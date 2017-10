Bermatingen In der Betreuung geht es eng zu

Der Bedarf für das Betreuungsangebot für Bermatinger Grundschüler ist ungebrochen hoch. Jetzt wird der Platz knapp. In der Gemeinderatssitzung stellte Hauptamtsleiterin Maria Wagner Zahlen vor. Auch über Lösungen für das Platzproblem wurde gesprochen.

Bermatingen – Das Betreuungsangebot der Gemeinde Bermatingen wird ungebrochen gut angenommen. Hauptamtsleiterin Maria Wagner gab bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Sachstandsbericht über das Angebot während der Schulzeit und in den Ferien. Demnach nutzen 84 von 150 Grundschülern an verschiedenen Tagen das Angebot. "Seit vielen Jahren bieten wir an der Schule eine Betreuung an. Diese haben wir kontinuierlich an den wachsenden Bedarf angepasst", erklärte Wagner. Angeboten wird eine Ganztagsbetreuung von Montag bis Donnerstag, 7.30 bis 16.30 Uhr, sowie freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr. An allen Tagen wird zudem ein Mittagessen angeboten.

Gegenüber dem Vorjahr blieb die Zahl der angemeldeten Kinder konstant, "allerdings werden Kinder häufiger und vor allem länger angemeldet, was zu einem minimalen Anstieg des Personalbedarfs von eineinhalb Stunden in der Woche führte", berichtete Wagner weiter. Das führe zu keinen personellen Engpässen. Der Vormittag bis 14 Uhr werde von Beschäftigten abgedeckt und der Nachmittag bis 16.30 Uhr von ehrenamtlichen Helfern. Wagner erklärte: "Ich möchte hier betonen, dass diese Ehrenamtlichen eine ganz tolle Arbeit leisten, die über einfache Spiele hinaus geht." Es sei toll, wie das in Bermatingen funktioniere.

Probleme bereitet hingegen die Raumsituation, denn hier sei man an der Kapazitätsgrenze angekommen. "Mittwochs sind bis zu 66 Kinder zu betreuen, im Rest der Woche im Schnitt 30 bis 50 Kinder", sagte Wagner. Es werde derzeit überlegt, die Bücherei verstärkt als Ruheraum zum Zurückziehen einzubeziehen und das Schulhaus generell etwas ruhiger zu gestalten.

Dazu erklärte Bürgermeister Martin Rupp: "Wir können uns vorstellen, im Erdgeschoss eine Glastür einzuziehen, um so Eingangsbereich und Flur separat nutzen zu können." Karl Volz (CDU) wollte in diesem Zusammenhang wissen: "Wenn mal ein Recht auf Ganztagsbetreuung eingeführt wird, was wären die Folgen für uns?" Dazu antwortete Rupp: "Wir bräuchten dann ganz klar zusätzliche Räume." Auch Franz Kutter hatte sich seine Gedanken zu diesem Thema gemacht: "Das wird uns nicht weniger beschäftigen, wir müssen uns eine andere Lösung suchen." Eine Idee dazu hatte er parat: "Man könnte im Bahnhofsanbau eine kleine Mensa oder einen Mehrzweckraum für Kindergarten und Schule einrichten, womit das Raumproblem gelöst wäre." Ein Vorschlag, der bei Martin Rupp auf offene Ohren stieß: "Wir könnten etwas im Bahnhof unterbringen, aber auch im geplanten Wohnen im Alter könnte man ansetzen." Er fasste zusammen: "Das Auslagern ist eine Option und wir haben Lösungsansätze, mit denen wir arbeiten können."

In Punkto Anmeldeverfahren soll es künftig eine Änderung geben, gab Wagner bekannt. "Bisher hatten wir die Betreuungen flexibel gehandhabt, was aber oft zu großer Unruhe führte." Die Betreuer wussten nie genau, wer wann da ist. Daher schlug Wagner vor, die Anmeldung für ein Schulhalbjahr verbindlich zu machen. "Das alte Verfahren funktioniert bei 84 Kindern einfach nicht mehr", erklärte Wagner. Elisabeth Gutemann (SPD) merkte an, dass Ausnahmen möglich sein müssten, um beispielsweise Eltern, die in Schichtdiensten arbeiten, etwas Flexibilität zu ermöglichen. Wagner stimmte zu, dass man selbstverständlich auch weiterhin in Sonderfällen flexibel vorgehen könne.

Wagner berichtete abschließend, mit der Entwicklung der Ferienbetreuung sei man ebenfalls zufrieden. "Aufgrund der Anmeldezahlen fand Ferienbetreuung in diesem Jahr in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien statt." Lediglich die erste Pfingst- und die fünfte Sommerferienwoche entfielen wegen zu geringer Anmeldezahlen.

