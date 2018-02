Bermatingen Künstler wollen beim Kulturkessel auftreten

Der Verein Kulturkessel aus Bermatingen hat sich mittlerweile einen so guten Namen in der Szene gemacht, dass Künstler anfragen, ob sie hier auftreten dürfen. Die Mitglieder machen sich aber auch selbst auf die Suche nach Akteuren für das Programm. Bei der Hauptversammlung wurde das fünfköpfige Vorstandsteam im Amt bestätigt.

Im Team funktioniert's: Das wurde bei der Jahresversammlung des Vereins Kulturkessel in seinem Veranstaltungsraum Klavierzimmer einmal mehr deutlich. Zusammenhalt und ein harter Kern treuer Mitglieder und Helfer sorgen dafür, dass der Verein jährlich ein Dutzend Veranstaltungen auf die Beine stellen kann. Einigkeit zeigte sich auch bei den Neuwahlen: Das Vorstandsteam mit fünf gleichberechtigten Mitgliedern und unterschiedlichen Schwerpunkten stellte sich wieder komplett zur Wahl, die dadurch eine Sache von Sekunden war.

Reinhold Hug und Andreas Nadig gehören zu den Gründungsmitgliedern des Kulturkessels, der vor rund 29 Jahren initiiert wurde. Die Frage, warum sie heute noch aktiv im Vorstand sind, sei schnell beantwortet: Freunde und Hobby seien eins, sagen sie.

Da der Verein, sein Auftrittsort und die Atmosphäre dort, schon lange einen guten Ruf hat, fragen mittlerweile Künstler an, ob sie auftreten dürfen. Mitglieder schauen sich aber auch bei der Kulturbörse in Freiburg um und kennen viele Künstler persönlich. Reinhold Hug, selbst passionierter Musiker und in der Szene zuhause, ist mehr auf Musik abonniert, während Elli Grömminger die Expertin für Kabarett und Co. ist, Kontakte und ein Händchen für wertige, oft aus Funk und Fernsehen bekannte Wort-Solisten hat. Auch der Zufall spült manchmal den einen oder anderen Künstler ein. So hatte Wolfram Frei mit einem Musiker von "Pump" Tennis gespielt und von dessen musikalischen Ambitionen erfahren. Gemeinsam diskutiert das Vorstandsteam dann die Vorschläge und beschließt, wer auftreten darf. "Es muss auch zum Kessel passen", sagt Jan Kuhle. "Es gibt immer wieder Künstler, die durch unser Raster fallen. Das Angebot ist groß, wir haben eine gute Auswahl." Für den Film beim Open Air halte man immer nach einer aktuellen Komödie Ausschau.

So war es auch 2017. Es gab sechs Musikveranstaltungen, dreimal Kabarett, zwei Märkte sowie ein Kino-Open-Air zusammen mit der Gemeinde. Je nach erwartetem Zuspruch wurde das Dorfgemeinschaftshaus, der Keller oder das Klavierzimmer für die Termine genutzt. Dies rief Andreas Nadig mit den Kommentaren der Anwesenden nochmals in Erinnerung. Als inhaltlich beste Veranstaltung wurde das politische Kabarett von Sebastian Schnoy gewertet, der es laut Versammlung bestens verstand, das trockene Thema Europa unterhaltsam zu präsentieren. Ausverkauft war der Auftritt mit "Lautstark" und Thomas Budsa-Band. Beide Gruppen stammen aus der Region, was den Machern des Kulturkessels ein Anliegen ist. "Wir haben so viele gute Musiker um uns herum", sagte Jan Kuhle.

Ausgeglichen ist auch die finanzielle Bilanz, die Ralf Gutemann für den verhinderten Kassierer Wolfgang Bumüller bekannt gab. 2017 gab es sogar ein "ordentliches Plus", mit dem der Verein erneut gute Künstler akquirieren könne. Das komme dem Publikum zugute.

Ausführlich beschäftigten sich die Anwesenden mit den Hygienevorschriften beim Verkauf von Kuchen und Speisen bei den Kunsthandwerkermärkten. Die beschlossen, eine WhatsApp-Gruppe einzurichten, um unkompliziert Helfer akquirieren zu können. Und sie freuten sich über Britta Herrmanns Engagement: Nachdem der Paravent mit den Bilderkarten der im Kessel aufgetretenen Künstler ziemlich verschlissen war, hatte sie ein Künstler-, Bilder- und Gästebuch angelegt.