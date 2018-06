Bermatingen Gemeinsam geht es leichter: Familientreff initiiert Leihoma/Leihopa-Projekt

Sonja Heger und Birgit Grau haben das Leihoma/Leihopa-Projekt initiiert und wollen Vermittler sein zwischen der älteren Generation und Eltern mit Kindern.

Ein Termin beim Arzt oder ein Veranstaltungsbesuch – aber weder Verwandtschaft noch Freunde in der Nähe? Hier bietet der Familientreff im Mesnerhaus Lösungen und Hilfe an. "Wir wollen Türöffner sein für Beziehungen", sagt Sonja Heger, Leiterin des Familientreffs. Sie und Birgit Grau haben das Leihoma/Leihopa-Projekt initiiert und wollen Vermittler sein zwischen der älteren Generation, die Zeit und Lust hat, junge Familie zu unterstützen, und Eltern mit Kindern, denen dieser Kontakt fehlt.

Wenn Großeltern nicht helfen können

Oft wohnen die Großeltern weit weg, sind nicht mehr in der Lage zu helfen oder bereits verstorben. Diese Lücke zu schließen haben sich die beiden Frauen zur Aufgabe gemacht. Leihoma oder Leihopa sollen kein Babysitter sein. "Die Hilfe soll nicht bezahlt werden, sondern hier geht es um mehr, um Beziehungen, ein gegenseitiges Miteinander und Füreinander, bei dem sich alle einbringen können", informiert Sonja Heger. Sie knüpft an die Grundüberlegung des Vereins "Miteinander im Mesnerhaus" an, der mit seinen Projekten Begegnungen fördert, Kontakte und Hilfen anbietet.

Bereicherung für Leihoma

Wie eine solche Beziehung aussehen kann, wird an Anita Müller aus Heiligenberg und Monika Carpenter aus Bermatingen mit der achtjährigen Tochter Mara und der zweijährigen Simona deutlich. Hier kann man sagen: "Gesucht und gefunden". "Ich habe keine Kinder. Für mich ist es total spannend, die Entwicklung der beiden zu verfolgen, es macht riesig Spaß und es ist eine Bereicherung. Ich freue mich auch über kleine Videos, die ich übers Handy zugeschickt bekomme", erzählt Anita Müller. Für den "Job" als Leihoma dürfen sich natürlich auch Jüngere melden und man muss selbst keine Mutter sein, wie man an ihrem Beispiel sieht, so Sonja Heger.

Mit Kindern spielen und auf sie aufpassen

Die junge Familie fährt am Wochenende nach Heiligenberg, wo sich auch Anita Müllers Mann über den Besuch freut, oder sie kommt nach Bermatingen. Sie spielt mit den Kindern, geht mit ihnen raus, passt auf sie auf. Sogar im gemeinsamen Urlaub waren die vier bereits. "Man sollte im Vorhinein abklären, was die 'Omas oder Opas' gerne machen: Ob sie lieber spazieren oder ins Schwimmbad gehen oder lieber backen", rät Monika Carpenter. Ihre Eltern/Schwiegereltern sind verstorben oder nicht vor Ort. Umso glücklicher ist sie jetzt, Anita Müller gefunden zu haben, die die Oma ersetzt. Beim Zusammenfinden schauen auch Sonja Heger und Birgit Grau, ob es passt.

Inzwischen ist Freundschaft entstanden

Birgit Grau, selbst dreifache Mutter und Oma von drei Enkeln, betreute zeitweise die Jungen Max und Paul von Sonja Heger, brachte sie zum Fußball, holte sie von der Schule ab oder spielte mit ihnen. Aus der "Leihoma-Beziehung" entstand eine Freundschaft zwischen den Frauen. Es gibt gegenseitige Einladungen zum Essen und zu Unternehmungen, Birgit Grau schneit häufiger mal spontan herein und die Jungs von Sonja Heger können jederzeit bei ihr klingeln.

Entlastung auch im Notfall

Sonja Heger konnte mit ihrer Hilfe Leiterin des Familientreffs werden – in der Gewissheit, dass sie im Notfall eine Entlastung hat. Selbst jetzt, wo die Jungs keine Betreuung mehr benötigen, ist es für sie eine Beruhigung, Birgit Grau bitten zu können, mal bei den Jungs vorbeizuschauen, wenn die Eltern aus dem Haus sind.