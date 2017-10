Bermatingen Jugendfeuerwehr organisiert erstes Kürbisfest

Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen-Ahausen hatte eine Idee und setzt sie jetzt eigenständig in die Tat um. Die Jugendlichen organisieren am 21. Oktober ein Kürbisfest mit Bewirtung, Kürbisschnitzen und einem nächtlichen Kürbisleuchten. Die Aktion soll nicht nur die Jugendkasse füllen, sondern auch ein Beitrag zum Gemeindeleben sein.

Bermatingen – Herbstlich und golden zeigt sich der Oktober und macht so gar keine Anstalten, sich von seiner trüben Seite zu zeigen. Tageshöchsttemperaturen bis zu 25 Grad erlauben es, die Tage auf angenehme Weise zu verbringen, mit einem Spaziergang in den bunten Wäldern oder Spielen im Laubhaufen. Da könnte man doch auch noch ein Fest organisieren und eine Lücke im Bermatinger Festkalender schließen.

Auf diese Idee kamen die Mädchen und Jungs der Jugendfeuerwehr Bermatingen-Ahausen, als sie sich die Frage stellten, welchen Beitrag sie für die Gemeinde leisten und zugleich ihre Kasse etwas aufbessern könnten. So entstand das Konzept für das Kürbisfest, allein organisiert und ausgerichtet von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Sollte alles gut gehen, soll das Fest im kommenden Jahr seine Fortsetzung finden, dann in Bermatingen. Was erwartet die Besucher am kommenden Samstag ab 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Ahausen? Jugendwartin Diana Merkel erklärt: "Natürlich wird sich alles um den Kürbis drehen. Es gibt Kürbissuppe und Kürbisrösti mit Apfelmus. Und wer Lust hat, darf nach Herzenslust Kürbisse schnitzen und gestalten." Später, wenn es bereits dunkelt, werden die Kürbisse dann zum Leuchten gebracht. "Dieses nächtliche Kürbisleuchten wird sicher der Höhepunkt des Fests sein", freut sich Merkel.

Doch noch steckt man Mitten in den Vorbereitungen. "Sie haben sich viele Gedanken gemacht, besonders über die Deko", erzählt Merkel. Im Übungsraum herrscht daher noch emsiges Treiben, denn die orangenen Lampions sind noch nicht ganz fertig. Nebenan ist man dabei, die Texte für die Infowände zu verfassen und die passenden Bilder herauszusuchen.

Jürgen Gutemann, Gesamtkommandant der Bermatinger Wehr, ist sehr angetan von dem Konzept: "Es ist eine gute Idee, um jungen Menschen zu zeigen, dass sie auch etwas tun müssen, wenn sie sich mal was gönnen wollen, beispielsweise nach der Übung gemeinsam ein Eis essen zu gehen." Zudem habe so eine Organisationsarbeit auch einen Nebeneffekt, findet Gutemann: "Es fördert die Kameradschaft und das Miteinander innerhalb der Gruppe."

