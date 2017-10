Bermatingen Gelungene Premiere für Orientierungslauf: Mit wachen Augen durch die Natur

60 Teilnehmer haben den Orientierungslauf des Turnvereins Bermatingen genutzt, um auf ungewohnten Pfaden durch den Wald zu gehen. Die Premiere kostet 100 Stunden Vorbereitung, bis zu 16 Stationen waren auf bis zu vier Kilometern Strecke geboten.

Ronny Wenzel ist zufrieden: Über 100 Stunden hat das Mitglied des Turnvereins Bermatingen (TVB) in die Premiere Orientierungslauf gesteckt, der zum 60-jährigen Bestehen des TVB angeboten wurde: 50 Stunden für die Erforschung der Strecke im Wald und weitere 50 für die Digitalisierung der sogenannten Laufkarte, die jeder Teilnehmer erhalten hatte. Und das hat sich gelohnt: Etwas weniger als 60 Menschen hatten sich angemeldet, letztendlich kamen 35 Erwachsene sowie 28 Kinder und Jugendliche. Damit der Lauf angeboten werden konnte, mussten auch einige bürokratische Hürden genommen werden.

Ein Erfolg trotz unsicherer Wetterlage mit ein paar Regentröpfchen zwischendurch, die die Unentwegten auf dem abwechslungsreichen Weg durch das Ahauser Wäldchen jedoch nicht schreckte. Einige kamen noch spontan dazu: "Viele haben das Event als Familienausflug am Wahlsonntagnachmittag genutzt", sagt Ronny Wenzel. Die Rückmeldungen zum Lauf selbst, was Schwierigkeit, Streckenlänge und Abenteuerfaktor betrifft, seien durchweg positiv gewesen.

An 14 Stationen musste man die Karte beim 3,5 Kilometer langen Genuss-Lauf mit einer Art Blindenschrift-System stanzen. 16 waren es auf der etwas sportlicheren, vier Kilometer langen Runde. Etwa alle 300 Meter stand ein solcher Posten. "Es geht um Orientierung im Wald, weniger um die Strecke; es ist ein erlebnisorientierter Lauf, was das Ganze nicht so eintönig macht", erklärt Wenzel. Und fügt schmunzelnd hinzu: "Aber bitte keine Pilze sammeln." Der sportliche Aspekt sollte bleiben, auch wenn bei der Premiere auf eine Zeitnahme verzichtet wurde.

Sehr sportlich unterwegs, und das in fast allen Teilen der Welt, war Ewald Eyrich. Der Landesfachwart für Orientierungslauf, was es seit 1965 in Deutschland gibt, erzählt von Läufen, die in rund 80 Ländern ausgetragen werden und dessen Ursprung in den skandinavischen Ländern liegt. Dort wurde er um 1900 erfunden. In Baden-Württemberg werden zehn Läufe jährlich angeboten. "Es ist schon ein relativ großer Aufwand", sagt der durchtrainierte Mann, der Ronny Wenzel gezeigt hat, wie man die international genormte Laufkarte erstellt. Was ist für ihn der Reiz des Orientierungslaufs? "Es ist Sport in der Natur, bei dem höchste Konzentration gefordert ist, nicht stupides Laufen. Man darf sich nicht ablenken lassen und kann dabei total abschalten", schwärmt er von alpinem Läufen in der Schwez, im Kaarstgebirge in Slowenien – und von Ahausen: "Eine sehr schöne, relativ einfache Strecke mit ein paar Pfaden, die sich für Anfänger gut eignet." 32 Minuten hat er übrigens für die vier Kilometer benötigt.

Nach dem Ge(h)nuss kamen die kompassbewehrten Teilnehmer noch in den Genuss von Kaffee und Kuchen, die die Tanzmädels um Karin Poisel gebacken hatten. Sie, TVB-Vorsitzende Angelique Lerner, Inge Dreher und Heike Rölle hatten die Bewirtung übernommen. Jeder Teilnehmer durfte sich noch ein kleines Spielzeug oder einen Apfel mitnehmen.

Und wie war's? Uwe Rölle lupft den Daumen. Er war zuerst die Genussrunde mit dem Sohn gelaufen und hatte sich dann nochmals alleine auf die Sportrunde begeben. "Der Weg war total schlammig, aber das Laufen gefällt mir und es war schön im Wald", sagt Jonas Weinmann, acht Jahre alt und aus Bermatingen. Papa Marcus wollte "mal was anderes mit dem Sohnemann machen und durch die freie Natur".