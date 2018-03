Bermatingen Heiße Diskussion beim Turnverein Bermatingen

Thema Fortbildung: Vorstand und Riegenleiter sind sich in der Hauptversammlung uneins. Kommissarisch ist zunächst einmal die Jugendvertretung. Zu der Jugendversammlung kamen nicht genügend Nachwuchsmitglieder. Sportliche Leiterin Karin Poisel und Bürgermeister Martin Rupp sparen nicht mit Lob fürs Engagement der Vereinsmitglieder.

Bermatingen – Ständig in Bewegung ist der Turnverein Bermatingen (TVB) auch inhaltlich: Neue Kurse, der Versuch, eine Jugendvertretung einzurichten, das Sportstättenkonzept, die Gestaltung einer neuen Website, die Wahlen, in denen der Vorstand bestätigt wurde, und ein Antrag, der bei der Jahresversammlung im berstend vollen "Gasthaus Moser" heiß und kontrovers diskutiert wurde, nahmen den Verein sehr in Anspruch.

Antrag muss vertagt werden

Es war einer von drei Anträgen von Riegenleiter Ronny Wenzel für eine Schulungsmaßnahme zum Jugendleiter Aufbaustufe. Diesen hatte die Vorstandschaft abgelehnt, unter anderem mit der Begründung der Gleichbehandlung der Riegenleiter und dass die Fortbildung im Verein nicht eingesetzt werden könne. Daraufhin reichte Wenzel den Antrag bei der Vorstandschaft ein, um ihn öffentlich in der Jahresversammlung diskutieren und abstimmen zu lassen. Doch laut neuester Gesetzgebung müsse der Inhalt der Anträge mit der Einladung bekanntgegeben werden, so Vorsitzende Angelique Lerner. Dennoch kam es zur Diskussion, nachdem Wenzel verkündet hatte, dass er seinen "so einfach weggebügelten Antrag" hatte zurückziehen wollen, aber dies begründen wollte. Er habe nach intensivem Austausch mit den Eltern Unterstützung erfahren, vom Vorstand nicht. Er werde weiterhin Energie für den TVB einbringen, die Arbeit aktiv unterstützen, aber auch die Vorstandsarbeit kritisch hinterfragen. Rechtlich rückversichert hatte sich der Vorstand, so die Vorsitzende; er könne über sein Ansinnen der Fortbildung entscheiden. Die von ihm initiierte Unterschriftenliste der Eltern empfinde sie als schweren Vertrauensbruch. Ehrenvorsitzende Inge Heberle verwies auf die Tatsache, dass Wenzel kein Übungsleiter sei. Diese Ausbildung sei ihm schon mehrfach angeboten, aber von ihm abgelehnt worden mit dem Hinweis auf eine entsprechende Ausbildung bei der Bundeswehr: "Ein Nein des Vorstandes muss er akzeptieren." Das gehe nun zwei Jahre Hin und Her und er moniere, alles, was der Vorstand mache, weil es seiner Meinung nicht richtig sei.

Mitglieder sehen Pro und Contra

Ihr Befremden, "auch über die Stimmung gegen den Riegenleiter", drückte ein Mitglied aus. "Ich finde das schade, denn ich kenne ihn als jemanden, der sich super engagiert." Für sie seien die Gründe der Ablehnung nicht nachvollziehbar. Das sportliche Engagement Wenzels stehe außer Frage und sei immer gewürdigt worden, so die Vorsitzende. Wenzel verwies auf Vorteile, die die Fortbildung mit sich bringe, unter anderem eine Bezuschussung des Vereins. Vorstandsmitglied Inge Dreher erläuterte die unterschiedlichen Ausbildungen Übungs- und Jugendleiter. Letztendlich wurde die Diskussion mit dem Hinweis eines weiteren Mitglieds beendet: "Sein Anliegen mag berechtigt sein, aber das können wir hier nicht diskutieren, das ist Sache des Vorstands."

Jugendvertreter kommissarisch

Ausschließlich positiv war die Kalkulation von Kassenwartin Inge Dreher, die ihren Bericht mit einem Plus abschließen konnte. Rund 5700 Euro wurden in Aus- und Weiterbildung, rund 9200 Euro für Geräte und Reparaturen investiert. Jugendliche sollen stärker mit einbezogen werden und die Chance bekommen, mitzureden. Von 175 angeschriebenen Mitgliedern zwischen zwölf und 25 Jahren kamen jedoch nur sieben zur Jugendversammlung im Januar. Fünf von ihnen – Johannes Brand, Fabian Metzger, Anna Rölle, Tabea Sailer und Leander Strobel – sind zunächst kommissarische Jugendvertreter, da für eine ordentliche Wahl zehn Personen nötig sind. Ronny Haake: "Wir wollen kein fertiges Konzept vorgeben. Die Jungen sollen selbst entscheiden, was sie tun und ob sie Regeln haben wollen." Erste Wünsche wie ein Trinkwasserspender wurden bereits formuliert.

Geschäftsstelle verstärkt

Alle Gerätewünsche der Riegenleiter seien erfüllt worden. Die Website werde erst nach kompletter Vollständigkeit online gestellt. Zukünftig werde eine Mitarbeiterin die Geschäftsstelle am Freitag von 17 bis 18.30 Uhr verstärken. Das von Architekt Jakob Krimmel vorgestellte neue Sportstättenkonzept bedinge einen Ausweichtermin fürs Abendsportfest. Bürgermeister Martin Rupp lobte das "super Agebot und das tolle, nicht selbstverständliche Engagement des TVB für Menschen von fast von Null bis 99 Jahren". Fast ein Viertel aller Einwohner seien Mitglied, dankte er namens der Gemeinde für die vielen Aktivitäten. Der gut aufgestellte Verein habe sich in den 60 Jahren extrem entwickelt, resümierte die sportliche Leiterin Karin Poisel. "Wir loben uns jetzt mal gegenseitig", forderte sie die Anwesenden auf, dem jeweiligen Nachbarn auf die Schulter zu klopfen, und gab einen launigen Einblick in die vielfältigen, stets aktualisierten Angebote.