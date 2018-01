Bermatingen Lustige Narren ziehen durch Ahausen

Die Narrenzunft Moschtobst lädt zum Nachtumzug: Buntes Treiben mit 40 Gruppen.

Eine närrische Nacht voller Jubel, Spaß und ausgelassener Feierstimmung erlebte Ahausen beim Nachtumzug der Narrenzunft Moschtobst Ahausen am Freitagabend. Über 40 Einzelgruppen verschiedenster Zünfte, Vereine und Gesellschaften waren dabei. Stefan Schmid ist mit den Frickinger Dreckspringer unterwegs und hat richtig Spaß: "Der Nachtumzug in Ahausen ist einer der besten überhaupt. Narri!" Dicht gedrängt standen am Wegesrand die Zuschauer und am Kreisel war besonders viel los, nutzten doch viele Gruppen und Kapellen diesen zentralen Platz für die ein oder andere Showeinlage. Die Humpishexen juckten akrobatisch mit ihren Sprungstäben über die menschlichen Hürden. Immer wieder beglückten die Teilnehmer die Zuschauer mit reichlich Süßigkeiten, die sie in die Menge warfen. Adelina, ein kleiner Dinosaurier, staunte nicht schlecht und klatschte Beifall. "Die sehen alle so lustig aus, nur die Hexen wollen einen immer erschrecken."

Nach dem Umzug ist immer vor dem Feiern. Widemann-Halle, Molkebar und Barzelt sowie in den Gastronomiebetrieben und zahlreichen weiteren Ständen ging es laut und närrisch her. Die Lumpenkapelle Fötzles Brass aus Friedrichshafen gab noch ein kleines Platzkonzert vor der Molkebar, bevor sie weiter nach Berg mussten. Katharina, Michelle und Verena aus Salem sind große Fans: "Die sind einfach der Hammer", kreischt Verena, was postwendend von ihren Freundinnen mit einem High-Five abgesegnet wurde. Ein gelungener Nachtumzug 2018.