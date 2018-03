Bermatingen Kümmerer Andreas Bolk bringt Schwung ins Jugendhaus

Andreas Bolk belebt den Bermatinger Jugendtreff. Durchschnittlich sind zwölf Jugendliche dabei. Der Jugendbeauftragte wünscht sich noch mehr Besucher.

Kochen und backen ist die selbst gewählte Lieblingsbeschäftigung der Kinder und Jugendlichen, die den Jugendtreff Bermatingen besuchen. Das ging aus dem Bericht des Jugendbeauftragten Andreas Bolk in der Gemeinderatsitzung hervor. Seit September ist der 49-Jährige, der in Salem wohnt und einen 25-jährigen Sohn hat, bei der Gemeinde beschäftigt. Seine Motivation, sich um die Stelle zu bewerben, entstand aus seinem Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten. Als Fußball-Jugendtrainer war und ist er auch vielerorts engagiert. Begonnen hatte er im Jugendtreff mit zwei Mädchen. Inzwischen kommen zwischen zehn und zwölf Jungen sowie fünf bis sechs Mädchen, die freitags zwischen 16 und 21 Uhr im Mesnerhaus spielen, Musik hören und sich die Zeit vertreiben.

Oberste Devise ist Freiheit in den Entscheidungen. "Es gibt bestimmte Regeln, die im Vorfeld mit den Jugendlichen abgestimmt wurden. Ansonsten unterhalte ich mich mit ihnen, höre zu und frage, was sie machen wollen", sagt Andreas Bolk. Geplant werden die Aktivitäten ein bis zwei Wochen im Voraus. Gegründet wurde auch eine WhatsApp-Gruppe, sodass man sich gegenseitig abstimmen kann, um beispielsweise Organisatorisches zu regeln. Trotz des Anstiegs wünscht sich Bolk mehr Zulauf. Durchschnittlich zwölf Besucher seien für eine so große Gemeinde wie Bermatingen etwas wenig.

Zu Beginn seiner Tätigkeit wurden die Räume – Küche und Aufenthaltsraum – renoviert. "Ich habe ihnen Farbe hingestellt und sie streichen lassen. Die Kinder sahen teilweise schlimmer aus als die Wände", schmunzelte er. Herd und Spülmaschine seien ordentlich sauber gemacht worden, sodass man sich wieder wohlfühlen könne, und dann sei eine Kürbissuppe gekocht worden. Ohne Rezept, aber sie sei "genial" gelungen.

Zu Weihnachten wurde das große Fenster zur Straße hin entsprechend dekoriert und die Besucher buken Weihnachtsplätzchen. Das habe wunderbar funktioniert, weil er die Kinder habe gewähren lassen. "Manche laufen zwischendurch weg, kommen aber dann wieder." Im Januar standen Flammkuchen, jüngst Kartoffelchips auf dem Plan.

Demnächst will der Jugendbetreuer eine neue Dartscheibe kaufen und eine kleine Dartmeisterschaft unter den Kindern veranstalten. Er habe eine neue Stereoanlage gesponsert bekommen und eine Tischtennisplatte.

Wieder angestoßen habe er die Kooperation mit dem Jugendtreff Salem. Ende März/Anfang April wolle er sich mit der Verantwortlichen treffen und einen gemeinsamen Termin vereinbaren. Seinen Stil will Andreas Bolk beibehalten und den Jugendlichen nichts diktieren. Einen Wunsch der jungen Besucher gab er weiter: Sie hätten gern ein Sweatshirt mit der Aufschrift "Jugendtreff Bermatingen". Allerdings wisse er nicht, wie er das finanzieren soll. Herbert Grau (SPD) bot Hilfe von "Bürger füreinander" an.

Ob es den Kindern gefalle, müsste man sie selbst fragen, meinte er auf die Erkundigung von Bürgermeister Martin Rupp. Dass sie immer wieder kämen und die Zahlen gestiegen seien, wertet er positiv. Zwischenzeitlich seien auch zwei Kinder der Asylunterkunft da gewesen, was er für gut befunden hatte; doch diese seien leider nicht mehr gekommen. Wichtig sei ihm die Kommunikation zwischen Jungen und Mädchen.

Carola Mahler (LBU) erkundigte sich nach Alter und Herkunft der Kinder und Jugendlichen. Die jungen Besucher von zehn bis zwölf Jahren stammen aus Ahausen und Bermatingen, würden von den Eltern zum Jugendtreff gefahren und wieder abgeholt. "Ich wünschte mir, dass auch mal ein Elternteil reinkommt", meinte Bolk. Rupp verwies aus eigener Erfahrung darauf, dass viele Kinder das jedoch nicht wollten. Abholen reiche. Nachdem sich der Bürgermeister bereits im Hamburgerbraten bewiesen hatte, sei dieses Jahr an ein gemeinsames Pizzabacken gedacht, so Bolk auf Anfrage.