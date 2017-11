vor 4 Stunden Christiane Keutner Bermatingen Lebendiger Adventskalender Ahausen: Sechs Fenster sind noch zu haben

Ab dem 1. Dezember gibt es wieder in Ahausen den lebendigen Advents-kalender. Etliche Familien und Einzelpersonen haben sich gemeldet und dekorieren jeweils ein Fenster. An sechs Tagen fehlt es noch an Freiwilligen, die ein Fenster schmücken und erleuchten.