ durch die Gemeinde damals nicht absehbar…

Und worüber regen Sie sich privat auf?

(lacht) Über Schleicher im Straßenverkehr. Nichts ist schlimmer, als wenn 70 erlaubt sind und einer fährt kilometerlang 55 oder 60. Da werde ich zum Hirsch!

Was freut Sie am meisten?

Meine Familie, meine Kinder. Das ist der größte Rückhalt, die größte Freude, Zeit miteinander zu verbringen.

Was würden Sie noch gerne besser können?

Kein Mensch ist perfekt und das ist auch gut so. Ich stehe zu meinen Stärken und Schwächen und bin mit mir im Reinen. Wenn ich aber eines verbessern oder intensivieren will, dann ist das mehr Sport zu treiben. Das tut der Gesundheit gut und man bleibt fit, das ist ja auch wichtig fürs Amt. Früher wollte ich wenigstens einmal pro Woche Volleyball spielen und nur in Ausnahmen fehlen. Inzwischen ist es die Ausnahme, wenn ich spiele.

Sie gelten als sehr korrekt in allen Beziehungen, ja fast als überkorrekt. Erst in der zweiten Amtszeit wirkten sie lockerer. Ist das Ihre Haltung zum Amt oder sind Sie generell so?

Beides. Vom Naturell her bin ich zurückhaltender, aber ich finde, es gehört auch zum Amt ein Stück weit dazu. Aber es stimmt, dass man nach der Wiederwahl erleichtert und danach etwas lockerer ist. Während der ersten Periode steht man sicher besonders unter Druck, man will Projekte erfolgreich umsetzen und sich beweisen, möchte wiedergewählt werden.

Zittern Sie vor der dritten Wahl?

Ich bin nervös, mit Sicherheit, denn eine Wahl ist aufregend, auch ohne Mitbewerber. Für mich gehört dieses Gefühl aber dazu, denn man bewirbt sich, macht Wahlveranstaltungen, will Menschen überzeugen und für sich gewinnen. Wäre ich nicht nervös, würde ich mich fragen, ob ich noch das Feuer habe für das Amt. Die Wahlbeteiligung ist neben dem Ergebnis für mich auch ein Gradmesser der Zufriedenheit der Bürger. Ich hoffe daher, dass sie sich am 8. Oktober die Viertelstunde Zeit fürs Wählen nehmen oder per Brief wählen, um mich weiterhin zu unterstützen.

Zur Person

Martin Rupp ist 1971 im Landkreis Heilbronn geboren. Der studierte Diplom-Verwaltungswirt (FH) im gehobenen Verwaltungsdienst arbeitete mehrere Jahre als Kämmerer der Gemeinde Kirchheim am Neckar. 2001 stellte er sich erstmals der Wahl zum Bürgermeister in Bermatingen, die er bereits im ersten Wahlgang gewann. 2009 wählten ihn die Bürger erneut. Er ist seit 2014 Mitglied des Kreistags für die Freien Wähler Bodenseekreis, Mitglied in der Regionalverbandsversammlung, Verwaltungsrat der Sparkasse Salem-Heiligenberg und Vertreter des Bodenseekreises im Finanzausschuss des Gemeindetags Baden-Württemberg in Stuttgart. Martin Rupp hat mit seiner Frau Cordula die Söhne Lukas und Benjamin. Zu seinen Hobbies zählen Skifahren und Volleyball. (keu)

Martin Rupp ganz privat

Welcher Sänger/Sängerin prägte Ihren Musikgeschmack als erster/erste?

Bruce Springsteen.

Ihr Lieblingsessen?

Sauerbraten mit Spätzle – und viel Soße! Sonst auch gerne italienische Küche.

Sie kochen doch gerne, was können Sie besonders gut?

(lacht) Sauerbraten mit Spätzle. Für die Soße nehme ich die Beize, dazu viel Rotwein, Sauerbratengewürz, Karotten, Lauch und Zwiebeln. Und bei besonderen Anlässen werden die Spätzle durch die Presse gedrückt.

Welche Pflanze mögen Sie am liebsten?

Oh, da fragen Sie einen Mann… Ich mag ganz allgemein Laubbäume!

Schlägt ihr Herz für einen Fußballverein?

Ganz ehrlich: Nein. Das ist zwar eine schöne Sportart, aber ich bin kein großer Fan, schon gar nicht von einem Bundesligaverein. Die Ergebnisse unseres SVB beobachte ich durchaus mit Interesse.

Mit welcher Berühmtheit würden Sie gerne mal ein Glas Wein trinken? Und warum?

Barack Obama. Ich fände es spannend, einmal aus erster Hand Hintergrundinfos zu bekommen, wie es im Weißen Haus so zugeht.

Was wollten Sie als Kind werden?

Da hatte ich keinen Berufswunsch. Weder Pilot noch Lokomotivführer.

Haben Sie in Ihrem Leben schon mal etwas tief bereut?

Nein.

Welche Jahreszeit gefällt Ihnen am Besten?

Mir gefällt auch da die Abwechslung, jede Jahreszeit hat was für sich. Aber am ehesten vielleicht das Frühjahr, wenn die Natur erwacht. Das steht für mich für den Aufbruch.

Würden Sie sich im Alter die Haare tönen lassen?

Niemals.

Welches Tier mögen Sie am liebsten?

Da habe ich keine Vorlieben.

Ihre Lieblingsfarbe?

Rot.

Haben Sie Angst vor dem Alter?

Angst nicht, höchstens Respekt.

Wenn Sie eine Million Euro gewönnen, was würde der Schwabe Rupp damit tun?

Sie haben die Frage fast schon selbst beantwortet: Natürlich ganz konservativ Kredite aufs Haus sondertilgen und den Rest gut anlegen. Ganz sicher nicht einen Ferrari kaufen oder so was Ähnliches.