Bermatingen Halbjahresprogramm: Kino, Musik und Kabarett im Kulturkessel

Der Bermatinger Kulturkessel legt das Halbjahresprogramm 2018 vor. Der Verein setzt auf regionale Vielfalt mit einem Mix aus Open-Air-Kino, Musik und Kabarett. Los geht es mit dem Ostermarkt am 4. März.

"Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah", könnte man in Anlehnung an Goethes Zeilen das Halbjahresprogramm des Bermatinger Kulturkessels umreißen. Der Verein feiert Jubiläum mit dem 25. Ostermarkt am Sonntag, 4. März. Künstler und Kunsthandwerker präsentieren von 11 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Geschenk- und Dekoideen und bieten Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt von einem Euro kommt einem sozialen Zweck zugute.

Mit Gianni Dato hat der Verein einen sizilianisch-bermatingerischen Vollblutsänger und -musiker engagiert. Seine Vielseitigkeit spiegelt sich in unterschiedlichen Bands. Nachdem er schon öfters mit seinem italienischen Repertoire das DGH gefüllt hat, möchte er am Freitag, 16. März, mit seiner Band "The Blue Tone" und mit Blues, Rock und Pop überzeugen. Mit "Blue Tone" hat Gianni Dato seine Traumbesetzung gefunden, um sein Bluesfeeling mit viel Energie und Spielfreude auszudrücken. Im Programm sind Songs von Robben Ford, Matt Schofield, Eric Clapton, Jimmy Hendrix, Gary Moore sowie Rockklassiker von den Dire Straits, Police oder ZZ Top bis zu Zucchero.

"Kreativ behandelte Pop-Rock-Soul-Hits" heißt es in der Vorankündigung, hat "Soul Destiny" im Repertoire. Welches – positive -, Schicksal diese Songs erfahren, werden die Besucher am Freitag, 13. April, erleben. Bekannte Kompositionen, individuell und manchmal nur mit kleinen Veränderungen – aber großartig interpretiert von der fünf Personen starke Band mit einer ausdrucksstarken Sängerin. Kennzeichen: Abenteuerlust und Spielfreude.

Die einzige "Auswärtige" kommt aus München: Barbara Weinzierl muss am Freitag, 20. April, mit dem Publikum über "Sex, Geld und Erleuchtung" reden. Die Autorin, Schauspielerin, Malerin und Regisseurin wird sich in Bermatingen als Kabarettistin Gedanken machen über Dinge wie: Gab es echte Freunde schon vor Facebook? Ist veganes Leben moralisch vertretbar, Anti-Aging noch zeitgemäß? Wie misst man den Wert von Qualitytime? Und was geschieht, wenn Wissenschaftler ein Medikament erfinden, ihnen aber keine passende Krankheit dazu einfällt? Diesen Gedanken geht sie in unterschiedlichen Rollen und Typen mit einer ausgefallenen Mischung aus Kabarett und Comedy nach, gewürzt mit Improeinlagen.

Vier Männer aus Konstanz und Umgebung grooven am Montag, 30. April, mit den Besuchern dynamisch in den Mai. Mit authentischem Rock, Blues & Funk aus fünf Jahrzehnten von Legenden wie AC/DC, Gary Moore, Tote Hosen, Jimmy Hendrix sowie originellen Evergreens punktet die Liveband "Pump" in klassischer Besetzung.

Traditionell beschließt der Kulturkessel mit der Gemeinde Bermatingen das Halbjahresprogramm am Samstag, 14. Juli, mit dem 17. Bermatinger Open-Air-Kino am Dorfgemeinschaftshaus. Für Musik sorgt "Sinkin Soon" mit Brigitte und Thomas Rösler, Ittendorf, und Wilfried Löderbusch, Markdorf. Sie überzeugen mit ursprünglichen Klängen mit Gitarre und Bass und einer kraftvollen, spielerischen Stimme. Anschließend wird "Mein Blind Date mit dem Leben" zu sehen sein: Ein fast Blinder bewirbt sich in einem 5-Sterne-Hotel, ohne sein Handicap zu erwähnen.

Karten gibt es im Vorverkauf über die Kessel-Handy-Nummer: 0171/7893866oder bei Hans-Peters Holzwerkstatt in Bermatingen, Salemer Straße 14